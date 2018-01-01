//+------------------------------------------------------------------+

#property description "Fügen Sie die Adresse der Liste mit den erlaubten in der Einstellungen des Terminals hinzu, damit dieses Beispiel funktioniert"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Einen Befehl zum Server schicken |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;

if(len<0)

return(false);

//--- Wenn eine sichere TLS-Verbindung über den Port 443 verwendet wird

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- Wenn eine standardmäßige TCP-Verbindung verwendet wird

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lesen der Antwort vom Server |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)

{

char rsp[];

string result;

uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;

//--- Lesen der Daten vom Socket solange es welche gibt, aber nicht länger als der Timeout dauert

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);

if(len)

{

int rsp_len;

//--- Verschiedene Lesebefehle, je nach dem, ob die Verbindung eine sichere ist oder nicht

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);

//--- Analysieren der Antwort

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- Ausdruck nur des Headers der Antwort

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");

if(header_end>0)

{

Print("Header der HTTP-Antwort erhalten:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

}

}

}

while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int socket=SocketCreate();

//--- Prüfen des Handles

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- Verbinden, wenn alles ok ist

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

Print("Verbindung hergestellt mit ",Address,":",Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- Wenn die Verbindung mit einem Zertifikat gesichert ist, zeige dessen Daten

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("TLS Zertifikat:");

Print(" Besitzer: ",subject);

Print(" Aussteller: ",issuer);

Print(" Seriennummer: ",serial);

Print(" Ausdruck: ",thumbprint);

Print(" Ablaufdatum: ",expiration);

ExtTLS=true;

}

//--- Senden einer GET-Anforderung an den Server

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("GET-Anforderung gesendet");

//--- Lesen der Antwort

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Fehlerhafte Antwort, Fehler ",GetLastError());

}

else

Print("Fehler bei der GET-Anforderung, Fehler ",GetLastError());

}

else

{

Print("Verbindung mit ",Address,":",Port," schlug fehl, Fehler ",GetLastError());

}

//--- Schließen des Sockets nach dem Ende der Verwendung

SocketClose(socket);

}

else

Print("Fehler beim Erstellen des Sockets, Fehler ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+