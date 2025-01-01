- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
ObjectCreate
Erzeugt ein Objekt mit dem angegebenen Namen, Typ und ursprünglichen Koordinaten im angegebenen Subfenster des Charts. Bei der Erzeugung kann man bis zu 30 Koordinaten angeben.
|
bool ObjectCreate(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.
name
[in] Objektname. Name muss unikal im Rahmen eines Charts und seiner Subfenster sein.
type
[in] Objekttyp. Wert kann der einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT sein.
sub_window
[in] Nummer des Subfensters des Charts. Das angegebene Subfenster muss existieren, anderenfalls gibt die Funktion false zurück. .
time1
[in] Zeitkoordinate des ersten Ankerpunktes.
price1
[in] Preiskoordinate des ersten Ankerpunktes.
timeN=0
[in] Zeitkoordinate des N-Ankerpunktes.
priceN=0
[in] Preiskoordinate des N-Ankerpunktes.
time30=0
[in] Zeikoordinate des 30. Ankerpunktes.
price30=0
[in] Preiskoordinate des 30. Ankerpunktes.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn ein Befehl zur Warteschlange des angegebenen Charts erfolgreich hinzugefügt wurde, andernfalls false. Wenn das Objekt bereits früher erstellt wurde, wird versucht, seine Koordinaten zu ändern.
Hinweis
Beim Aufruf von ObjectCreate() wird immer ein asynchroner Aufruf verwendet, deswegen gibt die Funktion nur das Ergebnis des Hinzufügens eines Befehls zur Warteschlange des Charts zurück. In diesem Fall bedeutet true nur, dass der Befehl zur Warteschlange erfolgreich hinzugefügt wurde, das Ergebnis der Ausführung ist unbekannt.
Für die Überprüfung des Ergebnisses der Ausführung kann man die Funktion ObjectFind() oder andere Funktionen verwenden, die die Eigenschaften des Objektes abrufen, z.B. vom Typ ObjectGetXXX. Dabei muss man beachten, dass solche Funktionen am Ende der Warteschlange hinzugefügt werden und auf das Ergebnis der Ausführung warten (weil sie synchrone Aufrufe sind). D.h. sie können viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.
Der Name des grafischen Objekts darf nicht länger als 63 Symbole sein.
Die Nummerierung der Subfenster des Chart (wenn es auf dem Chart Subfenster mit Indikatoren gibt) fängt mit 1 an. Hauptfenster eines Charts gibt es immer und hat Index 0.
Die große Anzahl von Ankerpunkten (bis zu 30) ist für die weitere Verwendung vorgesehen. Die Einschränkung auf 30 Ankerpunkte ist damit verbunden, dass die Anzahl der Parameter beim Funktionsaufruf nicht mehr als 64 betragen darf.
Bei der Umbenennung des graphischen Objekts werden gleichzeitig zwei Ereignisse formiert, die im Experten oder im Indikator durch die Funktion OnChartEvent() verarbeitet werden können:
- Entfernung eines Objektes mit dem alten Namen;
- Erzeugung eines graphischen Objektes mit dem neuen Namen.
Für die Erzeugung jedes der Objekttypen ist es erforderlich, eine bestimmte Anzahl der Bezugspunkte anzugeben:
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
Bezugspunkte
|
Senkrechte Linie
|
Ein Ankerpunkt. Tatsächlich wird nur die Koordinate der Zeitachse entlang verwendet.
|
Horizontale Linie
|
Ein Ankerpunkt. Tatsächlich wird nur die Koordinate der Preisachse entlang verwendet.
|
Trendlinie
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Trendlinie nach Winkel
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Zykluslinien
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Objekt "Linie mit einem Pfeil"
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Abstandsgleicher Kanal
|
Drei Ankerpunkte.
|
Kanal der Standardabweichung
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Kanal der linearen Regression
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Andrews’ Pitchfork
|
Drei Ankerpunkte.
|
Gannlinie
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Gannfan
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Ganngrid
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Fibonacci Retracement
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Zeitzonen Fibonacci
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Fibonacci Fan
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Fibonacci Arcs
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Kanal Fibonacci
|
Drei Ankerpunkte.
|
Erweiterung Fibonacci
|
Drei Ankerpunkte.
|
Elliott Motive Wave
|
Fünf Ankerpunkte.
|
Elliott Correction Wave
|
Drei Ankerpunkte.
|
Rechteck
|
Zwei Ankerpunkte.
|
Dreieck
|
Drei Ankerpunkte.
|
Ellipse
|
Drei Ankerpunkte.
|
Zeichen "Gut" (Daumen oben)
|
Ein Ankerpunkt.
|
Zeichen "Schlecht" (Daumen unten)
|
Ein Ankerpunkt.
|
Zeichen "Weiche oben"
|
Ein Ankerpunkt.
|
Zeichen "Weich unten"
|
Ein Ankerpunkt.
|
Zeichen "Stop"
|
Ein Ankerpunkt.
|
Zeichen "Kontrollmarke"
|
Ein Ankerpunkt.
|
linke Preismarke
|
Ein Ankerpunkt.
|
Rechte Preismarke
|
Ein Ankerpunkt.
|
Zeichen "Buy"
|
Ein Ankerpunkt.
|
Zeichen "Sell"
|
Ein Ankerpunkt.
|
Objekt "Weiche"
|
Ein Ankerpunkt.
|
Objekt "Text"
|
Ein Ankerpunkt.
|
Objekt "Textmarke"
|
Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben.
|
Objekt "Schaltfläche"
|
Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben.
|
Objekt "Chart"
|
Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben.
|
Objekt "Bild"
|
Ein Ankerpunkt.
|
Objekt "graphische Marke"
|
Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben.
|
Objekt "Eingabefeld"
|
Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben.
|
Objekt "Ereignis", das einem Ereignis in der wirtschaftlichen Kalender entspricht
|
Ein Ankerpunkt. Tatsächlich wird nur die Koordinate der Zeitachse entlang verwendet.
|
Objekt "Rechteckige Marke" um eigene grafische Benutzeroberfläche zu entwerten.
|
Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben.
Beispiel:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."