ExpertRemove
Stopt die Arbeit des Experten und laedt ihn aus dem Chart aus.
void ExpertRemove();
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Expert wird nicht sofort beim Aufuf der Funktion ExpertRemove() gestoppt, es wird erst die Flagge für Brechen der Expertarbeit eingestellt. D.h. jedes folgendes Ereignis wird vom Experten schon nicht verarbeitet, OnDeinit() wird aufgerufen werden und Expert wird ausgeladen werden und vom Chart entfernt werden.
Der Aufruf von ExpertRemove() im Strategietester aus der Funktion OnInit() bricht den Test des aktuellen Parametersatzes ab. Ein solches Ende gilt als Initialisierungsfehler.
Wenn ExpertRemove() im Strategietester nach erfolgreicher Initialisierung eines EA aufgerufen wird, wird der Test normal mit dem Aufruf von OnDeinit() beendet und mit OnTester() abgeschlossen. In diesem Fall bleiben die gesamte Handelsstatistik und das Optimierungskriterium erhalten.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
