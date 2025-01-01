//+------------------------------------------------------------------+

//| Die MessageBox des EAs mit einer Aufforderung zur Weiterarbeit. |

//| Bei Erreichen einer bestimmten Anzahl einer Verlustserie |

//| warte für die angegebene Balkenzahl und zeige MessageBox mit |

//| einer Aufforderung zur Weiterarbeit. |

//| Zur Prüfung müssen wir Positionen manuell öffnen und mit |

//| mit Verlusten schließen, da der EA seine "Positionen" der |

//| der Einfachheit halber nicht über seine magische Zahl steuert. |

//+------------------------------------------------------------------+



//--- Eingabeparameter

input uint InpMaxLossDeals = 3; // Deals, Maximalverlust

input uint InpInactivityNumBars = 5; // Balkenzahl ohne Aktivität des EAs



//--- globale Variable

bool ExtFirstStart=true; // Flag für Erststart

bool ExtFlag=true; // Flag der "Arbeitserlaubnis" für den EA

uint ExtNumLoss; // Anzahl aufeinanderfolgender Handelsgeschäfte mit Verlust

datetime ExtTimeLastLoss; // Schließzeit der letzten Position mit einem Verlust



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Ermitteln der Anzahl aufeinanderfolgender Verlustgeschäfte und des Zeitpunkts des letzten Handelsgeschäfts, das die Position schließt

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);



return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialisierungsfunktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick-Funktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- Feststellen, wie viele Balken seit der letzten geschlossenen Verlustposition in der Serie vergangen sind

int bars_remaining=iBarShift(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtTimeLastLoss);



//--- Wenn das der erste Start ist

if(ExtFirstStart)

{

//--- Wenn nach einer Reihe unrentabler Positionen bereits eine bestimmte Anzahl von Balken verstrichen ist, setze das EA-Operations-Flag

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

ExtFlag=true;

ExtFirstStart=false;

}



//--- wenn das EA-Operations-Flag deaktiviert ist

if(!ExtFlag)

{

Comment(StringFormat("The advisor is stopped for %d bars. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s",

(InpInactivityNumBars-bars_remaining),ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)));

//--- wenn nach einer Reihe von unrentablen Positionen eine bestimmte Anzahl von Balken vergangen ist

if(bars_remaining>(int)InpInactivityNumBars)

{

//--- Fenster der MessageBox mit angegebenen Text und Fenstertitel

//--- das Abfragefenster hat zwei Schaltflächen Yes/No (Ja/Nein) und ein Symbol mit einem Fragezeichen.

//--- die Schaltfläche Yes (Ja) ist standardmäßig ausgewählt.

string mb_text="The specified number of bars of EA inactivity have passed.

Continue its work?";

string mb_caption="Please note";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON1);

//--- wenn der Rückgabewert von MessageBox die gedrückte Ja-Taste ist, setze das EA-Operations-Flag

if(mb_id==IDYES)

{

ExtFlag=true;

return;

}

}

//--- ist das EA-Operations-Flag deaktiviert, verlasse OnTick()

return;

}



//--- das EA-Operations-Flag ist gesetzt - der EA funktioniert wie im folgenden Code angegeben

Comment(StringFormat("The advisor is working. Num Loss positions: %u, Time last loss: %s, Elapsed Bars: %d",

ExtNumLoss,TimeToString(ExtTimeLastLoss,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),bars_remaining));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,

const MqlTradeRequest& request,

const MqlTradeResult& result)

{

//--- wenn der Transaktionstyp das Hinzufügen einer Transaktion zur Historie ist

if(trans.type==TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)

{

//--- das Deal-Ticket abrufen und ein Deal aus der Liste mit dem Ticket auswählen

ulong deal_ticket=trans.deal;

if(HistoryDealSelect(deal_ticket))

{

//--- wenn eine Position geschlossen wurde, ermittle die Anzahl der Verlustgeschäfte in Folge und den Zeitpunkt des letzten Handelsgeschäfts

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry==DEAL_ENTRY_OUT || entry==DEAL_ENTRY_INOUT || entry==DEAL_ENTRY_OUT_BY)

ExtNumLoss=GetNumLosingTradesInRow(ExtTimeLastLoss);

}

}



//--- wenn die Anzahl der Verlustgeschäfte in einer Reihe größer ist als der angegebene Wert und das EA-Operations-Flag aktiviert ist

if(ExtNumLoss>=InpMaxLossDeals && ExtFlag)

{

//--- Fenster der MessageBox mit angegebenen Text und Fenstertitel

//--- das Abfragefenster hat zwei Schaltflächen Yes/No (Ja/Nein) und ein Symbol mit einem Rufzeichen.

//--- die Schaltfläche No (Nein) ist standardmäßig ausgewählt.

string mb_text="The number of losing trades has reached the specified maximum. The advisor is stopped.

Continue its work?";

string mb_caption="Attention!";

int mb_id=MessageBox(mb_text,mb_caption,MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_DEFBUTTON2);

//--- wenn in der MessageBox die Schaltfläche No (Nein) gedrückt und zurückgegeben wird, wird das EA-Operastions-Flag deaktiviert

if(mb_id==IDNO)

ExtFlag=false;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gib die Anzahl der fortlaufenden Verlust-Deals zurück |

//| und den Zeitpunkt der letzten, schließenden Position |

//+------------------------------------------------------------------+

uint GetNumLosingTradesInRow(datetime &time_last_deal)

{

//--- Auswahl der ganzen Historie

if(!HistorySelect(0,TimeCurrent()))

return(0);



//--- Ermitteln des nächsten Handelstickets anhand der Liste der historischen Deals in einer Schleife

uint res=0;

uint total=HistoryDealsTotal();

for(int i=(int)total-1; i>=0; i--)

{

ulong deal_ticket=HistoryDealGetTicket(i);

if(deal_ticket>0)

{

//--- wenn der Deal nicht zum Schließen der Position führt, wechsele zum nächsten

ENUM_DEAL_ENTRY entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_ENTRY);

if(entry!=DEAL_ENTRY_OUT && entry!=DEAL_ENTRY_OUT_BY && entry!=DEAL_ENTRY_INOUT)

continue;

//--- wenn das Ergebnis des Schließens einer Position einen Gewinn ergibt, unterbrich die Schleife

if(!IsClosePositionWithLoss(deal_ticket))

break;

//--- den Zähler der fortlaufenden Verlust-Deals erhöhen

res++;

//--- die maximale Handelszeit einer Variablen zuweisen (suche die letzte)

datetime deal_time=(datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME);

if(deal_time>time_last_deal)

time_last_deal=deal_time;

}

}



//--- Rückgabe der Anzahl der fortlaufenden Verluste

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe des Flags für das Schließen einer Position mit Verlust |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsClosePositionWithLoss(const ulong deal_ticket)

{

//--- Ermitteln der Eigenschaften, die den Handelsgewinn beeinflussen

double profit=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_PROFIT);

double comission=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_COMMISSION);

double swap=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_SWAP);

double fee=HistoryDealGetDouble(deal_ticket,DEAL_FEE);



//--- Rückgabe des Flags, das anzeigt, dass der Gesamtwert der erhaltenen Eigenschaften negativ ist

return(profit+comission+swap+fee<0);

}