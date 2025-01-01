DokumentationKategorien
MessageBox (Nachrichtenfeld)

Erzeugt und zeigt das Meldungsfenster und verwaltet es. Das Meldungsfenster enthält eine Meldung und einen Titel, eine beliebige Kombination von vordefinierten Symbolen und Befehlsschaltflächen.

int  MessageBox(
   string  text,             // Meldungstext
   string  caption=NULL,     // Meldungskopf 
   int     flags=0           // definiert Schaltflächensatz im Fenster 
   );

Parameter

text

[in]  Text mit der Meldung für Ausgabe.

caption=NULL

[in]  Freier Text für Ausgabe im Kopf des Meldungsfensters. Wenn dieser Parameter leer ist, wird der Name des Expert Advisors im Fenstertitel angezeigt .

flags=0

[in]  Optionale Flags, die das Aussehen und das Verhalten der Dialogbox bestimmen. Flags können eine Kombination aus einer speziellen Gruppe von Flags sein.

Rückgabewert

Wenn die Funktion erfolgreich ausgeführt wird, ist der Rückgabewert-einer der Werte der Rückgabekodes der MessageBox().

Hinweis

Die Funktion kann nicht in nutzerdefinierten Indikatoren verwendet werden, da durch den Aufruf von MessageBox() der gerade ausgeführte Thread für die gesamte Zeit, während der auf die Antwort des Nutzers gewartet wird, unterbrochen wird. Da alle Indikatoren für jedes Symbol in einem einzigen Thread ausgeführt werden, macht eine solche Unterbrechung den Arbeitsablauf aller Diagramme in allen Zeitrahmen für dieses Symbol unmöglich.

Beim Anwenden im Strategie-Tester wird die MessageBox()-Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Die MessageBox des EAs mit einer Aufforderung zur Weiterarbeit.  |
//| Bei Erreichen einer bestimmten Anzahl einer Verlustserie         |
//| warte für die angegebene Balkenzahl und zeige MessageBox mit     |
//| einer Aufforderung zur Weiterarbeit.                             |
//| Zur Prüfung müssen wir Positionen manuell öffnen und mit         |
//| mit Verlusten schließen, da der EA seine "Positionen" der        |
//| der Einfachheit halber nicht über seine magische Zahl steuert.   |
//+------------------------------------------------------------------+
 
//--- Eingabeparameter
input uint InpMaxLossDeals      =  3;    // Deals, Maximalverlust
input uint InpInactivityNumBars =  5;    // Balkenzahl ohne Aktivität des EAs
 
//--- globale Variable
bool     ExtFirstStart=true;             // Flag für Erststart
bool     ExtFlag=true;                   // Flag der "Arbeitserlaubnis" für den EA
uint     ExtNumLoss;                     // Anzahl aufeinanderfolgender Handelsgeschäfte mit Verlust
datetime ExtTimeLastLoss;                // Schließzeit der letzten Position mit einem Verlust
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Initialisierungsfunktion                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Ermitteln der Anzahl aufeinanderfolgender Verlustgeschäfte und des Zeitpunkts des letzten Handelsgeschäfts, das die Position schließt
   ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialisierungsfunktion des Experten                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tick-Funktion des Experten                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- Feststellen, wie viele Balken seit der letzten geschlossenen Verlustposition in der Serie vergangen sind
   int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);
 
//--- Wenn das der erste Start ist
   if(ExtFirstStart)
     {
      //--- Wenn nach einer Reihe unrentabler Positionen bereits eine bestimmte Anzahl von Balken verstrichen ist, setze das EA-Operations-Flag
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
         ExtFlag=true;
      ExtFirstStart=false;
     }
 
//--- wenn das EA-Operations-Flag deaktiviert ist
   if(!ExtFlag)
     {
      Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",
                          (InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));
      //--- wenn nach einer Reihe von unrentablen Positionen eine bestimmte Anzahl von Balken vergangen ist
      if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)
        {
         //--- Fenster der MessageBox mit angegebenen Text und Fenstertitel
         //--- das Abfragefenster hat zwei Schaltflächen Yes/No (Ja/Nein) und ein Symbol mit einem Fragezeichen.
         //--- die Schaltfläche Yes (Ja) ist standardmäßig ausgewählt.
         string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.\n Continue its work?";
         string mb_caption="Please note";
         int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);
         //--- wenn der Rückgabewert von MessageBox die gedrückte Ja-Taste ist, setze das EA-Operations-Flag
         if(mb_id==IDYES)
           {
            ExtFlag=true;
            return;
           }
        }
      //--- ist das EA-Operations-Flag deaktiviert, verlasse OnTick()
      return;
     }
 
//---  das EA-Operations-Flag ist gesetzt - der EA funktioniert wie im folgenden Code angegeben
   Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",
           ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction Funktion                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransactiontrans,
                        const MqlTradeRequestrequest,
                        const MqlTradeResultresult)
  {
//--- wenn der Transaktionstyp das Hinzufügen einer Transaktion zur Historie ist
   if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
     {
      //--- das Deal-Ticket abrufen und ein Deal aus der Liste mit dem Ticket auswählen
      ulong deal_ticket=trans.deal;
      if(HistoryDealSelect(deal_ticket))
        {
         //--- wenn eine Position geschlossen wurde, ermittle die Anzahl der Verlustgeschäfte in Folge und den Zeitpunkt des letzten Handelsgeschäfts
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)
            ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);
        }
     }
 
//--- wenn die Anzahl der Verlustgeschäfte in einer Reihe größer ist als der angegebene Wert und das EA-Operations-Flag aktiviert ist
   if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)
     {
      //--- Fenster der MessageBox mit angegebenen Text und Fenstertitel 
      //--- das Abfragefenster hat zwei Schaltflächen Yes/No (Ja/Nein) und ein Symbol mit einem Rufzeichen.
      //--- die Schaltfläche No (Nein) ist standardmäßig ausgewählt.
      string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.\n Continue its work?";
      string mb_caption="Attention!";
      int    mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);
      //--- wenn in der MessageBox die Schaltfläche No (Nein) gedrückt und zurückgegeben wird, wird das EA-Operastions-Flag deaktiviert
      if(mb_id==IDNO)
         ExtFlag=false;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gib die Anzahl der fortlaufenden Verlust-Deals zurück            |
//| und den Zeitpunkt der letzten, schließenden Position             |
//+------------------------------------------------------------------+
uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)
  {
//--- Auswahl der ganzen Historie
   if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))
      return(0);
 
//--- Ermitteln des nächsten Handelstickets anhand der Liste der historischen Deals in einer Schleife
   uint res=0;
   uint total=HistoryDealsTotal();
   for(int i=(int)total-1i>=0i--)
     {
      ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);
      if(deal_ticket>0)
        {
         //--- wenn der Deal nicht zum Schließen der Position führt, wechsele zum nächsten
         ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);
         if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)
            continue;
         //--- wenn das Ergebnis des Schließens einer Position einen Gewinn ergibt, unterbrich die Schleife
         if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))
            break;
         //--- den Zähler der fortlaufenden Verlust-Deals erhöhen
         res++;
         //--- die maximale Handelszeit einer Variablen zuweisen (suche die letzte)
         datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);
         if(deal_time>time_last_deal)
            time_last_deal=deal_time;
        }
     }
 
//--- Rückgabe der Anzahl der fortlaufenden Verluste
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe des Flags für das Schließen einer Position mit Verlust  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)
  {
//--- Ermitteln der Eigenschaften, die den Handelsgewinn beeinflussen
   double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);
   double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);
   double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);
   double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);
 
//--- Rückgabe des Flags, das anzeigt, dass der Gesamtwert der erhaltenen Eigenschaften negativ ist
   return(profit+comission+swap+fee<0);
  }