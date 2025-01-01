- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
initialize
Stellt eine Verbindung mit dem MetaTrader 5 Terminal her. Es gibt drei Aufrufoptionen.
Aufruf ohne Parameter. Das Terminal für die Verbindung wird automatisch gefunden.
|
initialize()
Aufruf mit angegebenen Pfad zum MetaTrader 5 Terminal, mit dem sich verbunden werden soll.
|
initialize(
Aufruf mit angegebenen Handelskonto Pfad und Parametern.
|
initialize(
Parameter
path
[in] Pfad zur Datei metatrader.exe oder metatrader64.exe. Optionale unbenannte Parameter. Er wird zunächst ohne Parameternamen angegeben. Wird der Pfad nicht angegeben, versucht das Modul die ausführbaren Dateien selber zu finden.
login=LOGIN
[in] Nummer des Handelskontos. Optionale benannte Parameter. Falls nicht angegeben wird das letzte Handelskonto verwendet.
password="PASSWORD"
[in] Passwort des Handelskontos. Optionale benannte Parameter. Wenn das Passwort nicht festgelegt ist, wird automatisch das in der Terminal-Datenbank gespeicherte Passwort für ein angegebenes Handelskonto angewendet.
server="SERVER"
[in] Name des Handelsservers. Optionale benannte Parameter. Wenn der Server nicht angegebenen ist, wird automatisch der in der Terminal-Datenbank gespeicherte Server für ein bestimmtes Handelskonto verwendet.
timeout=TIMEOUT
[in] Timeout der Verbindung im Millisekunden. Optionale benannte Parameter. Falls nicht angegeben wir ein Wert von 60 000 (60 Sekunden) verwendet.
portable=False
[in] Flag des Terminals, das im Portable-Mode gestartet wurde. Optionale benannte Parameter. Falls nicht angegeben wir der Wert False verwendet.
Rückgabewert
'True' im Falle einer erfolgreichen Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal - sonst 'False'.
Hinweis
Falls notwendig wird das MetaTrader 5 Terminal gestartet, um den Aufruf von initialize() auszuführen.
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
