DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5NetzwerkfunktionenSendMail 

SendMail

Sendet die Email an die Adresse, angegeben im Fenster der Terminal-Optionen im Karteireiter  "E-Mail".

bool  SendMail(
   string  subject,       // Betreff
   string  some_text      // Text der Email
   );

Parameter

subject

[in]  Betreff der Email.

some_text

[in] Text der Email.

Rückgabewert

true – wenn die E-Mail in die Sendequeue gestellt wird, sonst false.

Hinweis

Senden kann in Einstellungen verboten sein, es kann aber auch die E-Mail-Adresse nicht angegeben worden sein. Für Fehlerinformation muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Bei einer Verwendung im Strategie-Tester wird die SendMail()-Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     SendMail.mq5 |
//|                                  Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com
#property version     "1.00"
 
#define   SUBJECT   "Test SendMail"
#define   TEXT      "Text for SendMail() function"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart(void)
  {
//--- Berechtigung zum Senden von E-Mails im Terminal prüfen
   if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_EMAIL_ENABLED))
     {
      Print("Error. The client terminal does not have permission to send email messages");
      return;
     }
//--- Senden der E-Mail
   ResetLastError();
   if(!SendMail(SUBJECTTEXT))
      Print("SendMail() failed. Error ",GetLastError());
  }