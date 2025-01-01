IndicatorCreate

Gibt handle des angegebenen technischen Indikators, erzeugt auf der Grundlage des Feldes der Parameter des Typs MqlParam.

int IndicatorCreate(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

ENUM_INDICATOR indicator_type,

int parameters_cnt=0,

const MqlParam& parameters_array[]=NULL,

);

Parameter

symbol

[in] Symbolname auf deren Daten der Indikator berechnet werden wird. NULL bedeutet das laufende Symbol.

period

[in] Wert der Periode kann einer der Enumerationswerte ENUM_TIMEFRAMES sein, 0 bedeutet das laufende Timeframe .

indicator_type

[in] Typ des Indikators, kann einen der Enumerationswerte ENUM_INDICATOR annehmen.

parameters_cnt

[in] Anzahl der Parameter, die im Feld parameters_array[] übertragen werden. Elemente des Feldes haben haben den Spezialtyp der Struktur MqlParam. Der Default-Wert ist Null - Parameter werden nicht übertragen. Wenn Nicht-Nullzahl der Parameter angegeben wird, ist der Parameter parameters_array obligatorisch. Man kann nicht mehr als 64 Parameter übertragen.

parameters_array[]=NULL

[in] Feld des Typs MqlParam, dessen Elemente Typ und Wert jedes Eingabeparameters des technischen Indikators enthalten.

Rückgabewert

Gibt handle des angegebenen technischen Indokators zurück, im Fall des Misserfolges gibt INVALID_HANDLE zurück.

Hinweis

Wenn handle des Indikators des Typs IND_CUSTOM erzeugt wird, muss das Feld type des ersten Elementes der Eingabeparameter parameters_array den Wert TYPE_STRING aus der Enumeration ENUM_DATATYPE haben, und das Feld string_value des ersten Elementes muss den Namen des Benutzerindikators enthalten. Benutzerindikator muss compiliert werden (Datei mit Verbreitung EX5) und sich im Verzeichnis MQL5/Indicators des Client-Terminals oder eingebettenem Verzeichnis befinden.

Die für Testenerforderliche Indikatoren werden automatisch aus Aufruf der Funktionen iCustom() bestimmt, wenn der entsprechende Parameter von der Konstantzeile vorgegeben ist. Für andere Fälle (Verwendung der Funktion IndicatorCreate() oder Verwendung einer nicht Konstantzeile im Parameter, der den Namen des Indikator vorgibt) ist diese Eigenschaft #property tester_indicator erforderlich :

#property tester_indicator "indicator_name.ex5"

Wenn im Benutzerindikator die erste Form des Aufrufes verwendet wird, kann bei der übertragung der Eingabeparameter vom letzten Parameter zusaetzlich angegeben werden, welche Daten für seine Beechnung verwendet werden. Wenn Parameter "Apply to" nicht explizit angegeben wird, wird als Default die Berechnung für Werte PRICE_CLOSE durchgefürt.

Beispiel: