DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5BenutzerindikatorenIndicatorSetInteger 

IndicatorSetInteger

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des Indikators vor. Eigenschaft des Indikators muss des Typ int oder color sein.Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Aufruf mit Andeutung der Eigenschaft des Identifikatoren.

bool  IndicatorSetInteger(
   int  prop_id,           // Identifikator
   int  prop_value         // der eingestellte Wert
   );

Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren und Modifikatoren der Eigenschaft

bool  IndicatorSetInteger(
   int  prop_id,           // Identifikator
   int  prop_modifier,     // Modifikator 
   int  prop_value         // der eingestellte Wert
   )

Parameter

prop_id

[in]  Identifikator der Indikatoreigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER sein.

prop_modifier

[in]  Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Nur Leveleigenschaften erfordern einen Modifikator.

prop_value

[in]  Wert der Eigenschaft.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.

Hinweis

Nummerierung der Eigenschaften (Modifikatoren) durch Direktive #property beginnt bei 1 (eins), während die Funktion verwendet Nummerierung bei 0 (Null). Bei die falsche Eingabe einer Nummer des Stands, kann Anzeige des Indikators verschieden sein.

Zum Beispiel, um die Dicke der ersten horizontalen Ebene anzugeben, verwenden Sie Null-Index:

  • IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 5) - 0 wird für Angabe des Linienbreite für ersten Stand verwendet.

Beispiel: der Indikator setzt die Farbe, den Stil und die Breite der horizontalen Linien des Indikators.

Beispiel mit der Funktion IndicatorSetInteger()

#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- Anzeige der horizontalen Stände des Indikators in einem separaten Fenster
#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 80
//--- Breite der horizontalen Linien angeben
#property indicator_levelwidth 5
//--- Farbe der horizontalen Linien angeben=
#property indicator_levelcolor clrAliceBlue
//--- Stil der horizontalen Linien angeben
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Beschreibung der horizontalen Linien angeben 
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");
   IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");
//--- Kurzname für Indikator angeben
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int tick_counter=0;
//--- Ticks berechnen
   tick_counter++;
//--- Farben der horizontalen Linien abhängig vom Tick-Zähler
   ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // drei letzte Parameter ändern die Farbe
   ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);
   ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);
//--- Stil der horizontalen Linien ändern
   ChangeLevelStyle(0,tick_counter);
   ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);
   ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);
//--- Linienbreite wie der Rest der ganzzahligen Division der Anzahl von Ticks bei 5
   int width=tick_counter%5;
//--- Durch alle horizontalen Ebenen gehen und angeben 
   for(int l=0;l<3;l++)
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Wir geben die Farbe der horizontale Linie im separaten Indikatorfenster an  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLevelColor(int level,      // Nummer der horizontale Linie
                      int tick_number,// die Dividende, um einen Rest der Division zu erhalten
                      int f_trigger,  // erster Teiler von Farbschalter
                      int s_trigger,  // zweiter Teiler von Farbschalter
                      int t_trigger)  // dritter Teiler von Farbschalter
  {
   static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Farbindex aus Array colors[] 
   int index=-1;
//--- Berechnung der Farbnummer in Array colors[] um die horizontale Linie zu malen
   if(tick_number%f_trigger==0)
      index=0;   // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch f_trigger
   if(tick_number%s_trigger==0)
      index=1;   // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch s_trigger
   if(tick_number%t_trigger==0)
      index=2;   // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch t_trigger
//--- wenn die Farbe definiert ist, setzen wir sie      
   if(index!=-1)
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Stil der horizontale Linie im separaten Indikatorfenster angeben |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLevelStyle(int level,     // Nummer der horizontale Linie
                      int tick_number// Zahl um Rest der Division zu erhalten)
                      )
  {
//--- Array um Stile zu speichern
   static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=
     {STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//--- Stilindex aus Array styles[] 
   int index=-1;
//--- Berechnung der Nummer aus Array styles[] um den Stil der horizontalen Linie zu setzen
   if(tick_number%50==0)
      index=5;   // wenn die Zahl tick_number ist durch 50 teilbar, dann Stil STYLE_DASHDOTDOT
   if(tick_number%40==0)
      index=4;   // ... Stil STYLE_DASHDOT
   if(tick_number%30==0)
      index=3;   // ... STYLE_DOT
   if(tick_number%20==0)
      index=2;   // ... STYLE_DASH
   if(tick_number%10==0)
      index=1;   // ... STYLE_SOLID
//--- wenn Stil definiert ist, setzen wir ihn      
   if(index!=-1)
      IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);
  }

Sehen Sie auch

Eigenschaften der Benutzerobjekte, Programmeigenschaften (#property), Zeichnungsstile