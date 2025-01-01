initialize

Stellt eine Verbindung mit dem MetaTrader 5 Terminal her. Es gibt drei Aufrufoptionen.

Aufruf ohne Parameter. Das Terminal für die Verbindung wird automatisch gefunden.

initialize()

Aufruf mit angegebenen Pfad zum MetaTrader 5 Terminal, mit dem sich verbunden werden soll.

initialize(

path

)

Aufruf mit angegebenen Handelskonto Pfad und Parametern.

initialize(

path,

login=LOGIN,

password="PASSWORD",

server="SERVER",

timeout=TIMEOUT,

portable=False -Mode

)

Parameter

path

[in] Pfad zur Datei metatrader.exe oder metatrader64.exe. Optionale unbenannte Parameter. Er wird zunächst ohne Parameternamen angegeben. Wird der Pfad nicht angegeben, versucht das Modul die ausführbaren Dateien selber zu finden.

login=LOGIN

[in] Nummer des Handelskontos. Optionale benannte Parameter. Falls nicht angegeben wird das letzte Handelskonto verwendet.

password="PASSWORD"

[in] Passwort des Handelskontos. Optionale benannte Parameter. Wenn das Passwort nicht festgelegt ist, wird automatisch das in der Terminal-Datenbank gespeicherte Passwort für ein angegebenes Handelskonto angewendet.

server="SERVER"

[in] Name des Handelsservers. Optionale benannte Parameter. Wenn der Server nicht angegebenen ist, wird automatisch der in der Terminal-Datenbank gespeicherte Server für ein bestimmtes Handelskonto verwendet.

timeout=TIMEOUT

[in] Timeout der Verbindung im Millisekunden. Optionale benannte Parameter. Falls nicht angegeben wir ein Wert von 60 000 (60 Sekunden) verwendet.

portable=False

[in] Flag des Terminals, das im Portable-Mode gestartet wurde. Optionale benannte Parameter. Falls nicht angegeben wir der Wert False verwendet.

Rückgabewert

'True' im Falle einer erfolgreichen Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal - sonst 'False'.

Hinweis

Falls notwendig wird das MetaTrader 5 Terminal gestartet, um den Aufruf von initialize() auszuführen.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Herstellen der Verbindung zum angegebenen Handelskonto im MetaTrader 5

if not mt5.initialize(login=25115284, server="MetaQuotes-Demo",password="4zatlbqx"):

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Anzeige des Status', des Servernamens und des Handelskontos

print(mt5.terminal_info())

# Anzeige der Version des MetaTrader 5

print(mt5.version())



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()

Siehe auch

shutdown, terminal_info, version