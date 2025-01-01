|
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
//--- Anzeige der horizontalen Stände des Indikators in einem separaten Fenster
#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 80
//--- Breite der horizontalen Linien angeben
#property indicator_levelwidth 5
//--- Farbe der horizontalen Linien angeben=
#property indicator_levelcolor clrAliceBlue
//--- Stil der horizontalen Linien angeben
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Beschreibung der horizontalen Linien angeben
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");
IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");
//--- Kurzname für Indikator angeben
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetInteger() Demo");
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int tick_counter=0;
//--- Ticks berechnen
tick_counter++;
//--- Farben der horizontalen Linien abhängig vom Tick-Zähler
ChangeLevelColor(0,tick_counter,3,6,10); // drei letzte Parameter ändern die Farbe
ChangeLevelColor(1,tick_counter,3,6,8);
ChangeLevelColor(2,tick_counter,4,7,9);
//--- Stil der horizontalen Linien ändern
ChangeLevelStyle(0,tick_counter);
ChangeLevelStyle(1,tick_counter+5);
ChangeLevelStyle(2,tick_counter+15);
//--- Linienbreite wie der Rest der ganzzahligen Division der Anzahl von Ticks bei 5
int width=tick_counter%5;
//--- Durch alle horizontalen Ebenen gehen und angeben
for(int l=0;l<3;l++)
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,l,width+1);
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Wir geben die Farbe der horizontale Linie im separaten Indikatorfenster an |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLevelColor(int level, // Nummer der horizontale Linie
int tick_number,// die Dividende, um einen Rest der Division zu erhalten
int f_trigger, // erster Teiler von Farbschalter
int s_trigger, // zweiter Teiler von Farbschalter
int t_trigger) // dritter Teiler von Farbschalter
{
static color colors[3]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Farbindex aus Array colors[]
int index=-1;
//--- Berechnung der Farbnummer in Array colors[] um die horizontale Linie zu malen
if(tick_number%f_trigger==0)
index=0; // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch f_trigger
if(tick_number%s_trigger==0)
index=1; // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch s_trigger
if(tick_number%t_trigger==0)
index=2; // wenn die Zahl tick_number ist teilbar durch t_trigger
//--- wenn die Farbe definiert ist, setzen wir sie
if(index!=-1)
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,level,colors[index]);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Stil der horizontale Linie im separaten Indikatorfenster angeben |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLevelStyle(int level, // Nummer der horizontale Linie
int tick_number// Zahl um Rest der Division zu erhalten)
)
{
//--- Array um Stile zu speichern
static ENUM_LINE_STYLE styles[5]=
{STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//--- Stilindex aus Array styles[]
int index=-1;
//--- Berechnung der Nummer aus Array styles[] um den Stil der horizontalen Linie zu setzen
if(tick_number%50==0)
index=5; // wenn die Zahl tick_number ist durch 50 teilbar, dann Stil STYLE_DASHDOTDOT
if(tick_number%40==0)
index=4; // ... Stil STYLE_DASHDOT
if(tick_number%30==0)
index=3; // ... STYLE_DOT
if(tick_number%20==0)
index=2; // ... STYLE_DASH
if(tick_number%10==0)
index=1; // ... STYLE_SOLID
//--- wenn Stil definiert ist, setzen wir ihn
if(index!=-1)
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,level,styles[index]);
}