- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalBaseSelect
Wählt ein Signal aus der Datenbank der im Terminal erhältlichen Signalen aus.
|
bool SignalBaseSelect(
Parameter
index
[in] Index der Aufzeichnung des Signals in der Datenbank von Signalen.
Rückgabewert
Gibt true bei einem erfolgreichen Beenden der Funktion zurück, und false, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Rufen Sie die Funktion GetLastError() auf, um Details zum Fehler zu bekommen.
Beispiel:
|
void OnStart()