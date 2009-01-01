ExpertRemove

Stopt die Arbeit des Experten und laedt ihn aus dem Chart aus.

void ExpertRemove();

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Hinweis

Expert wird nicht sofort beim Aufuf der Funktion ExpertRemove() gestoppt, es wird erst die Flagge für Brechen der Expertarbeit eingestellt. D.h. jedes folgendes Ereignis wird vom Experten schon nicht verarbeitet, OnDeinit() wird aufgerufen werden und Expert wird ausgeladen werden und vom Chart entfernt werden.

Der Aufruf von ExpertRemove() im Strategietester aus der Funktion OnInit() bricht den Test des aktuellen Parametersatzes ab. Ein solches Ende gilt als Initialisierungsfehler.

Wenn ExpertRemove() im Strategietester nach erfolgreicher Initialisierung eines EA aufgerufen wird, wird der Test normal mit dem Aufruf von OnDeinit() beendet und mit OnTester() abgeschlossen. In diesem Fall bleiben die gesamte Handelsstatistik und das Optimierungskriterium erhalten.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Test_ExpertRemove.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

input int ticks_to_close=20;// Tickzahl vor dem Expertausladen

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//---

Print(TimeCurrent(),": " ,__FUNCTION__," reason code = ",reason);

//--- "clear" comment

Comment("");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static int tick_counter=0;

//---

tick_counter++;

Comment("\Vor dem Expertausladen ",__FILE__," bleiben",

(ticks_to_close-tick_counter),"Ticks");

//--- bis

if(tick_counter>=ticks_to_close)

{

ExpertRemove();

Print(TimeCurrent(),": ",__FUNCTION__," Expert wird ausgeladen werden");

}

Print("tick_counter = ",tick_counter);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

