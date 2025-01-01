DokumentationKategorien
Funktion gibt Identifikator des Charts zurück, der nach dem angegebenen folgt.

long  ChartNext(
   long  chart_id      // Identifikator des Charts
   );

Parameter

chart_id

[in]  Identifikator des Charts. 0 bedeutet nicht den laufenden Chart. 0 bedeutet "identifikator des ersten Charts zurückgeben".

Rückgabewert

Identifikator des Charts. Wenn die Liste der Charts zu Ende ist, gibt die Funktion -1 zurück.

Beispiel:

//--- Variablen für Identifikatoren der Charts 
   long currChart,prevChart=ChartFirst();
   int i=0,limit=100;
   Print("ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart);
   while(i<limit)// sie haben bestimmt mehr als 100 geoeffnete Dateien
     {
      currChart=ChartNext(prevChart); // bekommen einen neuen Chart mittels des vorherigen 
      if(currChart<0) break;          // haben das Ende der Chartliste erreicht 
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart);
      prevChart=currChart;//speichern wir Identifikator des laufenden Charts für ChartNext()
      i++;// nicht vergessen, den Counter zu steigern 
     }