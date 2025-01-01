CLKernelCreate

Erstellt eine Einsprungstelle in das OpenCL-Programm und gibt sein Handle zurück.

int CLKernelCreate(

int program,

const string kernel_name

);

Parameter

program

[in] Handle auf das Objekt von OpenCL-Programm.

kernel_name

[in] Der Name der Kernel-Funktion, d.h. der Name der Einsprungstelle in das entsprechende OpenCL-Programm,, in dem Ausführung beginnt.

Rückgabewert

Handle auf das OpenCL-Objekt für beim Erfolg. Im Falle eines Fehlers wird -1 zurückgegeben. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Im Moment werden die folgenden Fehler-Codes verwendet: