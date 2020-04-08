Startseite
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (315)
Experten
Hallo Trader! Ich bin Quantum Queen, die neueste und leistungsstärkste Expert Advisor-Familie von Quantum. Meine Spezialität? GOLD. Ja, ich handle das XAUUSD-Paar präzise und zuverlässig und biete Ihnen damit beispiellose Handelsmöglichkeiten auf dem glitzernden Goldmarkt. Ich bin hier, um zu beweisen, dass ich der fortschrittlichste Expert Advisor für den Goldhandel aller Zeiten bin. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Experten
Symbol XAUUSD Zeitrahmen H1-M15 (beliebig) Typ Künstliche Intelligenz Unterstützung für Einzelorder-Handel JA Mindesteinzahlung 500  USD  (oder Gegenwert in einer anderen Währung) Kompatibel mit JEDEM Broker JA (unterstützt Broker mit 2 oder 3 Stellen. Jede Kontowährung. Jeder Symbolname. Jede GMT-Zeit.) Betrieb ohne vorherige Einrichtung JA Wenn du dich für Künstliche Intelligenz im Trading interessierst, abonniere meinen Kanal. Ich forsche zu den neuesten Entwicklungen im maschinellen Ler
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Handel mit Präzision und Diszipl
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4 (23)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (3)
Experten
Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (483)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan  & Quantum King  kostenlos! *** Fragen Sie privat
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.8 (20)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (34)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.67 (33)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Remstone
Remstone
5 (6)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, keine Illusionen. Aber
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.45 (195)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experten
Forex-EA-Handelskanal auf MQL5: Besuchen Sie meinen MQL5-Kanal, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community von über 14.000 Mitglieder auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Danach erhöht sich der Preis auf 499 $. - ECHTES SIGNAL Geringes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets – Hohes Risiko:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Die vollständige Installationsanleitung für EA AI Gold Sniper finden Sie aktualisiert unter   Kom
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (122)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (23)
Experten
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]  ,  [ Trial ] Empfohlene Konten: Hochgehebelte Standard-, ECN-, Raw-Konten; Cent-Konten; Propfirm (FTMO etc.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  und der Möglichkeit, mit einem Custom Indicator die Einstiegstrategie zu definieren, benötigen Sie keine weiteren EAs mehr! Dieser EA ist ein fortschrittlicher Handelsalg
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.42 (65)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experten
Price: 606$ -> 808$ Signal:   ENEA Leitfaden :  Manual ENEA mt5 – Regime-Switching + GPT5 mit Hidden Markov Models (HMMs) ENEA mt5 ist ein hochmoderner, vollautomatischer Trading-Algorithmus, der die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz in Form von ChatGPT-5 mit der präzisen statistischen Analyse eines Hidden Markov Models (HMM) kombiniert. Er überwacht den Markt in Echtzeit, identifiziert dabei selbst komplexe und schwer erkennbare Marktzustände (Regime) und passt seine Handelsstra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout

Jan Stancel Jan Stancel
4.43 (7)
JS SmartGrid Signal MG01 1 718% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  96% Algo-Trading 143 Für 30 USD pro Monat kopieren
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.81 (9)
NoPain MT5 1 575% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  8% Algo-Trading 67 Für 30 USD pro Monat kopieren
Chi Hang Lee Chi Hang Lee
3.67 (2)
TTM Stable Run 655 5 874% Wachstum seit 2021 Zuverlässigkeit  97% Algo-Trading 11 Für 30 USD pro Monat kopieren
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 375% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  95% Algo-Trading 10 Für 30 USD pro Monat kopieren
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
MSC Gold Stable Pro 404% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  93% Algo-Trading 6 Für 35 USD pro Monat kopieren
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 14 201% Wachstum seit 2022 Zuverlässigkeit  99% Algo-Trading 23 Für 40 USD pro Monat kopieren
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.14 (7)
MCA100 1 075% Wachstum seit 2023 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 31 Für 30 USD pro Monat kopieren
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.47 (5)
NeroSignal 915% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 14 Für 60 USD pro Monat kopieren
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 2 195% Wachstum seit 2025 Zuverlässigkeit  89% Algo-Trading 23 Für 30 USD pro Monat kopieren
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 745% Wachstum seit 2024 Zuverlässigkeit  100% Algo-Trading 10 Für 50 USD pro Monat kopieren

Walk-Forward & Monte Carlo Optimization for Existing Scalper Inside PRO EA (MT4)
100 - 250 USD
Description I already have an Expert Advisor connected to the Scalper Inside PRO indicator (Product ID 53124). The EA is functional (SL/TP, trailing, break-even, risk options). This job is not to code a new EA. It is to deliver a professional optimization and robustness check for Gold (XAUUSD) and US30 (Dow Jones). Scope of work Use my existing EA with Scalper Inside PRO via iCustom (no decompiling). Optimize
1 Bewerbung
(1) MQL4 Indikatoren Experten Forex Debugging eines Roboters/Indikators Optimierung von Strategien Module von Strategien Python
Breakout-Reversal Serien-EA
30 - 375 USD
Damit der Ablauf für alle angenehm ist, bewerben Sie sich bitte nur, wenn Sie die zugrunde liegende Logik gut verstanden haben und ausreichend Zeit mitbringen, den EA verlässlich in einem angemessenen Rahmen fertigzustellen. Ziel Automatischer Handel in Serien mit asymmetrischem Breakout-Start, progressiver Lot-Staffel, Hedge-Nachlegen und Break-Even-Rückführung. Laufende Serien werden immer zu Ende geführt. Signale
5 Bewerbungen
(1) MQL5 Experten Forex Debugging eines Roboters/Indikators Optimierung von Strategien Statistik und Mathematik C++ Module von Strategien Python Panels und Dialoge Benutzerdefinierte Grafik Futures Produktdesign JavaScript Options HTML PHP
🔥 PREMIUM SBR/RBS Multi-Asset Trading System | 70%+ Win Rate Target |
300+ USD
DESCRIPTION: ATTENTION: Highly Detailed & Specific Project I'm looking for an experienced and professional MQL5 developer to build a premium-grade SBR/RBS (Support-Became-Resistance / Resistance-Became-Support) trading indicator with advanced features. Important Notes About the Requirements: Please note that all project specifications are provided in a CSV file format with extremely detailed requirements (299+
3 Bewerbungen
MQL5 Indikatoren Forex MySQL
Expert Advisor for Multi-Timeframe ICT Scalping Strategy (MQL5
50 - 80 USD
Hello, I need an Expert Advisor for MetaTrader 5 based on a multi-timeframe ICT scalping strategy. The EA must be flexible, allowing different timeframes to be set in the inputs. Core Logic: Phase 1: Bias Determination (runs on Bias_Timeframe , e.g., H1) Identify the Previous Day's High (PDH) and Low (PDL). Wait for the price to sweep above the PDH or below the PDL. After the sweep, wait for a Break of Structure
3 Bewerbungen
MQL5 Experten Debugging eines Roboters/Indikators Optimierung von Strategien
High-Precision Gold Scalping EA (Unlimited Leverage / Small Account Growth Bot)
100 - 500 USD
I am looking for an experienced MQL5 developer to create a high-precision Gold (XAUUSD) scalping Expert Advisor (EA) designed specifically for brokers with unlimited leverage and no margin restrictions. The goal is to rapidly grow small accounts (20–50 USD) by using precise, high-frequency scalping logic with an emphasis on accuracy and winrate, not on large Risk/Reward ratios. The EA should be capable of using
3 Bewerbungen
MQL5 Experten
Development of a professional MT5 Expert Advisor (Gold & BTC – Fibonacci + Breakout + Risk Management
500 - 1500 USD
I am looking for an experienced MQL5 developer to create a professional Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, mainly focused on XAUUSD (Gold) and BTCUSD. The EA should include two main strategies and advanced risk & management features. 🔑 Features & Strategies Fibonacci Mode (on/off switch): Automatically detect and draw the last swing (High–Low). Entry at 61.8 % retracement (long/short depending on trend). Optional
10 Bewerbungen
MQL5 Experten

🇩🇪 Marktbericht - Wall-Street 🇺🇸
🇩🇪 Marktbericht - Wall-Street 🇺🇸
MARKTBERICHT - WALL STREET Wochenrückblick für die globalen Finanzmärkte: Wall Street im Plus, gemischte Signale bei Rohstoffen und Kryptowährungen Eine ereignisreiche Woche an den globalen Finanzmärken neigt sich dem Ende zu. Während die US-Aktienmärk
Algorithmischer Handel
Algorithmischer Handel
Die Fähigkeit von MQL5, HTTP-Anfragen direkt an das Web zu senden, verbessert die Kommunikation mit externen Diensten erheblich. Diese Funktionalität ermöglicht den Abruf und Versand von Daten direkt aus MetaTrader 5. Durch die Implementierung des WebReque
Forecast and Levels
Forecast and Levels
And it is the chart of USD/JPY for the price movement during and immediate after this news event: Japan Core Machinery Orders y/y
New Gadgets and Game Tech News
New Gadgets and Game Tech News
NVIDIA and Oracle unveil Zettascale10 cluster to boost enterprise AI and data processing performance - https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-oracle-accelerate-enterprise-ai-data-processing/
ATy Gold and BTC
ATy Gold and BTC
Just Today Hurry up https://www.mql5.com/en/market/product/146616?source=Site+Profile+Seller#!tab=overview
Trend Scalper
Trend Scalper
Bitcoin doesn’t grow linearly — it moves in cycles. Spring, summer, autumn, winter… Each phase demands its own strategy. Where are we now? And how do you prepare for the next bull market? In-depth breakdown of Bitcoin’s cycles https://www.mql5.com/en/blog
FREE EA Factory
FREE EA Factory
⚠ User Info ⚠ Sector: Metals & Exotic currencies Full name of the instrument: GOLD Optimization starts: 2022-1-28 Optimization ends: 2025-10-17 Orders: 115 Trade direction: BUY & SELL Description: Robot for instrument XAUUSD, timeframe M15 Bonuse
Algo Trading
Algo Trading
A newly designed OHLC candlestick chart captures the highest ask and lowest bid price per bar, utilizing the high of the candle for the highest ask and the low for the lowest bid. This method effectively highlights real tick volatility typically not visibl
Overview of current FX Market.
Overview of current FX Market.
Join Over 693 Elite Traders Who’ve Elevated Their Trading Game! Discover why more than 693 traders have rated this tool 5 stars — for its accuracy, consistency, and ability to amplify profits. See Real Results & Trusted Strategies in Action: https://www
FXEA Technologies
FXEA Technologies
2025.10.17 Results: +287.2 pips POSITIONS: Flat: EURUSD,GBPUSD Long: AUDCAD,NZDCAD,NZDUSD Short: AUDNZD,EURCAD,EURGBP,EURJPY
SuvashishFx
SuvashishFx
Weekly Reflection Reminder It’s been a great week — but remember, growth comes from reflection. Take a moment to write down your notes or journal about what went right and what went wrong . Be completely honest with yourself. Whether it’s over-tradin
Goldex AI Channel
Goldex AI Channel
Well, this week was perfect for Goldex thanks to the market's movements. I wish you a wonderful weekend and a wonderful time with your loved ones.

preview
Implementierung von praktischen Modulen aus anderen Sprachen in MQL5 (Teil 02): Aufbau der REQUESTS-Bibliothek, inspiriert von Python

Implementierung von praktischen Modulen aus anderen Sprachen in MQL5 (Teil 02): Aufbau der REQUESTS-Bibliothek, inspiriert von Python

In diesem Artikel implementieren wir ein Modul, das den in Python angebotenen Anfragen ähnelt, um das Senden und Empfangen von Web-Anfragen in MetaTrader 5 mit MQL5 zu erleichtern.
preview
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 32): Python-Engine für Kerzenmuster (II) – Erkennung mit Ta-Lib

Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 32): Python-Engine für Kerzenmuster (II) – Erkennung mit Ta-Lib

In diesem Artikel sind wir von der manuellen Programmierung der Kerzen-Mustererkennung in Python zur Nutzung der TA-Lib übergegangen, einer Bibliothek, die über sechzig verschiedene Muster erkennt. Diese Formationen bieten wertvolle Hinweise auf potenzielle Marktumkehrungen und Trendfortsetzungen. Folgen Sie uns, um mehr zu erfahren.
preview
MQL5-Assistenz-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 74): Verwendung von Ichimoku-Mustern und ADX-Wilder mit überwachtem Lernen

MQL5-Assistenz-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 74): Verwendung von Ichimoku-Mustern und ADX-Wilder mit überwachtem Lernen

Wir knüpfen an unseren letzten Artikel an, in dem wir das Indikatorenpaar Ichimoku und ADX vorstellten, und untersuchen, wie dieses Duo durch überwachtes Lernen verbessert werden kann. Ichimoku und ADX sind ein Unterstützungs-/Widerstands- und komplementäres Paar bezüglich eines Trends. Unser überwachter Lernansatz verwendet ein neuronales Netzwerk, das den Deep Spectral Mixture Kernel einsetzt, um die Prognosen dieses Indikatorpaares zu verfeinern. Wie üblich erfolgt dies in einer nutzerdefinierten Signalklassendatei, die mit dem MQL5-Assistenten zur Zusammenstellung eines Expert Advisors arbeitet.
preview
Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 1): Engle-Granger- und Johansen-Kointegrationstests

Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 1): Engle-Granger- und Johansen-Kointegrationstests

Dieser Artikel soll eine handelsfreundliche, sanfte Einführung in die gebräuchlichsten Kointegrationstests bieten, zusammen mit einem einfachen Leitfaden zum Verständnis ihrer Ergebnisse. Die Engle-Granger- und Johansen-Kointegrationstests können statistisch signifikante Paare oder Gruppen von Vermögenswerten aufzeigen, die eine gemeinsame langfristige Dynamik aufweisen. Der Johansen-Test ist besonders nützlich für Portfolios mit drei oder mehr Vermögenswerten, da er die Stärke der kointegrierenden Vektoren auf einmal berechnet.
preview
Einführung in MQL5 (Teil 18): Einführung in das Muster der Wolfe-Wellen

Einführung in MQL5 (Teil 18): Einführung in das Muster der Wolfe-Wellen

In diesem Artikel wird das Muster der Wolfe-Wellen im Detail erklärt, wobei sowohl die Abwärts- wie die Aufwärts-Variante behandelt wird. Außerdem wird die Logik zur Identifizierung gültiger Kauf- und Verkaufsarrangements auf der Grundlage dieses fortgeschrittenen Chartmusters Schritt für Schritt erläutert.
preview
Singuläre Spektralanalyse in MQL5

Singuläre Spektralanalyse in MQL5

Dieser Artikel ist als Leitfaden für diejenigen gedacht, die mit dem Konzept der Singulärspektralanalyse (SSA) nicht vertraut sind und ein ausreichendes Verständnis erlangen möchten, um die in MQL5 verfügbaren integrierten Werkzeuge anwenden zu können.
preview
MQL5-Handelswerkzeuge (Teil 5): Erstellen eines Ticker-Laufbands für eine Symbolüberwachung in Echtzeit

MQL5-Handelswerkzeuge (Teil 5): Erstellen eines Ticker-Laufbands für eine Symbolüberwachung in Echtzeit

In diesem Artikel entwickeln wir ein Ticker-Laufband in MQL5 für die Echtzeitüberwachung mehrerer Symbole, das Geldkurse, Spreads und tägliche prozentuale Veränderungen mit Scrolleffekten anzeigt. Wir implementieren anpassbare Schriftarten, Farben und Bildlaufgeschwindigkeiten, um Preisbewegungen und Trends effektiv hervorzuheben.
preview
Umstellung auf MQL5 Algo Forge (Teil 4): Arbeiten mit Versionen und Releases

Umstellung auf MQL5 Algo Forge (Teil 4): Arbeiten mit Versionen und Releases

Wir werden die Entwicklung der Projekte Simple Candles und Adwizard fortsetzen und dabei auch die feineren Aspekte der Verwendung des Versionskontrollsystems und des Repositorys von MQL5 Algo Forge beschreiben.
preview
MQL5-Assistenz-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 73): Verwendung von Ichimoku-Mustern und ADX-Wilder

MQL5-Assistenz-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 73): Verwendung von Ichimoku-Mustern und ADX-Wilder

Der Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator und der Oszillator ADX-Wilder sind ein Paar, das ergänzend in einem MQL5 Expert Advisor verwendet werden kann. Das Ichimoku hat viele Facetten, aber in diesem Artikel verlassen wir uns hauptsächlich auf seine Fähigkeit, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu definieren. Inzwischen verwenden wir auch den ADX, um unseren Trend zu definieren. Wie üblich verwenden wir den MQL5-Assistenten, um das Potenzial dieser beiden zu erstellen und zu testen.