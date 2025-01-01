- SymbolsTotal
Gibt Feld der Strukturen MqlBookInfo, das DOM Aufzeichnungen für das gewaehlte Symbol enthält.
bool MarketBookGet(
Parameter
symbol
[in] Symbolname.
book[]
[out] Verweis auf das Feld der DOM Aufzeichnungen. Feld kann vorlaeufig verteilt werden für ausreichende Zahl der Aufzeichnungen. Wenn das dynamische Feld nicht vorlaeufig im Operativspeicher verteilt wurde, wird das Client-Terminal dieses Feld selbststaendig verteilen.
Rückgabewert
Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false.
Hinweis
DOM muss vorlaeufig durch die Funktion MarketBookAdd() geoeffnet werden.
Beispiel:
MqlBookInfo priceArray[];
