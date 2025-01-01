Matrizen und Vektoren

Eine Matrix ist eine zweidimensionale Anordnung von Double-, Float- oder komplexen Zahlen.

Ein Vektor ist eine eindimensionale Anordnung von Double-, Float- oder komplexen Zahlen. Der Vektor hat keinen Hinweis darauf, ob er vertikal oder horizontal ist. Dies wird durch den Verwendungskontext bestimmt. So wird beispielsweise bei der Vektoroperation Dot davon ausgegangen, dass der linke Vektor horizontal und der rechte vertikal ist. Wenn die Angabe des Typs erforderlich ist, können einzeilige oder einspaltige Matrizen verwendet werden. Im Allgemeinen ist dies jedoch nicht erforderlich.

Matrizen und Vektoren weisen den Speicher für Daten dynamisch zu. Matrizen und Vektoren sind Objekte, die bestimmte Eigenschaften haben, z. B. die Art der Daten, die sie enthalten, und die Dimensionen. Die Eigenschaften von Matrizen und Vektoren können mit Methoden wie vector_a.Size(), matrix_b.Rows(), vector_c.Norm(), matrix_d.Cond() und anderen ermittelt werden. Jede Dimension kann geändert werden.

Bei der Erstellung und Initialisierung von Matrizen werden sogenannte statische Methoden verwendet (diese sind wie statische Methoden einer Klasse). Zum Beispiel: matrix::Eye(), matrix::Identity(), matrix::Ones(), vector::Ones(), matrix: :Zeros(), vector::Zeros(), matrix::Full(), vector::Full(), matrix::Tri().

Matrix- und Vektoroperationen implizieren im Moment nicht die Verwendung des komplexen Datentyps, da diese Entwicklungsrichtung noch nicht abgeschlossen ist.

MQL5 unterstützt die Übergabe von Matrizen und Vektoren an DLLs. Dies ermöglicht den Import von Funktionen, die die entsprechenden Typen verwenden, aus externen Variablen.

Matrizen und Vektoren werden als Zeiger auf einen Puffer an eine DLL übergeben. Um z. B. eine Matrix vom Typ float zu übergeben, muss der entsprechende Parameter der aus der DLL exportierten Funktion einen Pufferzeiger vom Typ float aufnehmen.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

Zusätzlich zu den Puffern sollten Sie Matrix- und Vektorgrößen für eine korrekte Verarbeitung übergeben.

Alle Matrix- und Vektormethoden sind unten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.