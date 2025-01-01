MqlRates

Die Struktur bewahrt die Information über die Preise, Volumen und Spread auf.

struct MqlRates

{

datetime time; // Anfangszeit der Periode

double open; // Eroeffnungspreis

double high; // der hoechste Preis der Periode

double low; // der niedrigste Preis der Periode

double close; // Schlusspreis

long tick_volume; // Tickvolumen

int spread; // Spread

long real_volume; // Lagervolumen

};

Beispiel:

void OnStart()

{

MqlRates rates[];

int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);

if(copied<=0)

Print("Fehler des Kopieren von Preisdaten ",GetLastError());

else Print("Kopiert ",ArraySize(rates)," Bars");

}

