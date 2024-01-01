- SocketCreate
Sendet die Email an die Adresse, angegeben im Fenster der Terminal-Optionen im Karteireiter "E-Mail".
|
bool SendMail(
Parameter
subject
[in] Betreff der Email.
some_text
[in] Text der Email.
Rückgabewert
true – wenn die E-Mail in die Sendequeue gestellt wird, sonst false.
Hinweis
Senden kann in Einstellungen verboten sein, es kann aber auch die E-Mail-Adresse nicht angegeben worden sein. Für Fehlerinformation muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Bei einer Verwendung im Strategie-Tester wird die SendMail()-Funktion nicht ausgeführt.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+