Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXContextClearDepth 

DXContextClearDepth

Löscht den Tiefenpuffer.

bool  DXContextClearDepth(
   int  context      // Handle des grafischen Kontextes
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Funktion DXContextClearDepth() kann verwendet werden, um die Farbe des Puffers vor dem Rendern des nächsten Frames zu löschen.