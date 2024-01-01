SendMail

Sendet die Email an die Adresse, angegeben im Fenster der Terminal-Optionen im Karteireiter "E-Mail".

bool SendMail(

string subject,

string some_text

);

Parameter

subject

[in] Betreff der Email.

some_text

[in] Text der Email.

Rückgabewert

true – wenn die E-Mail in die Sendequeue gestellt wird, sonst false.

Hinweis

Senden kann in Einstellungen verboten sein, es kann aber auch die E-Mail-Adresse nicht angegeben worden sein. Für Fehlerinformation muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Bei einer Verwendung im Strategie-Tester wird die SendMail()-Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel: