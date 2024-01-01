|
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- Beschreibung
#property description "Das Skript zeigt ein Beispiel für die Anwendung von FolderCreate()."
#property description "Der externe Parameter legt das Verzeichnis für die Erstellung von Ordnern fest."
#property description "Nach der Ausführung des Scripts wird eine Ordnerstruktur erstellt"
//--- das Fenster der Eingabeparameter beim Starten des Scripts anzeigen
#property script_show_inputs
//--- der Eingabeparameter definiert den Ordner, in welchem das Skript ausgeführt wird
input bool common_folder=false; // gemeinsamer Ordner für alle Terminals
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Ordner, den wir in MQL5\Files erstellen
string root_folder="Folder_A";
if(CreateFolder(root_folder,common_folder))
{
//--- den Unterordner Child_Folder_B1 in diesem Ordner erstellen
string folder_B1="Child_Folder_B1";
string path=root_folder+"\\"+folder_B1; // den Namen des Ordners unter Berücksichtigung der Struktur erstellen
if(CreateFolder(path,common_folder))
{
//--- drei weitere Unterordner in diesem Ordner erstellen
string folder_C11="Child_Folder_C11";
string child_path=root_folder+"\\"+folder_C11;// den Namen des Ordners unter Berücksichtigung der Struktur erstellen
CreateFolder(child_path,common_folder);
//--- zweiter Unterordner
string folder_C12="Child_Folder_C12";
child_path=root_folder+"\\"+folder_C12;
CreateFolder(child_path,common_folder);
//--- dritter Unterordner
string folder_C13="Child_Folder_C13";
child_path=root_folder+"\\"+folder_C13;
CreateFolder(child_path,common_folder);
}
}
+//---+
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Versucht einen Ordner zu erstellen und gibt eine Meldung darüber |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateFolder(string folder_path,bool common_flag)
{
int flag=common_flag?FILE_COMMON:0;
string working_folder;
//--- den vollständigen Pfad je nach dem Parameter common_flag feststellen
if(common_flag)
working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";
else
working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";
//--- Debugging-Meldung
PrintFormat("folder_path=%s",folder_path);
//--- Versuch, einen Ordner hinsichtlich des MQL5\Files Pfads zu erstellen
if(FolderCreate(folder_path,flag))
{
//--- den vollständigen Pfad zum erstellen Ordner ausgeben
PrintFormat("Der Ordner %s wurde erstellt",working_folder+"\\"+folder_path);
//--- Fehlercode zurücksetzen
ResetLastError();
//--- erfolgreiche Ausführung
return true;
}
else
PrintFormat("Die Erstellung des Ordners %s fehlgeschlagen. Fehlercode %d",working_folder+folder_path,GetLastError());
//--- Ausführung fehlgeschlagen
return false;
}