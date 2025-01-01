ist ein Text für das neutrale Netz, zu dem ich gerne Ihre Meinung wüsste.

Dieser Expert Advisor (EA) ist für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) in den Devisen- und Kryptomärkten konzipiert. Er verwendet RSI- und Candlestick-Muster, um Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren und führt automatisch Trades mit dynamischen Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Levels auf Basis der Marktvolatilität aus.

Logify ist eine Logging-Bibliothek für MQL, die das Debugging, Tracking und die Überwachung von EAs und Indikatoren vereinfacht. Sie bietet strukturierte, anpassbare und organisierte Logs direkt auf dem Chart oder im Terminal, mit Unterstützung für Log-Levels, flexible Formate und mehrere Handler. Eine leichtgewichtige, elegante Lösung, die sich einfach in Ihre MQL-Projekte integrieren lässt.

Es handelt sich um ein Tester-Skript, das die Standard-Optimierungsfunktionen von MetaTrader 5 erweitert und es Ihnen ermöglicht, Strategien nach komplexen benutzerdefinierten Kriterien zu bewerten (mit Trennung in In-Sample- und Out-of-Sample-Perioden, erweiterten Metriken und statistischen Tests).

Der Balance of Power (BOP) ist ein Indikator, der ursprünglich von Igor Livshin im Jahr 2001 entwickelt wurde, um das Gleichgewicht der Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern während jeder Kerze zu messen.

PriceVar% ist ein Indikator, der die prozentuale Differenz zwischen dem Kurs und einem gleitenden Durchschnitt misst und die Stärke der Marktbewegung im Verhältnis zu einem Referenzwert aufzeigt.

Der 2-Pair Correlation EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit BTC/USD und ETH/USD handelt und deren Preiskorrelation ausnutzt. Der EA eröffnet Trades, wenn die Paare divergieren und schließt sie, wenn sie sich wieder annähern, und automatisiert Ihren Handel mit minimalem Aufwand.

Es handelt sich um einen Indikator, der Swing High/Low und Fibonacci Retracement kombiniert, um potenzielle Kaufzonen zu identifizieren.

Dies ist ein Indikator, der dabei hilft, Engulfing-Kerzenmuster zu erkennen.

Quantensystem - Verwendet Quantenzustände und Wahrscheinlichkeiten, um Entscheidungen zu treffen.

Der Fair-Value-Gap-Indikator (FVG) identifiziert Kurslücken, die bei einem Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck entstehen. Er hebt Bereiche hervor, in denen der Preis wahrscheinlich zurückkehren wird, um die Lücke zu füllen, und bietet so potenzielle Einstiegspunkte für den Handel auf der Grundlage von Marktineffizienzen.

Ein Skript, das bei der Ausführung die maximal zulässige Losgröße für den Vermögenswert anzeigt.

Skript zur Eröffnung einer Kaufposition zum aktuellen Preis im MT5-Fenster mit einem festgelegten Stop-Loss (in Pips) und Take-Profit (in Pips)

AdaptiveTrader Pro EA Dieser Expert Advisor (EA) für MetaTrader nutzt eine Kombination aus technischen Indikatoren, darunter RSI, ATR und gleitende Durchschnitte, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ausgestattet mit dynamischer Losgröße, Trailing Stops und leistungsbasierten Anpassungen ist er darauf zugeschnitten, Handelsentscheidungen zu optimieren und Risiken unter volatilen Marktbedingungen effektiv zu verwalten.

Manual Scalping With Keyboard Ein leichtes Tool für manuelles Scalping in MT5 mit Hilfe von Tastaturkürzeln

Balance_Reset Diese Bibliothek simuliert Prop-Trading-Firm-Szenarien, indem sie den Kontostand während des Backtestings auf der Grundlage konfigurierbarer Gewinn- und Verlustschwellenwerte zurücksetzt und die Rücksetzungsergebnisse zur Analyse protokolliert.

TardioBot TardioBot V1.05, benannt nach einer historischen Figur Giuseppe Tardio, ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine dreieckige Arbitragestrategie anwendet.

Cincin EA Der Cincin EA (v2.24) ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das konservative, zufällige Trades auf ein bestimmtes Symbol (z.B. EURUSD) ausführt, mit Funktionen wie Basket Management, Hedging und Positionskontrolle.

EMA_RSI_RISK-EA Expert Advisor für MetaTrader 5, der Exponential Moving Averages (EMA) und Relative Strength Index (RSI) kombiniert, um Handelssignale zu erzeugen. Enthält Risikomanagement-Funktionen und Handelszeitfilter.

Stochastische_Threads Die Überlagerung mehrerer Stochastiken mit unterschiedlichen Perioden hilft Anfängern im Handel.

Spread lister - current, min, max EA Spread Lister zeigt die aktuellen, minimalen und maximalen Werte für alle Symbole/Instrumente an.

Multi_Divergence_EA Der EA identifiziert Handels-Setups, indem er darauf wartet, dass eine benutzerdefinierte Anzahl von Indikatoren (z. B. 2 von 3) gleichzeitig eine Divergenz aufweisen. Dieser mehrschichtige Bestätigungsansatz filtert das Marktrauschen heraus. Hauptmerkmale: Triple Confirmation Engine: Analysiert RSI-, MACD- und Stochastik-Divergenzen. Erweiterte Filter: Optionaler Trend-Filter (MA) und Volumen-Filter für hervorragende Signalqualität. Vollständige Anpassung: Kontrolle aller Indikatoreinstellungen, Divergenzempfindlichkeit und Handelslogik. Professionelles Risikomanagement: Verwenden Sie feste Lots oder prozentuales Geldmanagement mit SL/TP.

A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS Eine leistungsstarke und funktionsreiche JSON-Bibliothek für MQL5, die eine moderne Entwicklungserfahrung ähnlich wie Python/JS bietet

Market Watch Panel Utility Ein Echtzeit-Überwachungstool für MetaTrader 5, das wichtige Finanzdaten anzeigt, einen schnellen Symbolwechsel ermöglicht und anpassbare Symbollisten bietet. Speichern und erneutes Laden von Symbolen, Zurücksetzen von Listen und Anpassen von Text und Panel-Farben für ein personalisiertes Handelserlebnis.

Tarantella Tarantella EA: Fortschrittliches Grid-Trading-System mit Hedging-Funktionen und Marktprofil-Integration. Verwendet ADX-Trendfilterung, Fibonacci-basierte Rasterabstände und mehrschichtige Einstiegsbedingungen (RSI/ATR/Volumen), um Trades nur innerhalb von Marktprofil-Wertbereichen auszuführen. Bietet intelligentes Risikomanagement, einschließlich Trailing Stops, Breakeven-Trigger und teilweises Schließen von Hedges.

Price Percentage Zigzag (No timeframes) Zigzag, der die Wellenrichtung basierend auf der prozentualen Preisänderung des Assets ändert

BotCilento BotCilento ist ein hochentwickelter Grid-Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der Trendfolgesignale mit adaptivem Risikomanagement kombiniert.

Trendline Alert V1 Warnungen bei Trendlinienbruch

Risk translation of percentage risk Umrechnung von Risikoprozentsätzen in Geldbeträge auf der Grundlage des Kontostands

ChartObjectsCopyPaste Kopieren und Einfügen ausgewählter grafischer Objekte zwischen Diagrammen über die Windows-Zwischenablage als Text. Verwenden Sie Strg+Q in einem Quelldiagramm und dann Strg+J in einem Zieldiagramm.

ZIGZAG CALIBRATION TOOLS Ermöglicht Ihnen, bullische und bearishe Perioden, die durch den Zickzack-Indikator bestätigt werden, mithilfe von Linien leicht zu visualisieren. Sie können die Anzeige des Zickzacks steuern, indem Sie wählen, ob er vom Anfang des Charts oder von einer bestimmten Anzahl von Balken aus starten soll, sowie die Anzeige von Etiketten, die den Preis der Spitze oder des Trogs, die Richtung der vergangenen Periode und ihre Amplitude in Pips anzeigen. Natürlich funktioniert dies sowohl auf dem Hauptfenster als auch auf Unterfenstern. WARNING!!! Dies ist eine wertvolle Hilfe zum Verständnis und zur Kalibrierung von Indikatoren und zur Entwicklung von Strategien, aber es ist nicht für den direkten Gebrauch bestimmt. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Code To Check And Delete Chart Objects For MT5 - Das Skript durchsucht das aktuelle Diagramm nach allen verfügbaren Diagrammobjekten, - zählt und löscht sie entsprechend - und protokolliert die Namen der Objekte im Diagramm entsprechend.