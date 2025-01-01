- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
DoubleToString
Umwandeln des numerischen Wertes in die Textzeile.
|
string DoubleToString(
Parameter
value
[in] Wert mit dem Fliesspunkt.
digits
[in] Format der Genauigkeit. Wenn sich der Wert digits im Bereich von 0 bis 16 befindet,bekommt man die Zeilendarstellung der Zahl mit der angegebenen Zahl der Dezimalzeichen. Wenn sich der Wert digits im Bereich von -1 bis -16 befindet, bekommt man Zeilendarstellung der Zahl im wissenschaftlichen Format mit der angegebenen Anzahl der Dezimalzeichen nach dem Komma. In allen anderen Faellen wird der Zeilenwert der Zahl 8 Dezimalzeichen nach dem Komma enthalten.
Rückgabewert
Zeile mit der Symboldarstellung der Zahl mit der angegebenen Genauigkeit.
Beispiel:
|
Print("DoubleToString(120.0 + M_PI) : ",DoubleToString(120.0+M_PI));
Sehen Sie auch