DXTextureCreate

Erstellt eine 2D-Textur aus einem Rechteck mit einer bestimmten Größe, das aus einem übergebenen Bild ausgeschnitten wurde.

int  DXTextureCreate(
   int             context,         // Handle des grafischen Kontextes
   ENUM_DX_FORMAT  format,          // Format der Farbpixel 
   uint            width,           // Breite des Ursprungsbildes
   uint            height,          // Höhe des Ursprungsbildes
   const void&     data[],          // Array der Pixel des Ursprungsbildes
   uint            data_x,          // X-Koordinate des Rechtecks für das Erstellen der Textur
   uint            data_y,          // Y-Koordinate des Rechtecks für das Erstellen der Textur
   uint            data_width,      // Breite des Rechtecks für das Erstellen der Textur
   uint            data_height      // Höhe des Rechtecks für das Erstellen der Textur
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

format

[in]  Format der Pixelfarbe nach der Enumeration ENUM_DX_FORMAT.

width

[in]  Die Breite eines Bildest, auf dem die Textur basiert.

height

[in]  Die Höhe eines Bildest, auf dem die Textur basiert.

data

[in]  Pixel-Array eines Bildes, auf dem die Textur basiert.

data_x

[in]  X-Koordinate eines Rechtecks (X-Achsen-Abstand) für das Erstellen einer Textur.

data_y

[in]  Y-Koordinate eines Rechtecks (Y-Achsen-Abstand) für das Erstellen einer Textur.

data_width

[in]  Breite eines Rechtecks für das Erstellen einer Textur.

data_height

[in]  Höhe eines Rechtecks für das Erstellen einer Textur.

Rückgabewert

Handle der Textur oder INVALID_HANDLE im Fehlerfall. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Ein erstelltes Handle, das nicht mehr verwendet wird, sollte explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.

ENUM_DX_FORMAT

ID

Wert

Passt in DXGI_FORMAT

DX_FORMAT_UNKNOWN

0

DXGI_FORMAT_UNKNOWN

DX_FORMAT_R32G32B32A32_TYPELESS

1

DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_TYPELESS

DX_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT

2

DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT

DX_FORMAT_R32G32B32A32_UINT

3

DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_UINT

DX_FORMAT_R32G32B32A32_SINT

4

DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_SINT

DX_FORMAT_R32G32B32_TYPELESS

5

DXGI_FORMAT_R32G32B32_TYPELESS

DX_FORMAT_R32G32B32_FLOAT

6

DXGI_FORMAT_R32G32B32_FLOAT

DX_FORMAT_R32G32B32_UINT

7

DXGI_FORMAT_R32G32B32_UINT

DX_FORMAT_R32G32B32_SINT

8

DXGI_FORMAT_R32G32B32_SINT

DX_FORMAT_R16G16B16A16_TYPELESS

9

DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_TYPELESS

DX_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT

10

DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT

DX_FORMAT_R16G16B16A16_UNORM

11

DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_UNORM

DX_FORMAT_R16G16B16A16_UINT

12

DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_UINT

DX_FORMAT_R16G16B16A16_SNORM

13

DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_SNORM

DX_FORMAT_R16G16B16A16_SINT

14

DXGI_FORMAT_R16G16B16A16_SINT

DX_FORMAT_R32G32_TYPELESS

15

DXGI_FORMAT_R32G32_TYPELESS

DX_FORMAT_R32G32_FLOAT

16

DXGI_FORMAT_R32G32_FLOAT

DX_FORMAT_R32G32_UINT

17

DXGI_FORMAT_R32G32_UINT

DX_FORMAT_R32G32_SINT

18

DXGI_FORMAT_R32G32_SINT

DX_FORMAT_R32G8X24_TYPELESS

19

DXGI_FORMAT_R32G8X24_TYPELESS

DX_FORMAT_D32_FLOAT_S8X24_UINT

20

DXGI_FORMAT_D32_FLOAT_S8X24_UINT

DX_FORMAT_R32_FLOAT_X8X24_TYPELESS

21

DXGI_FORMAT_R32_FLOAT_X8X24_TYPELESS

DX_FORMAT_X32_TYPELESS_G8X24_UINT

22

DXGI_FORMAT_X32_TYPELESS_G8X24_UINT

DX_FORMAT_R10G10B10A2_TYPELESS

23

DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_TYPELESS

DX_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM

24

DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM

DX_FORMAT_R10G10B10A2_UINT

25

DXGI_FORMAT_R10G10B10A2_UINT

DX_FORMAT_R11G11B10_FLOAT

26

DXGI_FORMAT_R11G11B10_FLOAT

DX_FORMAT_R8G8B8A8_TYPELESS

27

DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_TYPELESS

DX_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM

28

DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM

DX_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB

29

DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM_SRGB

DX_FORMAT_R8G8B8A8_UINT

30

DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_UINT

DX_FORMAT_R8G8B8A8_SNORM

31

DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_SNORM

DX_FORMAT_R8G8B8A8_SINT

32

DXGI_FORMAT_R8G8B8A8_SINT

DX_FORMAT_R16G16_TYPELESS

33

DXGI_FORMAT_R16G16_TYPELESS

DX_FORMAT_R16G16_FLOAT

34

DXGI_FORMAT_R16G16_FLOAT

DX_FORMAT_R16G16_UNORM

35

DXGI_FORMAT_R16G16_UNORM

DX_FORMAT_R16G16_UINT

36

DXGI_FORMAT_R16G16_UINT

DX_FORMAT_R16G16_SNORM

37

DXGI_FORMAT_R16G16_SNORM

DX_FORMAT_R16G16_SINT

38

DXGI_FORMAT_R16G16_SINT

DX_FORMAT_R32_TYPELESS

39

DXGI_FORMAT_R32_TYPELESS

DX_FORMAT_D32_FLOAT

40

DXGI_FORMAT_D32_FLOAT

DX_FORMAT_R32_FLOAT

41

DXGI_FORMAT_R32_FLOAT

DX_FORMAT_R32_UINT

42

DXGI_FORMAT_R32_UINT

DX_FORMAT_R32_SINT

43

DXGI_FORMAT_R32_SINT

DX_FORMAT_R24G8_TYPELESS

44

DXGI_FORMAT_R24G8_TYPELESS

DX_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT

45

DXGI_FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT

DX_FORMAT_R24_UNORM_X8_TYPELESS

46

DXGI_FORMAT_R24_UNORM_X8_TYPELESS

DX_FORMAT_X24_TYPELESS_G8_UINT

47

DXGI_FORMAT_X24_TYPELESS_G8_UINT

DX_FORMAT_R8G8_TYPELESS

48

DXGI_FORMAT_R8G8_TYPELESS

DX_FORMAT_R8G8_UNORM

49

DXGI_FORMAT_R8G8_UNORM

DX_FORMAT_R8G8_UINT

50

DXGI_FORMAT_R8G8_UINT

DX_FORMAT_R8G8_SNORM

51

DXGI_FORMAT_R8G8_SNORM

DX_FORMAT_R8G8_SINT

52

DXGI_FORMAT_R8G8_SINT

DX_FORMAT_R16_TYPELESS

53

DXGI_FORMAT_R16_TYPELESS

DX_FORMAT_R16_FLOAT

54

DXGI_FORMAT_R16_FLOAT

DX_FORMAT_D16_UNORM

55

DXGI_FORMAT_D16_UNORM

DX_FORMAT_R16_UNORM

56

DXGI_FORMAT_R16_UNORM

DX_FORMAT_R16_UINT

57

DXGI_FORMAT_R16_UINT

DX_FORMAT_R16_SNORM

58

DXGI_FORMAT_R16_SNORM

DX_FORMAT_R16_SINT

59

DXGI_FORMAT_R16_SINT

DX_FORMAT_R8_TYPELESS

60

DXGI_FORMAT_R8_TYPELESS

DX_FORMAT_R8_UNORM

61

DXGI_FORMAT_R8_UNORM

DX_FORMAT_R8_UINT

62

DXGI_FORMAT_R8_UINT

DX_FORMAT_R8_SNORM

63

DXGI_FORMAT_R8_SNORM

DX_FORMAT_R8_SINT

64

DXGI_FORMAT_R8_SINT

DX_FORMAT_A8_UNORM

65

DXGI_FORMAT_A8_UNORM

DX_FORMAT_R1_UNORM

66

DXGI_FORMAT_R1_UNORM

DX_FORMAT_R9G9B9E5_SHAREDEXP

67

DXGI_FORMAT_R9G9B9E5_SHAREDEXP

DX_FORMAT_R8G8_B8G8_UNORM

68

DXGI_FORMAT_R8G8_B8G8_UNORM

DX_FORMAT_G8R8_G8B8_UNORM

69

DXGI_FORMAT_G8R8_G8B8_UNORM

DX_FORMAT_BC1_TYPELESS

70

DXGI_FORMAT_BC1_TYPELESS

DX_FORMAT_BC1_UNORM

71

DXGI_FORMAT_BC1_UNORM

DX_FORMAT_BC1_UNORM_SRGB

72

DXGI_FORMAT_BC1_UNORM_SRGB

DX_FORMAT_BC2_TYPELESS

73

DXGI_FORMAT_BC2_TYPELESS

DX_FORMAT_BC2_UNORM

74

DXGI_FORMAT_BC2_UNORM

DX_FORMAT_BC2_UNORM_SRGB

75

DXGI_FORMAT_BC2_UNORM_SRGB

DX_FORMAT_BC3_TYPELESS

76

DXGI_FORMAT_BC3_TYPELESS

DX_FORMAT_BC3_UNORM

77

DXGI_FORMAT_BC3_UNORM

DX_FORMAT_BC3_UNORM_SRGB

78

DXGI_FORMAT_BC3_UNORM_SRGB

DX_FORMAT_BC4_TYPELESS

79

DXGI_FORMAT_BC4_TYPELESS

DX_FORMAT_BC4_UNORM

80

DXGI_FORMAT_BC4_UNORM

DX_FORMAT_BC4_SNORM

81

DXGI_FORMAT_BC4_SNORM

DX_FORMAT_BC5_TYPELESS

82

DXGI_FORMAT_BC5_TYPELESS

DX_FORMAT_BC5_UNORM

83

DXGI_FORMAT_BC5_UNORM

DX_FORMAT_BC5_SNORM

84

DXGI_FORMAT_BC5_SNORM

DX_FORMAT_B5G6R5_UNORM

85

DXGI_FORMAT_B5G6R5_UNORM

DX_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM

86

DXGI_FORMAT_B5G5R5A1_UNORM

DX_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM

87

DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM

DX_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM

88

DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM

DX_FORMAT_R10G10B10_XR_BIAS_A2_UNORM

89

DXGI_FORMAT_R10G10B10_XR_BIAS_A2_UNORM

DX_FORMAT_B8G8R8A8_TYPELESS

90

DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_TYPELESS

DX_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM_SRGB

91

DXGI_FORMAT_B8G8R8A8_UNORM_SRGB

DX_FORMAT_B8G8R8X8_TYPELESS

92

DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_TYPELESS

DX_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM_SRGB

93

DXGI_FORMAT_B8G8R8X8_UNORM_SRGB

DX_FORMAT_BC6H_TYPELESS

94

DXGI_FORMAT_BC6H_TYPELESS

DX_FORMAT_BC6H_UF16

95

DXGI_FORMAT_BC6H_UF16

DX_FORMAT_BC6H_SF16

96

DXGI_FORMAT_BC6H_SF16

DX_FORMAT_BC7_TYPELESS

97

DXGI_FORMAT_BC7_TYPELESS

DX_FORMAT_BC7_UNORM

98

DXGI_FORMAT_BC7_UNORM

DX_FORMAT_BC7_UNORM_SRGB

99

DXGI_FORMAT_BC7_UNORM_SRGB

DX_FORMAT_AYUV

100

DXGI_FORMAT_AYUV

DX_FORMAT_Y410

101

DXGI_FORMAT_Y410

DX_FORMAT_Y416

102

DXGI_FORMAT_Y416

DX_FORMAT_NV12

103

DXGI_FORMAT_NV12

DX_FORMAT_P010

104

DXGI_FORMAT_P010

DX_FORMAT_P016

105

DXGI_FORMAT_P016

DX_FORMAT_420_OPAQUE

106

DXGI_FORMAT_420_OPAQUE

DX_FORMAT_YUY2

107

DXGI_FORMAT_YUY2

DX_FORMAT_Y210

108

DXGI_FORMAT_Y210

DX_FORMAT_Y216

109

DXGI_FORMAT_Y216

DX_FORMAT_NV11

110

DXGI_FORMAT_NV11

DX_FORMAT_AI44

111

DXGI_FORMAT_AI44

DX_FORMAT_IA44

112

DXGI_FORMAT_IA44

DX_FORMAT_P8

113

DXGI_FORMAT_P8

DX_FORMAT_A8P8

114

DXGI_FORMAT_A8P8

DX_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM

115

DXGI_FORMAT_B4G4R4A4_UNORM

DX_FORMAT_P208

130

DXGI_FORMAT_P208

DX_FORMAT_V208

131

DXGI_FORMAT_V208

DX_FORMAT_V408

132

DXGI_FORMAT_V408

DX_FORMAT_FORCE_UINT

0xffffffff

DXGI_FORMAT_FORCE_UINT

 