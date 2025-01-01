DokumentationKategorien
Konvertiert den Zeitwert des Typs datetime (Anzahl der Sekunden seit  01.01.1970) in die Strukturvariable der Zeit MqlDateTime.

bool  TimeToStruct(
   datetime      dt,            // Datum und Zeit
   MqlDateTime&  dt_struct      // die Strukturvariable der Zeit für die Übernahme eines Zeitwertes
   );

Parameter

dt

[in] Zeitwert für die Konvertierung.

dt_struct

[out]  die Strukturvariable der Zeit MqlDateTime.

Rückgabewert

true – bei Erfolg, andernfalls false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie GetLastError() an.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- Ermitteln der letzten bekannten Zeit des Servers, Deklarieren der Datum/Zeit-Struktur und Ausfüllen der Strukturfelder
   datetime    time=TimeCurrent();
   MqlDateTime tm  ={};
   if(!TimeToStruct(time,tm))
      Print("TimeToStruct() failed. Error "GetLastError());
   
//--- Ausgabe der erhaltenen Serverzeit und des Ergebnisses des Füllens der MqlDateTime-Struktur mit TimeToStruct() im Protokoll
   PrintFormat("Server time: %s\n- Year: %u\n- Month: %02u\n- Day: %02u\n- Hour: %02u\n- Min: %02u\n- Sec: %02u\n- Day of Year: %03u\n- Day of Week: %u (%s)",
               (string)timetm.yeartm.montm.daytm.hourtm.mintm.sectm.day_of_yeartm.day_of_weekEnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)tm.day_of_week));
  /*
  Ergebnis:
   Server time2024.04.18 15:47:27
   - Year2024
   - Month04
   - Day18
   - Hour15
   - Min47
   - Sec27
   - Day of Year108
   - Day of Week4 (THURSDAY)
  */
  }