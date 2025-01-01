datetime ExtBarTimeOpen;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Initialisierungsfunktion eine nutzerdefinierten Indikators |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- den Timer auf eine Sekunde einstellen

EventSetTimer(1);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefinierte Indikator-Deinitialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefinierte Indikator-Iterationsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- Ermittlung der aktuellen Öffnungszeit des Balkens

ExtBarTimeOpen=time[rates_total-1];

//--- Rückgabe des Wertes von prev_calculated für den nächsten Aufruf

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Timer Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTimer()

{

//--- Festlegen der Öffnungszeit des vorherigen Balkens

static datetime bar_open_time=ExtBarTimeOpen;

//--- Zählen der Anzahl der Sekunden, die seit der Öffnung des Balkens vergangen sind

static int seconds=int(TimeCurrent()-ExtBarTimeOpen);

//--- wenn die vorherige Öffnungszeit nicht gleich der aktuellen ist, handelt es sich um einen neuen Balken

//--- den neuen Eröffnungszeitpunkt dem vorherigen zuweisen, und die Sekunden auf Null setzen

if(bar_open_time!=ExtBarTimeOpen)

{

bar_open_time=ExtBarTimeOpen;

seconds=0;

}

//--- Erhöhen und Anpassen der Anzahl der Sekunden, die seit der Eröffnung des Balkens vergangen sind

seconds++;

if(seconds>PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT))

seconds=0;

//--- Darstellung der Öffnungszeit des Balkens als yyyy.mm.dd hh:mi

string bar_time_open=TimeToString(ExtBarTimeOpen);

//--- Darstellung der aktuellen Zeit als yyyy.mm.dd hh:mi:ss

string time_current=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);

//--- Anzahl der verbleibenden Sekunden, bis ein neuer Balken geöffnet wird

int sec_left=PeriodSeconds(PERIOD_CURRENT)-seconds;

//--- verbleibende Zeit bis zum Schließen des aktuellen Balkens in hh:mi:ss

string time_left=TimeToString(sec_left,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);

//--- Erstellen der auszugebenden Zeichenkette

string txt=StringFormat("Opening time of the current bar: %s

"+

"Time Current: %s

"+

"Seconds have passed since the bar opened: %d

"+

"Approximately seconds left before bar closes: %d

"+

"Time remaining until bar closes: %s",bar_time_open,time_current,seconds,sec_left,time_left);

//--- Anzeige der Eröffnungszeit des Balkens und der aktuellen Zeit,

//--- die Anzahl der Sekunden, die seit der Eröffnung des aktuellen Balkens vergangen sind und die bis zu dessen Schließung verbleiben, und

//--- die verbleibende Zeit bis zur Schließung des aktuellen Balkens im Kommentar

Comment(txt);

/*

result on M1:

Opening time of the current bar: 2024.02.22 18:06

Time Current: 2024.02.22 18:06:24

Seconds have passed since the bar opened: 25

Approximately seconds left before bar closes: 35

Time remaining until bar closes: 00:00:35



result on M5:

Opening time of the current bar: 2024.02.22 18:05

Time Current: 2024.02.22 18:07:28

Seconds have passed since the bar opened: 149

Approximately seconds left before bar closes: 151

Time remaining until bar closes: 00:02:31



result on H1:

Opening time of the current bar: 2024.02.22 18:00

Time Current: 2024.02.22 18:08:13

Seconds have passed since the bar opened: 494

Approximately seconds left before bar closes: 3106

Time remaining until bar closes: 00:51:46



result on D1:

Opening time of the current bar: 2024.02.22 00:00

Time Current: 2024.02.22 18:11:01

Seconds have passed since the bar opened: 65462

Approximately seconds left before bar closes: 20938

Time remaining until bar closes: 05:48:58

*/

}