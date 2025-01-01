OrdersTotal

Gibt die Orderanzahl zurück.

int OrdersTotal();

Rückgabewert

Wert vom Typ int.

Hinweis

Man darf gültige schwebende Aufträge nicht mit Positionen verwechseln, die auch in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Order ist ein schwebender Auftrag, eine Handelsoperation durchzuführen, und eine Position ist das Ergebnis eines oder mehrerer Deals.

Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.

Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Anzahl der aktiven schwebenden Aufträge (pending order) auf dem Konto abrufen und im Journal ausdrucken

int total=OrdersTotal();

Print("Number of active pending orders on the account: ", total);

/*

Ergebnis:

Number of active pending orders on the account: 2

*/

}

Siehe auch

OrderSelect(), OrderGetTicket(), Ordereigenschaften