Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLKernelCreate
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLKernelCreate
Erstellt eine Einsprungstelle in das OpenCL-Programm und gibt sein Handle zurück.
|
int CLKernelCreate(
Parameter
program
[in] Handle auf das Objekt von OpenCL-Programm.
kernel_name
[in] Der Name der Kernel-Funktion, d.h. der Name der Einsprungstelle in das entsprechende OpenCL-Programm,, in dem Ausführung beginnt.
Rückgabewert
Handle auf das OpenCL-Objekt für beim Erfolg. Im Falle eines Fehlers wird -1 zurückgegeben. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
Hinweis
Im Moment werden die folgenden Fehler-Codes verwendet:
- ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - ungültiges Handle auf program OpenCL.
- ERR_INVALID_PARAMETER - ungültiger String-Parameter.
- ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - der Name des Kernels, enthält mehr als 127 Zeichen.
- ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - Interner Fehler beim Erstellen von OpenCL-Objekt.