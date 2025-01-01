- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXTextureCreate
Erstellt eine 2D-Textur aus einem Rechteck mit einer bestimmten Größe, das aus einem übergebenen Bild ausgeschnitten wurde.
|
int DXTextureCreate(
Parameter
context
[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.
format
[in] Format der Pixelfarbe nach der Enumeration ENUM_DX_FORMAT.
width
[in] Die Breite eines Bildest, auf dem die Textur basiert.
height
[in] Die Höhe eines Bildest, auf dem die Textur basiert.
data
[in] Pixel-Array eines Bildes, auf dem die Textur basiert.
data_x
[in] X-Koordinate eines Rechtecks (X-Achsen-Abstand) für das Erstellen einer Textur.
data_y
[in] Y-Koordinate eines Rechtecks (Y-Achsen-Abstand) für das Erstellen einer Textur.
data_width
[in] Breite eines Rechtecks für das Erstellen einer Textur.
data_height
[in] Höhe eines Rechtecks für das Erstellen einer Textur.
Rückgabewert
Handle der Textur oder INVALID_HANDLE im Fehlerfall. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Ein erstelltes Handle, das nicht mehr verwendet wird, sollte explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.
|
ID
|
Wert
|
Passt in DXGI_FORMAT
|
DX_FORMAT_UNKNOWN
|
0
|
DXGI_FORMAT_UNKNOWN
|
DX_FORMAT_R32G32B32A32_TYPELESS
|
1
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT
|
2
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32G32B32A32_UINT
|
3
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_UINT
|
DX_FORMAT_R32G32B32A32_SINT
|
4
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_SINT
|
DX_FORMAT_R32G32B32_TYPELESS
|
5
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R32G32B32_FLOAT
|
6
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32G32B32_UINT
|
7
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32_UINT
|
DX_FORMAT_R32G32B32_SINT
|
8
|
DXGI_FORMAT_R32G32B32_SINT
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_TYPELESS
|
9
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT
|
10
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_UNORM
|
11
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_UNORM
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_UINT
|
12
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_UINT
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_SNORM
|
13
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_SNORM
|
DX_FORMAT_R16G16B16A16_SINT
|
14
|
DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_SINT
|
DX_FORMAT_R32G32_TYPELESS
|
15
|
DXGI_FORMAT_R32G32_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R32G32_FLOAT
|
16
|
DXGI_FORMAT_R32G32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32G32_UINT
|
17
|
DXGI_FORMAT_R32G32_UINT
|
DX_FORMAT_R32G32_SINT
|
18
|
DXGI_FORMAT_R32G32_SINT
|
DX_FORMAT_R32G8X24_TYPELESS
|
19
|
DXGI_FORMAT_R32G8X24_TYPELESS
|
DX_FORMAT_D32_FLOAT_S8X24_UINT
|
20
|
DXGI_FORMAT_D32_FLOAT_S8X24_UINT
|
DX_FORMAT_R32_FLOAT_X8X24_TYPELESS
|
21
|
DXGI_FORMAT_R32_FLOAT_X8X24_TYPELESS
|
DX_FORMAT_X32_TYPELESS_G8X24_UINT
|
22
|
DXGI_FORMAT_X32_TYPELESS_G8X24_UINT
|
DX_FORMAT_R10G10B10A2_TYPELESS
|
23
|
DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM
|
24
|
DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM
|
DX_FORMAT_R10G10B10A2_UINT
|
25
|
DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_UINT
|
DX_FORMAT_R11G11B10_FLOAT
|
26
|
DXGI_FORMAT_R11G11B10_FLOAT
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_TYPELESS
|
27
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM
|
28
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB
|
29
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_UINT
|
30
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UINT
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_SNORM
|
31
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_SNORM
|
DX_FORMAT_R8G8B8A8_SINT
|
32
|
DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_SINT
|
DX_FORMAT_R16G16_TYPELESS
|
33
|
DXGI_FORMAT_R16G16_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R16G16_FLOAT
|
34
|
DXGI_FORMAT_R16G16_FLOAT
|
DX_FORMAT_R16G16_UNORM
|
35
|
DXGI_FORMAT_R16G16_UNORM
|
DX_FORMAT_R16G16_UINT
|
36
|
DXGI_FORMAT_R16G16_UINT
|
DX_FORMAT_R16G16_SNORM
|
37
|
DXGI_FORMAT_R16G16_SNORM
|
DX_FORMAT_R16G16_SINT
|
38
|
DXGI_FORMAT_R16G16_SINT
|
DX_FORMAT_R32_TYPELESS
|
39
|
DXGI_FORMAT_R32_TYPELESS
|
DX_FORMAT_D32_FLOAT
|
40
|
DXGI_FORMAT_D32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32_FLOAT
|
41
|
DXGI_FORMAT_R32_FLOAT
|
DX_FORMAT_R32_UINT
|
42
|
DXGI_FORMAT_R32_UINT
|
DX_FORMAT_R32_SINT
|
43
|
DXGI_FORMAT_R32_SINT
|
DX_FORMAT_R24G8_TYPELESS
|
44
|
DXGI_FORMAT_R24G8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT
|
45
|
DXGI_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT
|
DX_FORMAT_R24_UNORM_X8_TYPELESS
|
46
|
DXGI_FORMAT_R24_UNORM_X8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_X24_TYPELESS_G8_UINT
|
47
|
DXGI_FORMAT_X24_TYPELESS_G8_UINT
|
DX_FORMAT_R8G8_TYPELESS
|
48
|
DXGI_FORMAT_R8G8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R8G8_UNORM
|
49
|
DXGI_FORMAT_R8G8_UNORM
|
DX_FORMAT_R8G8_UINT
|
50
|
DXGI_FORMAT_R8G8_UINT
|
DX_FORMAT_R8G8_SNORM
|
51
|
DXGI_FORMAT_R8G8_SNORM
|
DX_FORMAT_R8G8_SINT
|
52
|
DXGI_FORMAT_R8G8_SINT
|
DX_FORMAT_R16_TYPELESS
|
53
|
DXGI_FORMAT_R16_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R16_FLOAT
|
54
|
DXGI_FORMAT_R16_FLOAT
|
DX_FORMAT_D16_UNORM
|
55
|
DXGI_FORMAT_D16_UNORM
|
DX_FORMAT_R16_UNORM
|
56
|
DXGI_FORMAT_R16_UNORM
|
DX_FORMAT_R16_UINT
|
57
|
DXGI_FORMAT_R16_UINT
|
DX_FORMAT_R16_SNORM
|
58
|
DXGI_FORMAT_R16_SNORM
|
DX_FORMAT_R16_SINT
|
59
|
DXGI_FORMAT_R16_SINT
|
DX_FORMAT_R8_TYPELESS
|
60
|
DXGI_FORMAT_R8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_R8_UNORM
|
61
|
DXGI_FORMAT_R8_UNORM
|
DX_FORMAT_R8_UINT
|
62
|
DXGI_FORMAT_R8_UINT
|
DX_FORMAT_R8_SNORM
|
63
|
DXGI_FORMAT_R8_SNORM
|
DX_FORMAT_R8_SINT
|
64
|
DXGI_FORMAT_R8_SINT
|
DX_FORMAT_A8_UNORM
|
65
|
DXGI_FORMAT_A8_UNORM
|
DX_FORMAT_R1_UNORM
|
66
|
DXGI_FORMAT_R1_UNORM
|
DX_FORMAT_R9G9B9E5_SHAREDEXP
|
67
|
DXGI_FORMAT_R9G9B9E5_SHAREDEXP
|
DX_FORMAT_R8G8_B8G8_UNORM
|
68
|
DXGI_FORMAT_R8G8_B8G8_UNORM
|
DX_FORMAT_G8R8_G8B8_UNORM
|
69
|
DXGI_FORMAT_G8R8_G8B8_UNORM
|
DX_FORMAT_BC1_TYPELESS
|
70
|
DXGI_FORMAT_BC1_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC1_UNORM
|
71
|
DXGI_FORMAT_BC1_UNORM
|
DX_FORMAT_BC1_UNORM_SRGB
|
72
|
DXGI_FORMAT_BC1_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_BC2_TYPELESS
|
73
|
DXGI_FORMAT_BC2_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC2_UNORM
|
74
|
DXGI_FORMAT_BC2_UNORM
|
DX_FORMAT_BC2_UNORM_SRGB
|
75
|
DXGI_FORMAT_BC2_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_BC3_TYPELESS
|
76
|
DXGI_FORMAT_BC3_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC3_UNORM
|
77
|
DXGI_FORMAT_BC3_UNORM
|
DX_FORMAT_BC3_UNORM_SRGB
|
78
|
DXGI_FORMAT_BC3_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_BC4_TYPELESS
|
79
|
DXGI_FORMAT_BC4_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC4_UNORM
|
80
|
DXGI_FORMAT_BC4_UNORM
|
DX_FORMAT_BC4_SNORM
|
81
|
DXGI_FORMAT_BC4_SNORM
|
DX_FORMAT_BC5_TYPELESS
|
82
|
DXGI_FORMAT_BC5_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC5_UNORM
|
83
|
DXGI_FORMAT_BC5_UNORM
|
DX_FORMAT_BC5_SNORM
|
84
|
DXGI_FORMAT_BC5_SNORM
|
DX_FORMAT_B5G6R5_UNORM
|
85
|
DXGI_FORMAT_B5G6R5_UNORM
|
DX_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM
|
86
|
DXGI_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM
|
DX_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM
|
87
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM
|
DX_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM
|
88
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM
|
DX_FORMAT_R10G10B10_XR_BIAS_A2_UNORM
|
89
|
DXGI_FORMAT_R10G10B10_XR_BIAS_A2_UNORM
|
DX_FORMAT_B8G8R8A8_TYPELESS
|
90
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM_SRGB
|
91
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_B8G8R8X8_TYPELESS
|
92
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_TYPELESS
|
DX_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM_SRGB
|
93
|
DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_BC6H_TYPELESS
|
94
|
DXGI_FORMAT_BC6H_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC6H_UF16
|
95
|
DXGI_FORMAT_BC6H_UF16
|
DX_FORMAT_BC6H_SF16
|
96
|
DXGI_FORMAT_BC6H_SF16
|
DX_FORMAT_BC7_TYPELESS
|
97
|
DXGI_FORMAT_BC7_TYPELESS
|
DX_FORMAT_BC7_UNORM
|
98
|
DXGI_FORMAT_BC7_UNORM
|
DX_FORMAT_BC7_UNORM_SRGB
|
99
|
DXGI_FORMAT_BC7_UNORM_SRGB
|
DX_FORMAT_AYUV
|
100
|
DXGI_FORMAT_AYUV
|
DX_FORMAT_Y410
|
101
|
DXGI_FORMAT_Y410
|
DX_FORMAT_Y416
|
102
|
DXGI_FORMAT_Y416
|
DX_FORMAT_NV12
|
103
|
DXGI_FORMAT_NV12
|
DX_FORMAT_P010
|
104
|
DXGI_FORMAT_P010
|
DX_FORMAT_P016
|
105
|
DXGI_FORMAT_P016
|
DX_FORMAT_420_OPAQUE
|
106
|
DXGI_FORMAT_420_OPAQUE
|
DX_FORMAT_YUY2
|
107
|
DXGI_FORMAT_YUY2
|
DX_FORMAT_Y210
|
108
|
DXGI_FORMAT_Y210
|
DX_FORMAT_Y216
|
109
|
DXGI_FORMAT_Y216
|
DX_FORMAT_NV11
|
110
|
DXGI_FORMAT_NV11
|
DX_FORMAT_AI44
|
111
|
DXGI_FORMAT_AI44
|
DX_FORMAT_IA44
|
112
|
DXGI_FORMAT_IA44
|
DX_FORMAT_P8
|
113
|
DXGI_FORMAT_P8
|
DX_FORMAT_A8P8
|
114
|
DXGI_FORMAT_A8P8
|
DX_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM
|
115
|
DXGI_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM
|
DX_FORMAT_P208
|
130
|
DXGI_FORMAT_P208
|
DX_FORMAT_V208
|
131
|
DXGI_FORMAT_V208
|
DX_FORMAT_V408
|
132
|
DXGI_FORMAT_V408
|
DX_FORMAT_FORCE_UINT
|
0xffffffff
|
DXGI_FORMAT_FORCE_UINT