DoubleToString

Umwandeln des numerischen Wertes in die Textzeile.

string DoubleToString(

double value,

int digits=8

);

Parameter

value

[in] Wert mit dem Fliesspunkt.

digits

[in] Format der Genauigkeit. Wenn sich der Wert digits im Bereich von 0 bis 16 befindet,bekommt man die Zeilendarstellung der Zahl mit der angegebenen Zahl der Dezimalzeichen. Wenn sich der Wert digits im Bereich von -1 bis -16 befindet, bekommt man Zeilendarstellung der Zahl im wissenschaftlichen Format mit der angegebenen Anzahl der Dezimalzeichen nach dem Komma. In allen anderen Faellen wird der Zeilenwert der Zahl 8 Dezimalzeichen nach dem Komma enthalten.

Rückgabewert

Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl mit der angegebenen Genauigkeit.

Beispiel:

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,16));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-16) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-16));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-1) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-1));

Print("DoubleToString(120.0 + M_PI,-20) : ",DoubleToString(120.0+M_PI,-20));

Sehen Sie auch

NormalizeDouble, StringToDouble