Struktur der historischen Daten
- Datenstruktur
- Struktur der Eingabeparameter des Anzeigers
- Struktur der historischen Daten
- DOM Struktur
- Struktur der Handelsanforderung
- Struktur der Ergebnisse der Prüfung der Handelsanforderung
- Struktur des Ergebnisses der Handelsanfoderung
- Struktur der Handelstransaktion
- Struktur fuer Erfassung der laufenden Preise
- Struktur des Wirtschaftskalenders
MqlRates
Die Struktur bewahrt die Information über die Preise, Volumen und Spread auf.
struct MqlRates
{
datetime time; // Anfangszeit der Periode
double open; // Eroeffnungspreis
double high; // der hoechste Preis der Periode
double low; // der niedrigste Preis der Periode
double close; // Schlusspreis
long tick_volume; // Tickvolumen
int spread; // Spread
long real_volume; // Lagervolumen
};
Beispiel:
|
void OnStart()
