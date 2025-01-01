#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot Numeration

#property indicator_label1 "Numeration"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 CLR_NONE

//--- Indikator Puffers

double NumerationBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Bindung von Array zum Indikator-Puffer

SetIndexBuffer(0,NumerationBuffer,INDICATOR_DATA);

//--- stellen wir Pufferindizieren wie in einer Zeitreihe ein

ArraySetAsSeries(NumerationBuffer,true);

//--- stellen wir Genauigkeit der Darstellung in DataWindow ein

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

//--- wie der Name des Indikatorfeldes in DataWindow aussehen wird

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Bar #");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- wir werden die Eröffnungszeit der laufenden Nullbar aufbewahren

static datetime currentBarTimeOpen=0;

//--- kehren wir die Größe des Arrays time[] um - machen wir es wie in einer Zeitreihe

ArraySetAsSeries(time,true);

//--- wenn sich die Zeit der Nullbar davon unterscheidet, was wir aufbewahren

if(currentBarTimeOpen!=time[0])

{

//--- numerieren wir alle Bars von der laufenden Position in die Charttiefe

for(int i=rates_total-1;i>=0;i--) NumerationBuffer[i]=i;

currentBarTimeOpen=time[0];

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}