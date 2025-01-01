#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- Anzeige der horizontalen Stände des Indikators in einem separaten Fenster

#property indicator_level1 20

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 80

//--- Breite der horizontalen Linien angeben

#property indicator_levelwidth 5

//--- Farbe der horizontalen Linien angeben=

#property indicator_levelcolor clrAliceBlue

//--- Stil der horizontalen Linien angeben

#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Beschreibung der horizontalen Linien angeben

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

//--- Kurzname für Indikator angeben

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

static int tick_counter=0;

//--- Ticks berechnen

tick_counter++;

//--- Farben der horizontalen Linien abhängig vom Tick-Zähler

ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // drei letzte Parameter ändern die Farbe

ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);

ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);

//--- Stil der horizontalen Linien ändern

ChangeLevelStyle(0,tick_counter);

ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);

ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);

//--- Linienbreite wie der Rest der ganzzahligen Division der Anzahl von Ticks bei 5

int width=tick_counter%5;

//--- Durch alle horizontalen Ebenen gehen und angeben

for(int l=0;l<3;l++)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Wir geben die Farbe der horizontale Linie im separaten Indikatorfenster an |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelColor(int level, // Nummer der horizontale Linie

int tick_number,// die Dividende, um einen Rest der Division zu erhalten

int f_trigger, // erster Teiler von Farbschalter

int s_trigger, // zweiter Teiler von Farbschalter

int t_trigger) // dritter Teiler von Farbschalter

{

static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};

//--- Farbindex aus Array colors[]

int index=-1;

//--- Berechnung der Farbnummer in Array colors[] um die horizontale Linie zu malen

if(tick_number%f_trigger==0)

index=0; // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch f_trigger

if(tick_number%s_trigger==0)

index=1; // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch s_trigger

if(tick_number%t_trigger==0)

index=2; // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch t_trigger

//--- wenn die Farbe definiert ist, setzen wir sie

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Stil der horizontale Linie im separaten Indikatorfenster angeben |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeLevelStyle(int level, // Nummer der horizontale Linie

int tick_number// Zahl um Rest der Division zu erhalten)

)

{

//--- Array um Stile zu speichern

static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=

{STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};

//--- Stilindex aus Array styles[]

int index=-1;

//--- Berechnung der Nummer aus Array styles[] um den Stil der horizontalen Linie zu setzen

if(tick_number%50==0)

index=5; // wenn die Zahl tick_number ist durch 50 teilbar, dann Stil STYLE_DASHDOTDOT

if(tick_number%40==0)

index=4; // ... Stil STYLE_DASHDOT

if(tick_number%30==0)

index=3; // ... STYLE_DOT

if(tick_number%20==0)

index=2; // ... STYLE_DASH

if(tick_number%10==0)

index=1; // ... STYLE_SOLID

//--- wenn Stil definiert ist, setzen wir ihn

if(index!=-1)

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);

}