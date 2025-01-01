CodeBaseKategorien
BuySell + SL + TP

Skript zur Eröffnung einer Kaufposition zum aktuellen Preis im MT5-Fenster mit einem festgelegten Stop-Loss (in Pips) und Take-Profit (in Pips)

Simplest CSV file writer

Bereitstellung der einfachsten Klasse zum Schreiben einer CSV-Datei

Max trade volume checker for your trading account (Script version)

Ein Skript, das bei der Ausführung die maximal zulässige Losgröße für den Vermögenswert anzeigt.

Einfaches_Gitter

Simple_Grid ist das einfachste "Grid" EA.

Fair Value Gap (FVG) Indicator

Der Fair-Value-Gap-Indikator (FVG) identifiziert Kurslücken, die bei einem Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck entstehen. Er hebt Bereiche hervor, in denen der Preis wahrscheinlich zurückkehren wird, um die Lücke zu füllen, und bietet so potenzielle Einstiegspunkte für den Handel auf der Grundlage von Marktineffizienzen.

Quantum Gold Silber Trader

Quantensystem - Verwendet Quantenzustände und Wahrscheinlichkeiten, um Entscheidungen zu treffen.

Engulfing Indicator

Dies ist ein Indikator, der dabei hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator

Es handelt sich um einen Indikator, der Swing High/Low und Fibonacci Retracement kombiniert, um potenzielle Kaufzonen zu identifizieren.

2-Pair Correlation EA

Der 2-Pair Correlation EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit BTC/USD und ETH/USD handelt und deren Preiskorrelation ausnutzt. Der EA eröffnet Trades, wenn die Paare divergieren und schließt sie, wenn sie sich wieder annähern, und automatisiert Ihren Handel mit minimalem Aufwand.

PreisVar

PriceVar% ist ein Indikator, der die prozentuale Differenz zwischen dem Kurs und einem gleitenden Durchschnitt misst und die Stärke der Marktbewegung im Verhältnis zu einem Referenzwert aufzeigt.

Gleichgewicht der Kräfte

Der Balance of Power (BOP) ist ein Indikator, der ursprünglich von Igor Livshin im Jahr 2001 entwickelt wurde, um das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern während jeder Kerze zu messen.

Ein Skript für einen Tester, das die Standard-Optimierungsfunktionen des MetaTrader 5 erweitert

Es handelt sich um ein Tester-Skript, das die Standard-Optimierungsfunktionen von MetaTrader 5 erweitert und es Ihnen ermöglicht, Strategien nach komplexen benutzerdefinierten Kriterien zu bewerten (mit Trennung in In-Sample- und Out-of-Sample-Perioden, erweiterten Metriken und statistischen Tests).

Rsi Engulfing Bar V2

Rsi-Indikator

Logify - Library for log management

Logify ist eine Logging-Bibliothek für MQL, die das Debugging, Tracking und die Überwachung von EAs und Indikatoren vereinfacht. Sie bietet strukturierte, anpassbare und organisierte Logs direkt auf dem Chart oder im Terminal, mit Unterstützung für Log-Levels, flexible Formate und mehrere Handler. Eine leichtgewichtige, elegante Lösung, die sich einfach in Ihre MQL-Projekte integrieren lässt.

Rsi Ema Engulfing Bar V3

Engulfing Bar erscheint unter Ema gleitenden Durchschnitt, der steigt - Buy Trade -

QuickTrend Scalper

Dieser Expert Advisor (EA) ist für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) in den Devisen- und Kryptomärkten konzipiert. Er verwendet RSI- und Candlestick-Muster, um Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren und führt automatisch Trades mit dynamischen Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Levels auf Basis der Marktvolatilität aus.

CounterTrend Ema V1

3 Ema gleitende Durchschnitte erkennen Trendwechsel mit rsi bestätigen

Disconnect Alerts for MT5

Trade Server Disconnect Alerts Dienstprogramm für MT5.

Neurotest

ist ein Text für das neutrale Netz, zu dem ich gerne Ihre Meinung wüsste.

Candle Pattern Recognition Unit

Ein Indikator, der alle gängigen Kerzenmuster erkennt und markiert

AdaptiveTrader Pro EA

Dieser Expert Advisor (EA) für MetaTrader nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren, darunter RSI, ATR und gleitende Durchschnitte, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ausgestattet mit dynamischer Losgröße, Trailing Stops und leistungsbasierten Anpassungen ist er darauf zugeschnitten, Handelsentscheidungen zu optimieren und Risiken unter volatilen Marktbedingungen effektiv zu verwalten.

Manual Scalping With Keyboard

Ein leichtes Tool für manuelles Scalping in MT5 mit Hilfe von Tastaturkürzeln

Balance_Reset

Diese Bibliothek simuliert Prop-Trading-Firm-Szenarien, indem sie den Kontostand während des Backtestings auf der Grundlage konfigurierbarer Gewinn- und Verlustschwellenwerte zurücksetzt und die Rücksetzungsergebnisse zur Analyse protokolliert.

TardioBot

TardioBot V1.05, benannt nach einer historischen Figur Giuseppe Tardio, ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine dreieckige Arbitragestrategie anwendet.

Cincin EA

Der Cincin EA (v2.24) ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das konservative, zufällige Trades auf ein bestimmtes Symbol (z.B. EURUSD) ausführt, mit Funktionen wie Basket Management, Hedging und Positionskontrolle.

EMA_RSI_RISK-EA

Expert Advisor für MetaTrader 5, der Exponential Moving Averages (EMA) und Relative Strength Index (RSI) kombiniert, um Handelssignale zu erzeugen. Enthält Risikomanagement-Funktionen und Handelszeitfilter.

Stochastische_Threads

Die Überlagerung mehrerer Stochastiken mit unterschiedlichen Perioden hilft Anfängern im Handel.

Spread lister - current, min, max

EA Spread Lister zeigt die aktuellen, minimalen und maximalen Werte für alle Symbole/Instrumente an.

Multi_Divergence_EA

Der EA identifiziert Handels-Setups, indem er darauf wartet, dass eine benutzerdefinierte Anzahl von Indikatoren (z. B. 2 von 3) gleichzeitig eine Divergenz aufweisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsansatz filtert das Marktrauschen heraus. Hauptmerkmale: Triple Confirmation Engine: Analysiert RSI-, MACD- und Stochastik-Divergenzen. Erweiterte Filter: Optionaler Trend-Filter (MA) und Volumen-Filter für hervorragende Signalqualität. Vollständige Anpassung: Kontrolle aller Indikatoreinstellungen, Divergenzempfindlichkeit und Handelslogik. Professionelles Risikomanagement: Verwenden Sie feste Lots oder prozentuales Geldmanagement mit SL/TP.

A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS

Eine leistungsstarke und funktionsreiche JSON-Bibliothek für MQL5, die eine moderne Entwicklungserfahrung ähnlich wie Python/JS bietet

Market Watch Panel Utility

Ein Echtzeit-Überwachungstool für MetaTrader 5, das wichtige Finanzdaten anzeigt, einen schnellen Symbolwechsel ermöglicht und anpassbare Symbollisten bietet. Speichern und erneutes Laden von Symbolen, Zurücksetzen von Listen und Anpassen von Text und Panel-Farben für ein personalisiertes Handelserlebnis.

Tarantella

Tarantella EA: Fortschrittliches Grid-Trading-System mit Hedging-Funktionen und Marktprofil-Integration. Verwendet ADX-Trendfilterung, Fibonacci-basierte Rasterabstände und mehrschichtige Einstiegsbedingungen (RSI/ATR/Volumen), um Trades nur innerhalb von Marktprofil-Wertbereichen auszuführen. Bietet intelligentes Risikomanagement, einschließlich Trailing Stops, Breakeven-Trigger und teilweises Schließen von Hedges.

Price Percentage Zigzag (No timeframes)

Zigzag, der die Wellenrichtung basierend auf der prozentualen Preisänderung des Assets ändert

BotCilento

BotCilento ist ein hochentwickelter Grid-Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der Trendfolgesignale mit adaptivem Risikomanagement kombiniert.

Trendline Alert V1

Warnungen bei Trendlinienbruch

Risk translation of percentage risk

Umrechnung von Risikoprozentsätzen in Geldbeträge auf der Grundlage des Kontostands

ChartObjectsCopyPaste

Kopieren und Einfügen ausgewählter grafischer Objekte zwischen Diagrammen über die Windows-Zwischenablage als Text. Verwenden Sie Strg+Q in einem Quelldiagramm und dann Strg+J in einem Zieldiagramm.

ZIGZAG CALIBRATION TOOLS

Ermöglicht Ihnen, bullische und bearishe Perioden, die durch den Zickzack-Indikator bestätigt werden, mithilfe von Linien leicht zu visualisieren. Sie können die Anzeige des Zickzacks steuern, indem Sie wählen, ob er vom Anfang des Charts oder von einer bestimmten Anzahl von Balken aus starten soll, sowie die Anzeige von Etiketten, die den Preis der Spitze oder des Trogs, die Richtung der vergangenen Periode und ihre Amplitude in Pips anzeigen. Natürlich funktioniert dies sowohl auf dem Hauptfenster als auch auf Unterfenstern. WARNING!!! Dies ist eine wertvolle Hilfe zum Verständnis und zur Kalibrierung von Indikatoren und zur Entwicklung von Strategien, aber es ist nicht für den direkten Gebrauch bestimmt. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Code To Check And Delete Chart Objects For MT5

- Das Skript durchsucht das aktuelle Diagramm nach allen verfügbaren Diagrammobjekten, - zählt und löscht sie entsprechend - und protokolliert die Namen der Objekte im Diagramm entsprechend.

PTB

Beschreibung des Indikators: PTB.mq5 Überblick: Der PTB.mq5-Indikator für MetaTrader 5 berechnet kurzfristige und langfristige Höchst- und Tiefstkurse sowie Fibonacci-Retracement-Levels, die auf diesen Extremen basieren. Funktionen: Kurzfristige Höchst- und Tiefstkurse: Identifiziert unmittelbare Unterstützung und Widerstand über eine benutzerdefinierte kurze Länge. Langfristige Höchst- und Tiefstkurse: Analysiert breitere Markttrends über einen längeren Zeitraum. Fibonacci-Levels: Zeichnet wichtige Retracement-Levels (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) für potenzielle Umkehrpunkte auf. Eingabeparameter: shortLength: Anzahl der Kerzen für die kurzfristige Berechnung. longLength: Anzahl der Kerzen für die langfristige Berechnung. Visuelle Darstellung: Unterschiedliche Farben und Breiten für jede Linie zur Unterscheidung zwischen Hoch/Tief und Fibonacci-Levels. Verwendung: Hilft Händlern, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Markttrends auf der Grundlage historischer Kursniveaus zu überwachen.

