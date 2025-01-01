- OnStart
- OnInit
- OnDeinit
- OnTick
- OnCalculate
- OnTimer
- OnTrade
- OnTradeTransaction
- OnBookEvent
- OnChartEvent
- OnTester
- OnTesterInit
- OnTesterDeinit
- OnTesterPass
OnStart
Die Funktion wird aufgerufen, wenn das Ereignis Start eintritt. Diese Funktion wird in einem Skript einmal aufgerufen und ausgeführt. Es gibt zwei Versionen dieser Funktion.
Die Version gibt ein Ergebnis zurück
|
int OnStart(void);
Rückgabewert
Der Rückgabewert vom Typ int wird im Journal-Tab angezeigt.
Der Eintrag "Skript Skript-Name wurde entfernt (Ergebniscode N)" wird im Journal des Terminals geschrieben, nachdem die Skriptausführung abgeschlossen ist. Hier ist N ein Wert, der von der Funktion OnStart() zurückgegeben wird.
Der Eintrag "service Dienst_Name stopped (Ergebniscode N)" wird im Journal des Terminals angelegt, nachdem sich die Ausführung eines Dienstes beendet hat. Hier ist N ein Wert, der von der Funktion OnStart() zurückgegeben wird.
Der Aufruf von OnStart(), der das Ausführungsergebnis zurückgibt, wird zur Verwendung empfohlen, da er nicht nur eine Skript- oder Dienstausführung ermöglicht, sondern auch einen Fehlercode oder andere nützliche Daten zur Analyse des Ergebnisses der Programmausführung zurückgibt.
Die Version ohne Ergebnisrückgabe wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit alten Codes belassen. Ein Verwenden wird nicht empfohlen.
|
void OnStart(void);
Hinweis
OnStart() ist die einzige Funktion zur Behandlung von Ereignissen in Skripten und Diensten. An diese Programme werden keine weiteren Ereignisse gesendet. Das Ereignis Start wird wiederum nicht an EAs und nutzerdefinierte Indikatoren übergeben.
