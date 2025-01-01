DokumentationKategorien
Gibt Feld der Strukturen MqlBookInfo, das DOM Aufzeichnungen für das gewaehlte Symbol enthält.

bool  MarketBookGet(
   string        symbol,     // Symbol
   MqlBookInfo&  book[]      // Referenz auf das Feld 
   );

Parameter

symbol

[in]  Symbolname.

book[]

[out]  Verweis auf das Feld der DOM Aufzeichnungen. Feld kann vorlaeufig verteilt werden für ausreichende Zahl der Aufzeichnungen. Wenn das dynamische Feld nicht vorlaeufig im Operativspeicher verteilt wurde, wird das Client-Terminal dieses Feld selbststaendig verteilen.  

Rückgabewert

Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false.

Hinweis

DOM muss vorlaeufig durch die Funktion MarketBookAdd() geoeffnet werden.

Beispiel:

   MqlBookInfo priceArray[];
   bool getBook=MarketBookGet(NULL,priceArray);
   if(getBook)
     {
      int size=ArraySize(priceArray);
      Print("MarketBookInfo für",Symbol());
      for(int i=0;i<size;i++)
        {
         Print(i+": ",priceArray[i].price
               +"    Volume = "+priceArray[i].volume,
               " type = ",priceArray[i].type);
        }
     }
   else
     {
      Print("Kann nicht Inhalt des Symbols DOM erhalten ",Symbol());
     }

Sehen Sie auch

DOM Struktur, Strukturen und Klassen