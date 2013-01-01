//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWiteStruct.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // Währungspaar

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // Zeitspanne

input datetime InpDateStart=D'2013.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten

//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei

input string InpFileName="EURUSD.txt"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

//+------------------------------------------------------------------+

//| Struktur für die Speicherung von Daten-Kerzen |

//+------------------------------------------------------------------+

struct candlesticks

{

double open; // Eröffnungspreis

double close; // Schlußpreis

double high; // der maximale Preis

double low; // der minimale Preis

datetime date; // Datum

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish=TimeCurrent();

int size;

datetime time_buff[];

double open_buff[];

double close_buff[];

double high_buff[];

double low_buff[];

candlesticks cand_buff[];

//--- stürzen Sie den Fehlerwert

ResetLastError();

//---erhalten Sie die Zeit des Erscheinens der Bars aus dem Umfang

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,time_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren der Zeitwerte. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- erhalten Sie die maximalen Preise der Bars aus dem Umfang

if(CopyHigh(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,high_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Lopieren der maximalen Preise. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- erhalten Sie die minimalen Preise der Bars aus dem Umfang

if(CopyLow(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,low_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Lopieren der minimalen Preise. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- erhalten Sie die Eröffnungspreise der Bars aus dem Umfang

if(CopyOpen(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,open_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Werte des Eröffnungspreises. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- erhalten Sie die Schlüßpreise der Bars aus dem Umfang

if(CopyClose(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,close_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Werte des Schlußpreises. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- bestimmen Sie die Dimension des Arrays

size=ArraySize(time_buff);

//--- Speichern Sie alle Daten in der Arraystruktur

ArrayResize(cand_buff,size);

for(int i=0;i<size;i++)

{

cand_buff[i].open=open_buff[i];

cand_buff[i].close=close_buff[i];

cand_buff[i].high=high_buff[i];

cand_buff[i].low=low_buff[i];

cand_buff[i].date=time_buff[i];

}



//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben des Arrays der Struktur in die Datei (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- bereiten Sie den Zähler der Zahl das Byte vor

uint counter=0;

//--- zeichnen Sie die Werte des Arrays im Zyklus

for(int i=0;i<size;i++)

counter+=FileWriteStruct(file_handle,cand_buff[i]);

PrintFormat("In die Datei %s ist es %d das Byte der Informationen aufgezeichnet",InpFileName,counter);

PrintFormat("Die Gesamtanzahl der Bytes: %d * %d * %d = %d, %s",size,5,8,size*5*8,size*5*8==counter ? "Treu" : "Fehler");

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

}