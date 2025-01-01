DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenDatenstrukturenStruktur der historischen Daten 

MqlRates

Die Struktur bewahrt die Information über die Preise, Volumen und Spread auf.

struct MqlRates
  {
   datetime time;         // Anfangszeit der Periode 
   double   open;         // Eroeffnungspreis 
   double   high;         // der hoechste Preis der Periode 
   double   low;          // der niedrigste Preis der Periode 
   double   close;        // Schlusspreis 
   long     tick_volume;  // Tickvolumen
   int      spread;       // Spread
   long     real_volume;  // Lagervolumen
  };

Beispiel:

void OnStart()
  {
   MqlRates rates[];
   int copied=CopyRates(NULL,0,0,100,rates);
   if(copied<=0)
      Print("Fehler des Kopieren von Preisdaten ",GetLastError());
   else Print("Kopiert ",ArraySize(rates)," Bars");
  }

Sehen Sie auch

CopyRates, Zugang zu Timeserien