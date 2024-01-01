#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Beschreibung

#property description "Das Skript zeigt ein Beispiel für die Anwendung von FolderCreate()."

#property description "Der externe Parameter legt das Verzeichnis für die Erstellung von Ordnern fest."

#property description "Nach der Ausführung des Scripts wird eine Ordnerstruktur erstellt"



//--- das Fenster der Eingabeparameter beim Starten des Scripts anzeigen

#property script_show_inputs

//--- der Eingabeparameter definiert den Ordner, in welchem das Skript ausgeführt wird

input bool common_folder=false; // gemeinsamer Ordner für alle Terminals

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Ordner, den wir in MQL5\Files erstellen

string root_folder="Folder_A";

if(CreateFolder(root_folder,common_folder))

{

//--- den Unterordner Child_Folder_B1 in diesem Ordner erstellen

string folder_B1="Child_Folder_B1";

string path=root_folder+"\\"+folder_B1; // den Namen des Ordners unter Berücksichtigung der Struktur erstellen

if(CreateFolder(path,common_folder))

{

//--- drei weitere Unterordner in diesem Ordner erstellen

string folder_C11="Child_Folder_C11";

string child_path=root_folder+"\\"+folder_C11;// den Namen des Ordners unter Berücksichtigung der Struktur erstellen

CreateFolder(child_path,common_folder);

//--- zweiter Unterordner

string folder_C12="Child_Folder_C12";

child_path=root_folder+"\\"+folder_C12;

CreateFolder(child_path,common_folder);



//--- dritter Unterordner

string folder_C13="Child_Folder_C13";

child_path=root_folder+"\\"+folder_C13;

CreateFolder(child_path,common_folder);

}

}

+//---+

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Versucht einen Ordner zu erstellen und gibt eine Meldung darüber |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateFolder(string folder_path,bool common_flag)

{

int flag=common_flag?FILE_COMMON:0;

string working_folder;

//--- den vollständigen Pfad je nach dem Parameter common_flag feststellen

if(common_flag)

working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

else

working_folder=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files";

//--- Debugging-Meldung

PrintFormat("folder_path=%s",folder_path);

//--- Versuch, einen Ordner hinsichtlich des MQL5\Files Pfads zu erstellen

if(FolderCreate(folder_path,flag))

{

//--- den vollständigen Pfad zum erstellen Ordner ausgeben

PrintFormat("Der Ordner %s wurde erstellt",working_folder+"\\"+folder_path);

//--- Fehlercode zurücksetzen

ResetLastError();

//--- erfolgreiche Ausführung

return true;

}

else

PrintFormat("Die Erstellung des Ordners %s fehlgeschlagen. Fehlercode %d",working_folder+folder_path,GetLastError());

//--- Ausführung fehlgeschlagen

return false;

}