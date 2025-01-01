DokumentationKategorien
Erstellt eine Einsprungstelle in das OpenCL-Programm und gibt sein Handle zurück.

int  CLKernelCreate(
   int           program,        // Handle auf das OpenCL-Objekt
   const string  kernel_name     // Name des Kernels
   );

Parameter

program

[in]  Handle auf das Objekt von OpenCL-Programm.

kernel_name

[in]  Der Name der Kernel-Funktion, d.h. der Name der Einsprungstelle in das entsprechende OpenCL-Programm,, in dem Ausführung beginnt.

Rückgabewert

Handle auf das OpenCL-Objekt für beim Erfolg. Im Falle eines Fehlers wird -1 zurückgegeben. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Im Moment werden die folgenden Fehler-Codes verwendet:

  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE - ungültiges Handle auf program OpenCL.
  • ERR_INVALID_PARAMETER - ungültiger String-Parameter.
  • ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME - der Name des Kernels, enthält mehr als 127 Zeichen.
  • ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE - Interner Fehler beim Erstellen von OpenCL-Objekt.