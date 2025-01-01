ObjectCreate

Erzeugt ein Objekt mit dem angegebenen Namen, Typ und ursprünglichen Koordinaten im angegebenen Subfenster des Charts. Bei der Erzeugung kann man bis zu 30 Koordinaten angeben.

bool ObjectCreate(

long chart_id,

string name,

ENUM_OBJECT type,

int sub_window,

datetime time1,

double price1,



datetime timeN=0,

double priceN=0,



datetime time30=0,

double price30=0

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.

name

[in] Objektname. Name muss unikal im Rahmen eines Charts und seiner Subfenster sein.

type

[in] Objekttyp. Wert kann der einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT sein.

sub_window

[in] Nummer des Subfensters des Charts. Das angegebene Subfenster muss existieren, anderenfalls gibt die Funktion false zurück. .

time1

[in] Zeitkoordinate des ersten Ankerpunktes.

price1

[in] Preiskoordinate des ersten Ankerpunktes.

timeN=0

[in] Zeitkoordinate des N-Ankerpunktes.

priceN=0

[in] Preiskoordinate des N-Ankerpunktes.

time30=0

[in] Zeikoordinate des 30. Ankerpunktes.

price30=0

[in] Preiskoordinate des 30. Ankerpunktes.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn ein Befehl zur Warteschlange des angegebenen Charts erfolgreich hinzugefügt wurde, andernfalls false. Wenn das Objekt bereits früher erstellt wurde, wird versucht, seine Koordinaten zu ändern.

Hinweis

Beim Aufruf von ObjectCreate() wird immer ein asynchroner Aufruf verwendet, deswegen gibt die Funktion nur das Ergebnis des Hinzufügens eines Befehls zur Warteschlange des Charts zurück. In diesem Fall bedeutet true nur, dass der Befehl zur Warteschlange erfolgreich hinzugefügt wurde, das Ergebnis der Ausführung ist unbekannt.

Für die Überprüfung des Ergebnisses der Ausführung kann man die Funktion ObjectFind() oder andere Funktionen verwenden, die die Eigenschaften des Objektes abrufen, z.B. vom Typ ObjectGetXXX. Dabei muss man beachten, dass solche Funktionen am Ende der Warteschlange hinzugefügt werden und auf das Ergebnis der Ausführung warten (weil sie synchrone Aufrufe sind). D.h. sie können viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.

Der Name des grafischen Objekts darf nicht länger als 63 Symbole sein.

Die Nummerierung der Subfenster des Chart (wenn es auf dem Chart Subfenster mit Indikatoren gibt) fängt mit 1 an. Hauptfenster eines Charts gibt es immer und hat Index 0.

Die große Anzahl von Ankerpunkten (bis zu 30) ist für die weitere Verwendung vorgesehen. Die Einschränkung auf 30 Ankerpunkte ist damit verbunden, dass die Anzahl der Parameter beim Funktionsaufruf nicht mehr als 64 betragen darf.

Bei der Umbenennung des graphischen Objekts werden gleichzeitig zwei Ereignisse formiert, die im Experten oder im Indikator durch die Funktion OnChartEvent() verarbeitet werden können:

Entfernung eines Objektes mit dem alten Namen;

Erzeugung eines graphischen Objektes mit dem neuen Namen.

Für die Erzeugung jedes der Objekttypen ist es erforderlich, eine bestimmte Anzahl der Bezugspunkte anzugeben:

Identifikator Beschreibung Bezugspunkte OBJ_VLINE Senkrechte Linie Ein Ankerpunkt. Tatsächlich wird nur die Koordinate der Zeitachse entlang verwendet. OBJ_HLINE Horizontale Linie Ein Ankerpunkt. Tatsächlich wird nur die Koordinate der Preisachse entlang verwendet. OBJ_TREND Trendlinie Zwei Ankerpunkte. OBJ_TRENDBYANGLE Trendlinie nach Winkel Zwei Ankerpunkte. OBJ_CYCLES Zykluslinien Zwei Ankerpunkte. OBJ_ARROWED_LINE Objekt "Linie mit einem Pfeil" Zwei Ankerpunkte. OBJ_CHANNEL Abstandsgleicher Kanal Drei Ankerpunkte. OBJ_STDDEVCHANNEL Kanal der Standardabweichung Zwei Ankerpunkte. OBJ_REGRESSION Kanal der linearen Regression Zwei Ankerpunkte. OBJ_PITCHFORK Andrews’ Pitchfork Drei Ankerpunkte. OBJ_GANNLINE Gannlinie Zwei Ankerpunkte. OBJ_GANNFAN Gannfan Zwei Ankerpunkte. OBJ_GANNGRID Ganngrid Zwei Ankerpunkte. OBJ_FIBO Fibonacci Retracement Zwei Ankerpunkte. OBJ_FIBOTIMES Zeitzonen Fibonacci Zwei Ankerpunkte. OBJ_FIBOFAN Fibonacci Fan Zwei Ankerpunkte. OBJ_FIBOARC Fibonacci Arcs Zwei Ankerpunkte. OBJ_FIBOCHANNEL Kanal Fibonacci Drei Ankerpunkte. OBJ_EXPANSION Erweiterung Fibonacci Drei Ankerpunkte. OBJ_ELLIOTWAVE5 Elliott Motive Wave Fünf Ankerpunkte. OBJ_ELLIOTWAVE3 Elliott Correction Wave Drei Ankerpunkte. OBJ_RECTANGLE Rechteck Zwei Ankerpunkte. OBJ_TRIANGLE Dreieck Drei Ankerpunkte. OBJ_ELLIPSE Ellipse Drei Ankerpunkte. OBJ_ARROW_THUMB_UP Zeichen "Gut" (Daumen oben) Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_THUMB_DOWN Zeichen "Schlecht" (Daumen unten) Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_UP Zeichen "Weiche oben" Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_DOWN Zeichen "Weich unten" Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_STOP Zeichen "Stop" Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_CHECK Zeichen "Kontrollmarke" Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_LEFT_PRICE linke Preismarke Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE Rechte Preismarke Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_BUY Zeichen "Buy" Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW_SELL Zeichen "Sell" Ein Ankerpunkt. OBJ_ARROW Objekt "Weiche" Ein Ankerpunkt. OBJ_TEXT Objekt "Text" Ein Ankerpunkt. OBJ_LABEL Objekt "Textmarke" Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben. OBJ_BUTTON Objekt "Schaltfläche" Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben. OBJ_CHART Objekt "Chart" Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben. OBJ_BITMAP Objekt "Bild" Ein Ankerpunkt. OBJ_BITMAP_LABEL Objekt "graphische Marke" Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben. OBJ_EDIT Objekt "Eingabefeld" Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben. OBJ_EVENT Objekt "Ereignis", das einem Ereignis in der wirtschaftlichen Kalender entspricht Ein Ankerpunkt. Tatsächlich wird nur die Koordinate der Zeitachse entlang verwendet. OBJ_RECTANGLE_LABEL Objekt "Rechteckige Marke" um eigene grafische Benutzeroberfläche zu entwerten. Die Position wird durch Eigenschaften OBJPROP_XDISTANCE und OBJPROP_YDISTANCE angegeben.

Beispiel: