SignalBaseSelect

Wählt ein Signal aus der Datenbank der im Terminal erhältlichen Signalen aus.

bool SignalBaseSelect(

int index

);

Parameter

index

[in] Index der Aufzeichnung des Signals in der Datenbank von Signalen.

Rückgabewert

Gibt true bei einem erfolgreichen Beenden der Funktion zurück, und false, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Rufen Sie die Funktion GetLastError() auf, um Details zum Fehler zu bekommen.

Beispiel: