#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define OBJ_NAME "TestObjectGetDouble" // Objekt-Name

#define WND 0 // Unterfenster des Charts

#define EXT " (%$)" // Formatierungszeichenfolge für die Anzeige von Preiswerten auf Ebenen



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- aktuelle Chart-ID, Chart-Symbol und Symbol-Dezimalstelle

long chart_id= ChartID();

string symbol = ChartSymbol(chart_id);

int digits = (int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);



//--- Erstellen des grafischen Objekts "Fibonacci-Levels" zu den Höchst- und Tiefstpreisen des sichtbaren Charts

if(!CreateFibo(chart_id))

return;



//--- Anzahl der Objektebenen

int total=(int)ObjectGetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELS);

double value =0;

double price0=0;

double price1=0;



//--- Ankerpunktpreise

price0=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 0);

price1=ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_PRICE, 1);



//--- in einer Schleife über die Anzahl der Objektebenen

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- den für die aktuelle Ebene festgelegten Wert abrufen

ResetLastError();

if(!ObjectGetDouble(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELVALUE, i, value))

{

Print("ObjectGetDouble() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- Ermitteln von Höchst- und Tiefstpreis der Objektbindung und den Abstand zwischen ihnen im Preiswert

double max=fmax(price0, price1);

double min=fmin(price0, price1);

double range=max-min;



//--- Farbe für die Ebene festlegen, damit sie sowohl auf dunklen als auch auf hellen Hintergründen des Charts sichtbar ist

double level_price=min+range*value;



//--- Festlegen einer Formatzeichenfolge für das Niveau, sodass dessen Preiswert zusammen mit dem Niveauwert angezeigt wird

ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELCOLOR, i, clrRed);



//--- einen Formatstring für das Niveau festlegen, damit dessen Preiswert zusammen mit dem Level-Wert angezeigt wird

string level_text=ObjectGetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i);

if(StringFind(level_text, EXT)<0)

{

level_text+=EXT;

ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_LEVELTEXT, i, level_text);

}



//--- Ausgabe der Levelnummer und die dazugehörigen Daten – den Levelwert und den Preis – im Journal

PrintFormat("Fibo level [%d] value: %.3f, price: %.*f", i, value, digits, level_price);

}

/*

Ergebnis:

Fibo level [0] value: 0.000, price: 0.61989

Fibo level [1] value: 0.236, price: 0.62533

Fibo level [2] value: 0.382, price: 0.62869

Fibo level [3] value: 0.500, price: 0.63140

Fibo level [4] value: 0.618, price: 0.63412

Fibo level [5] value: 1.000, price: 0.64292

Fibo level [6] value: 1.618, price: 0.65715

Fibo level [7] value: 2.618, price: 0.68018

Fibo level [8] value: 4.236, price: 0.71745

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erstellen des grafischen Objekts "Fibo-Levels" auf dem Chart |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateFibo(const long chart_id)

{

//--- Zeichnen und abrufen der Fibonacci-Niveaus vom höchsten bis zum niedrigsten sichtbaren Preiswert im Chart

double price_high=0, price_low=0;

datetime time_high =0, time_low =0;



if(!GetChartExtremums(chart_id, price_high, price_low, time_high, time_low))

return(false);



//--- Erstellen des Fibo-Levels-Objekts anhand der gefundenen Preis-/Zeitkoordinaten.

if(!ObjectCreate(chart_id, OBJ_NAME, OBJ_FIBO, WND, time_high, price_high, time_low, price_low))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() fehlgeschlagen. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- alles in Ordnung – Chart aktualisieren und "true" zurückgeben

ChartRedraw();

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt Höchst- und Tiefstpreise des Charts & deren Zeitpunkt zurück|

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetChartExtremums(const long chart_id, double &price_high, double &price_low, datetime &time_high, datetime &time_low)

{

//--- Variablen zurücksetzen

price_high=price_low=0;

time_high =time_low =0;

//--- Chart-Symbol

string symbol = ChartSymbol(chart_id);



//--- Berechnen des Beginns des Bereichs der kopierten Zeitreihe basierend auf der Nummer des ersten sichtbaren Balkens und der Anzahl der Balken im Chart

int first = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR);

int count = (int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_VISIBLE_BARS);

int start = first+1-count;



//--- Arrays, in die Zeitreihen kopiert werden sollen

double array_high[];

double array_low[];

datetime array_time[];

int index;



//--- Kopiere drei Zeitreihen in Arrays in der Menge "count" und beginnend bei "start"

ResetLastError();

if(CopySeries(symbol, PERIOD_CURRENT, start, count, COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_HIGH|COPY_RATES_LOW, array_time, array_high, array_low)!=count)

{

PrintFormat("%s: CopySeries() fehlgeschlagen. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- Suche nach dem maximalen Preisindex im Array array_high

index=ArrayMaximum(array_high);

if(index<0)

{

PrintFormat("%s: ArrayMaximum() fehlgeschlagen. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- Merke dir den höchsten Preis auf dem sichtbaren Chart und den Zeitwert des Balkens, auf dem sich dieser Preis befindet

price_high=array_high[index];

time_high=array_time[index];



//--- Suche nach dem Mindestpreisindex im Array array_low

index=ArrayMinimum(array_low);

if(index<0)

{

PrintFormat("%s: ArrayMinimum() fehlgeschlagen. Error %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- Merke dir den niedrigsten Preis auf dem sichtbaren Chart und den Zeitwert des Balkens, auf dem sich dieser Preis befindet

price_low=array_low[index];

time_low=array_time[index];



//--- alles in Ordnung

return(true);

}