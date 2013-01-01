|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // Währungspaar
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // Zeitspanne
input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten
//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei
input string InpFileName="EURUSD.txt"; // der Dateiname
input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname
//+------------------------------------------------------------------+
//| Struktur für die Speicherung von Daten-Kerzen |
//+------------------------------------------------------------------+
struct candlesticks
{
double open; // Eröffnungspreis
double close; // Schlußpreis
double high; // der maximale Preis
double low; // der minimale Preis
datetime date; // Datum
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish=TimeCurrent();
int size;
datetime time_buff[];
double open_buff[];
double close_buff[];
double high_buff[];
double low_buff[];
candlesticks cand_buff[];
//--- stürzen Sie den Fehlerwert
ResetLastError();
//---erhalten Sie die Zeit des Erscheinens der Bars aus dem Umfang
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Kopieren der Zeitwerte. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- erhalten Sie die maximalen Preise der Bars aus dem Umfang
if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Lopieren der maximalen Preise. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- erhalten Sie die minimalen Preise der Bars aus dem Umfang
if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Lopieren der minimalen Preise. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- erhalten Sie die Eröffnungspreise der Bars aus dem Umfang
if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Werte des Eröffnungspreises. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- erhalten Sie die Schlüßpreise der Bars aus dem Umfang
if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Werte des Schlußpreises. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- bestimmen Sie die Dimension des Arrays
size=ArraySize(time_buff);
//--- Speichern Sie alle Daten in der Arraystruktur
ArrayResize(cand_buff,size);
for(int i=0;i<size;i++)
{
cand_buff[i].open=open_buff[i];
cand_buff[i].close=close_buff[i];
cand_buff[i].high=high_buff[i];
cand_buff[i].low=low_buff[i];
cand_buff[i].date=time_buff[i];
}
//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben des Arrays der Struktur in die Datei (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);
PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
//--- bereiten Sie den Zähler der Zahl das Byte vor
uint counter=0;
//--- zeichnen Sie die Werte des Arrays im Zyklus
for(int i=0;i<size;i++)
counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);
PrintFormat("In die Datei %s ist es %d das Byte der Informationen aufgezeichnet",InpFileName,counter);
PrintFormat("Die Gesamtanzahl der Bytes: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Treu" : "Fehler");
//--- schließen Sie die Datei
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());
}