#property description "Dieser Indikator berechnet die Werte nicht, und einmal versucht sie zu verwenden"

#property description "Der Anruf der Funktion ArrayFree() zu drei Arrays: dynamisch, statisch und"

#property description "dem Indikator Puffer. Die Ergebnisse werden in die Zeitschrift der Experten herausgeführt"

//--- der Indikator Einstellungen

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//--- globale Variablen

double ExtDynamic[]; // das dynamische Array

double ExtStatic[100]; // das statische Array

bool ExtFlag=true; // die Flagge

double ExtBuff[]; // der Indikator Puffer

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- trennen Sie den Speicher für den Array ab

ArrayResize(ExtDynamic,100);

//--- Bindung von Array zum Indikator-Puffer

SetIndexBuffer(0,ExtBuff);

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const int begin,

const double &price[])

{

//--- führen Sie die Analyse einmal durch

if(ExtFlag)

{

//--- versuchen Sie den Speicher für die Arrays zu befreien

//--- 1. Das dynamische Array

Print("+============================+");

Print("1. Überprüfung des dynamischen Arrays:");

Print("Die Größe bis zur Befreiung des Speichers = ",ArraySize(ExtDynamic));

Print("Es ist das dynamische Array = ",ArrayIsDynamic(ExtDynamic) ? "Ja" : "Nein");

//--- versuchen Sie den Speicher des Arrays zu befreien

ArrayFree(ExtDynamic);

Print("Die Größe nach der Befreiung des Speichers = ",ArraySize(ExtDynamic));

//--- 2. Das statistisches Array

Print("2. Überprüfung des statischen Arrays:");

Print("Die Größe bis zur Befreiung des Speichers = ",ArraySize(ExtStatic));

Print("Es ist das dynamische Array = ",ArrayIsDynamic(ExtStatic) ? "Ja" : "Nein");

//--- versuchen Sie den Speicher des Arrays zu befreien

ArrayFree(ExtStatic);

Print("Die Größe nach der Befreiung des Speichers = ",ArraySize(ExtStatic));

//--- 3. Indikator Puffer

Print("3. Überprüfung des Indikator Puffers:");

Print("Die Größe bis zur Befreiung des Speichers = ",ArraySize(ExtBuff));

Print("Es ist das dynamische Array = ",ArrayIsDynamic(ExtBuff) ? "Ja" : "Nein");

//--- versuchen Sie den Speicher des Arrays zu befreien

ArrayFree(ExtBuff);

Print("Die Größe nach der Befreiung des Speichers = ",ArraySize(ExtBuff));

//--- ändern Sie den Wert der Flagge

ExtFlag=false;

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}