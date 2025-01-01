//--- Variablen für Identifikatoren der Charts

long currChart,prevChart=ChartFirst();

int i=0,limit=100;

Print("ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);

while(i<limit)// sie haben bestimmt mehr als 100 geoeffnete Dateien

{

currChart=ChartNext(prevChart); // bekommen einen neuen Chart mittels des vorherigen

if(currChart<0) break; // haben das Ende der Chartliste erreicht

Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);

prevChart=currChart;//speichern wir Identifikator des laufenden Charts für ChartNext()

i++;// nicht vergessen, den Counter zu steigern

}