- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartNext
Funktion gibt Identifikator des Charts zurück, der nach dem angegebenen folgt.
|
long ChartNext(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet nicht den laufenden Chart. 0 bedeutet "identifikator des ersten Charts zurückgeben".
Rückgabewert
Identifikator des Charts. Wenn die Liste der Charts zu Ende ist, gibt die Funktion -1 zurück.
Beispiel:
|
//--- Variablen für Identifikatoren der Charts