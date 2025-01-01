- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ShortArrayToString
Kopiert einen Teil des Arrays in die zurückgegebene Zeichenkette.
|
string ShortArrayToString(
Parameter
array[]
[in] Array des Typs ushort (Analog des Typs wchar_t).
start=0
[in] Position, bei der das Kopieren beginnt. Default-Wet ist 0.
count=-1
[in] Anzahl der Arrayelemente für das Kopieren. Bestimmt die Länge der sich ergebenden Zeichenkette. Default-Wert ist -1, was das Kopieren bis zum Arrayende oder bis zur abschließenden 0 bedeutet.
Rückgabewert
Zeichenkette.
Beispiel:
|
#define ROW_SIZE 16
Siehe auch
StringToShortArray, CharArrayToString, Verwenden von Codepages