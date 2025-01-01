- ArrayBsearch
ArraySetAsSeries
Stellt Flagge AS_SERIES für das angegebene Objekt des dynamischen Arrays ein, Indizieren der Elemente wird wie in Zeitreihen durchgeführt werden.
|
bool ArraySetAsSeries(
Parameter
array[]
[in][out] Numerisches Array für Einstellung.
flag
[in] Richtung des Arrayindizierens.
Rückgabewert
Gibt true beim Erfolg zurück, sonst false.
Hinweis
Flagge AS_SERIES kann nicht für die vieldimensionale Arrays und für die statische Arrays (d.h. Arrays, deren Größe noch während der Kompilierung in eckigen Klammern angegeben wird) eingestellt werden. Indizieren einer Zeitreihe unterscheidet sich von normalen Feld dadurch, dass Indizieren der Elemente einer Zeitreihe vom Feldende zum Feldanfang durchgeführt wird (von den neuesten Daten zu den ältesten Daten).
Beispiel: Indikator, der Barnummer zeigt
|
#property indicator_chart_window
