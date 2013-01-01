|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileIsLineEnding.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//---- plot Label1
#property indicator_label1 "Overbought & Oversold"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_BARS
#property indicator_color1 clrRed, clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
//--- Parameter zum Lesen von Daten
input string InpFileName="RSI.csv"; // der Dateiname
input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname
//--- die Indikator-Buffers
double open_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
double close_buff[];
double color_buff[];
//--- überkauft Variablen
int ovb_ind=0;
int ovb_size=0;
datetime ovb_time[];
//--- überverkauft Variablen
int ovs_ind=0;
int ovs_size=0;
datetime ovs_time[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- die standartmäßige Variable Größe von Arrays
int ovb_def_size=100;
int ovs_def_size=100;
//--- trennen Sie den Speichern für den Arrays
ArrayResize(ovb_time,ovb_def_size);
ArrayResize(ovs_time,ovs_def_size);
//--- öffnen Sie die Datei
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat(" %s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);
PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
double value;
//--- lesen Sie die Dateidaten
while(!FileIsEnding(file_handle))
{
//--- lesen Sie den ersten Wert in eine Zeichenfolge
value=FileReadNumber(file_handle);
//--- lesen Sie die verschiedenen Arrays, abhängig vom Ergebnis der Funktion
if(value>=70)
ReadData(file_handle,ovb_time,ovb_size,ovb_def_size);
else
ReadData(file_handle,ovs_time,ovs_size,ovs_def_size);
}
//--- schließen Sie die Datei
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Die Daten werden gelesen, die Datei %s geschlossen",InpFileName);
}
else
{
PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());
return(INIT_FAILED);
}
//--- Arrays-Bindung
SetIndexBuffer(0,open_buff,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,high_buff,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,low_buff,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,close_buff,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,color_buff,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- erstellen Sie die Anzeige-Werte, die im Diagramm nicht sichtbar sein werden
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Lesen Sie die Zeilen einer Datei |
//+------------------------------------------------------------------+
void ReadData(const int file_handle,datetime &arr[],int &size,int &def_size)
{
bool flag=false;
//--- Lesen Sie, bis das Ende der Zeichenfolge oder Datei erreichen
while(!FileIsLineEnding(file_handle) && !FileIsEnding(file_handle))
{
//--- bewegen Sie den Wagen, nach dem Lesen der Anzahl
if(flag)
FileReadNumber(file_handle);
//--- das aktuelle Datum speichern
arr[size]=FileReadDatetime(file_handle);
size++;
//--- Falls erforderlich, vergrößern Sie die Größe des Arrays
if(size==def_size)
{
def_size+=100;
ArrayResize(arr,def_size);
}
//--- übergeben die erste iteration
flag=true;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
ArraySetAsSeries(time,false);
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//--- der Zyklus für die noch unbearbeiteten Bars
for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)
{
//--- die Voreinstellung 0
open_buff[i]=0;
high_buff[i]=0;
low_buff[i]=0;
close_buff[i]=0;
color_buff[i]=0;
//--- prüfen Sie, ob es noch Daten gibt
if(ovb_ind<ovb_size)
for(int j=ovb_ind;j<ovb_size;j++)
{
//--- wenn die Daten identisch sind, ist die Bar in überkauft Zone
if(time[i]==ovb_time[j])
{
open_buff[i]=open[i];
high_buff[i]=high[i];
low_buff[i]=low[i];
close_buff[i]=close[i];
//--- 0 - die rote Farbe
color_buff[i]=0;
//--- vergrössern Sie den Zähler
ovb_ind=j+1;
break;
}
}
//--- prüfen Sie, ob es noch Daten gibt
if(ovs_ind<ovs_size)
for(int j=ovs_ind;j<ovs_size;j++)
{
//--- wenn die Daten identisch sind, ist die Bar in überverkauft Zone
if(time[i]==ovs_time[j])
{
open_buff[i]=open[i];
high_buff[i]=high[i];
low_buff[i]=low[i];
close_buff[i]=close[i];
//--- 1 - die blau Farbe
color_buff[i]=1;
//--- vergrössern Sie den Zähler
ovs_ind=j+1;
break;
}
}
}
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Der Bearbeiter des Ereignisses ChartEvent |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam
)
{
//--- ändern Sie die Breite des Indikators je nach dem Ausmaß
if(ChartGetInteger(0,CHART_SCALE)>3)
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,2);
else
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,1);
}