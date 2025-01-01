DokumentationKategorien
Wählt ein Signal aus der Datenbank der im Terminal erhältlichen Signalen aus.

bool  SignalBaseSelect(
   int     index     // der Index der Aufzeichnung des Signals
   );

Parameter

index

[in]  Index der Aufzeichnung des Signals in der Datenbank von Signalen.

Rückgabewert

Gibt true bei einem erfolgreichen Beenden der Funktion zurück, und false, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Rufen Sie die Funktion GetLastError() auf, um Details zum Fehler zu bekommen.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- die Gesamtzahl von Signalen in der Datenbank abrufen
   int total=SignalBaseTotal();
//--- Schleife durch alle Signale
   for(int i=0;i<total;i++)
     {
      //--- ein Signal für die weitere Arbeit auswählen
      if(SignalBaseSelect(i))
        {
         //--- Eigenschaften des Signals erhalten
         long   id    =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID);          //ID des Signals
         long   pips  =SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_PIPS);        //Handelsergebnis in Pips
         long   subscr=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // Anzahl der Abonnenten
         string name  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME);         // Name des Signals
         double price =SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_PRICE);        // Abo-Preis für das Signal
         string curr  =SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY);     // Währung des Signals
         //--- alle kostenlosen profitablen Signale mit Abonnenten anzeigen
         if(price==0.0 && pips>0 && subscr>0)
            PrintFormat("id=%d, name=\"%s\", currency=%s, pips=%d, subscribers=%d",id,name,curr,pips,subscr);
        }
      else PrintFormat("Falscher Signal ausgewählt. Fehlercode=%d",GetLastError());
     }
  }