MarketBookGet

Gibt Feld der Strukturen MqlBookInfo, das DOM Aufzeichnungen für das gewaehlte Symbol enthält.

bool MarketBookGet(

string symbol,

MqlBookInfo& book[]

);

Parameter

symbol

[in] Symbolname.

book[]

[out] Verweis auf das Feld der DOM Aufzeichnungen. Feld kann vorlaeufig verteilt werden für ausreichende Zahl der Aufzeichnungen. Wenn das dynamische Feld nicht vorlaeufig im Operativspeicher verteilt wurde, wird das Client-Terminal dieses Feld selbststaendig verteilen.

Rückgabewert

Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false.

Hinweis

DOM muss vorlaeufig durch die Funktion MarketBookAdd() geoeffnet werden.

Beispiel:

MqlBookInfo priceArray[];

bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);

if(getBook)

{

int size=ArraySize(priceArray);

Print("MarketBookInfo für",Symbol());

for(int i=0;i<size;i++)

{

Print(i+": ",priceArray[i].price

+" Volume = "+priceArray[i].volume,

" type = ",priceArray[i].type);

}

}

else

{

Print("Kann nicht Inhalt des Symbols DOM erhalten ",Symbol());

}

Sehen Sie auch

DOM Struktur, Strukturen und Klassen