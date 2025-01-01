|
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Button.mqh>
#include <Controls\Label.mqh>
#include <Controls\ComboBox.mqh>
// --- vorbestimmte Konstanten
#define X_START 0
#define Y_START 0
#define X_SIZE 280
#define Y_SIZE 300
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Klasse des Dialoges für Arbeit mit dem Speichern |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMemoryControl : public CAppDialog
{
private:
//--- die Größe des Arrays
int m_arr_size;
// --- Arrays
char m_arr_char[];
int m_arr_int[];
float m_arr_float[];
double m_arr_double[];
long m_arr_long[];
//--- Beschriftungen
CLabel m_lbl_memory_physical;
CLabel m_lbl_memory_total;
CLabel m_lbl_memory_available;
CLabel m_lbl_memory_used;
CLabel m_lbl_array_size;
CLabel m_lbl_array_type;
CLabel m_lbl_error;
CLabel m_lbl_change_type;
CLabel m_lbl_add_size;
//--- Schaltflächen
CButton m_button_add;
CButton m_button_free;
// --- Listen
CComboBox m_combo_box_step;
CComboBox m_combo_box_type;
// --- der aktuelle Wert des Array-Typ aus der Liste
int m_combo_box_type_value;
public:
CMemoryControl(void);
~CMemoryControl(void);
//--- Methode der Erzeugung eines Objekts der Klasse
virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
//--- der Bearbeiter des Ereignisses von Chart
virtual bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
protected:
//--- erstellen Sie der Beschriftung
bool CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);
//--- erstellen Sie die Steuerelemente
bool CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,const int y,const string str,const int font_size,const int clr);
bool CreateComboBoxStep(void);
bool CreateComboBoxType(void);
//--- der Bearbeiter des Ereignisses
void OnClickButtonAdd(void);
void OnClickButtonFree(void);
void OnChangeComboBoxType(void);
//--- die Methoden der Arbeit mit dem aktuellen Array
void CurrentArrayFree(void);
bool CurrentArrayAdd(void);
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Befreiung den Speichern des aktuellen Arrays |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::CurrentArrayFree(void)
{
//--- Rückstellung der Größe des Arrays
m_arr_size=0;
//--- die Befreiung des Arrays
if(m_combo_box_type_value==0)
ArrayFree(m_arr_char);
if(m_combo_box_type_value==1)
ArrayFree(m_arr_int);
if(m_combo_box_type_value==2)
ArrayFree(m_arr_float);
if(m_combo_box_type_value==3)
ArrayFree(m_arr_double);
if(m_combo_box_type_value==4)
ArrayFree(m_arr_long);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Die Unternehmung den Speichern für den aktuelle Arrays hinzufügen|
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CurrentArrayAdd(void)
{
//--- wenn die Größe der verwendeten Speicher ist mehr als die Größe des physikalischen Speichers, dann gehen wir hinaus.
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)/TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)<2)
return(false);
//--- die Unternehmung den Speichern abhängig von dem aktuellen Typ zu wählen
if(m_combo_box_type_value==0 && ArrayResize(m_arr_char,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==1 && ArrayResize(m_arr_int,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==2 && ArrayResize(m_arr_float,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==3 && ArrayResize(m_arr_double,m_arr_size)==-1)
return(false);
if(m_combo_box_type_value==4 && ArrayResize(m_arr_long,m_arr_size)==-1)
return(false);
//--- der Speicher ist gewählt
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Der Bearbeitung des Ereignisses |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CMemoryControl)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_add,OnClickButtonAdd)
ON_EVENT(ON_CLICK,m_button_free,OnClickButtonFree)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_combo_box_type,OnChangeComboBoxType)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Konstrukteur |
//+------------------------------------------------------------------+
CMemoryControl::CMemoryControl(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destrukteur |
//+------------------------------------------------------------------+
CMemoryControl::~CMemoryControl(void)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Methode der Erzeugung eines Objekts der Klasse |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::Create(const long chart,const string name,const int subwin,
const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
{
//--- der Erzeugung eines Objekts der grundlegende Klasse
if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
return(false);
//--- die Vorbereitung die Zeilen für die Beschriftungen
string str_physical="Memory physical = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL)+" Mb";
string str_total="Memory total = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL)+" Mb";
string str_available="Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb";
string str_used="Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb";
//--- erstellen Sie die Beschriftungen
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_physical,"physical_label",X_START+10,Y_START+5,str_physical,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_total,"total_label",X_START+10,Y_START+30,str_total,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_available,"available_label",X_START+10,Y_START+55,str_available,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_memory_used,"used_label",X_START+10,Y_START+80,str_used,12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_array_type,"type_label",X_START+10,Y_START+105,"Array type = double",12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_array_size,"size_label",X_START+10,Y_START+130,"Array size = 0",12,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_error,"error_label",X_START+10,Y_START+155,"",12,clrRed))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_change_type,"change_type_label",X_START+10,Y_START+185,"Change type",10,clrBlack))
return(false);
if(!CreateLabel(m_lbl_add_size,"add_size_label",X_START+10,Y_START+210,"Add to array",10,clrBlack))
return(false);
//--- erstellen Sie das Steuerelement
if(!CreateButton(m_button_add,"add_button",X_START+15,Y_START+245,"Add",12,clrBlue))
return(false);
if(!CreateButton(m_button_free,"free_button",X_START+75,Y_START+245,"Free",12,clrBlue))
return(false);
if(!CreateComboBoxType())
return(false);
if(!CreateComboBoxStep())
return(false);
//--- die Initialisierung der Variablen
m_arr_size=0;
//--- die erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellen Sie die Schaltfläche |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateButton(CButton &button,const string name,const int x,
const int y,const string str,const int font_size,
const int clr)
{
//--- erstellen Sie die Schaltfläche
if(!button.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x+50,y+20))
return(false);
//--- der Text
if(!button.Text(str))
return(false);
//--- der Schriftgröße
if(!button.FontSize(font_size))
return(false);
//--- die Farbe der Beschriftung
if(!button.Color(clr))
return(false);
//--- fügen Sie die Schaltfläche in den Kontrolelementen hinzu
if(!Add(button))
return(false);
//--- die erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellen Sie die Liste für die Größe des Arrays |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateComboBoxStep(void)
{
//--- erstellen Sie die Liste
if(!m_combo_box_step.Create(m_chart_id,"step_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+185,X_START+200,Y_START+205))
return(false);
//--- fügen Sie die Elemente in die Liste hinzu
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000",100000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("1 000 000",1000000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("10 000 000",10000000))
return(false);
if(!m_combo_box_step.ItemAdd("100 000 000",100000000))
return(false);
//--- stellen Sie das aktuelle Element der Liste ein
if(!m_combo_box_step.SelectByValue(1000000))
return(false);
//--- fügen Sie die Liste in die Kontrolelemente hinzu
if(!Add(m_combo_box_step))
return(false);
//--- die erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellen Sie die Liste für den Typ des Arrays |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateComboBoxType(void)
{
//--- erstellen Sie die Liste
if(!m_combo_box_type.Create(m_chart_id,"type_combobox",m_subwin,X_START+100,Y_START+210,X_START+200,Y_START+230))
return(false);
//--- fügen Sie die Elemente in die Liste hinzu
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("char",0))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("int",1))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("float",2))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("double",3))
return(false);
if(!m_combo_box_type.ItemAdd("long",4))
return(false);
//--- stellen Sie das aktuelle Element der Liste ein
if(!m_combo_box_type.SelectByValue(3))
return(false);
//--- behalten Sie das aktuelle Element der Liste
m_combo_box_type_value=3;
//--- fügen Sie die Liste in die Kontrolelemente hinzu
if(!Add(m_combo_box_type))
return(false);
//--- die erfolgreiche Ausführung
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Erstellen Sie der Beschriftung |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CMemoryControl::CreateLabel(CLabel &lbl,const string name,const int x,
const int y,const string str,const int font_size,
const int clr)
{
//--- erstellen Sie der Beschriftung
if(!lbl.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,0,0))
return(false);
//--- der Text
if(!lbl.Text(str))
return(false);
//--- der Schriftgröße
if(!lbl.FontSize(font_size))
return(false);
//--- die Farbe
if(!lbl.Color(clr))
return(false);
//--- fügen Sie der Beschriftung in die Kontrolelemente hinzu
if(!Add(lbl))
return(false);
//--- erfolgreichs sein
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Der Bearbeiter des Ereignisses auf die "Add" Schaltfläche zu |
//| klicken |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnClickButtonAdd(void)
{
//--- erhöhen Sie die Größe des Arrays
m_arr_size+=(int)m_combo_box_step.Value();
//--- versuchen Sie der Speicher für den aktuellen Array zu wählen
if(CurrentArrayAdd())
{
//--- der Speicher ist gewählt, führen wir den aktuellen Zustand an dem Chart heraus
m_lbl_memory_available.Text("Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");
m_lbl_memory_used.Text("Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");
m_lbl_array_size.Text("Array size = "+IntegerToString(m_arr_size));
m_lbl_error.Text("");
}
else
{
//--- es misslang, der Speicher zu wählen, führen Sie die Nachtrichtung vom Fehler heraus
m_lbl_error.Text("Array is too large, error!");
//--- geben Sie die vorherige Größe des Arrays zurück
m_arr_size-=(int)m_combo_box_step.Value();
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Der Bearbeiter des Ereignisses auf die "Free" Schaltfläche zu |
//| klicken |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnClickButtonFree(void)
{
//--- befreien Sie den Speichern des aktuellen Arrays
CurrentArrayFree();
//--- führen wir den aktuellen Zustand an dem Chart heraus
m_lbl_memory_available.Text("Memory available = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE)+" Mb");
m_lbl_memory_used.Text("Memory used = "+(string)TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED)+" Mb");
m_lbl_array_size.Text("Array size = 0");
m_lbl_error.Text("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Der Bearbeiter des Ereignisses der Änderungsliste |
//+------------------------------------------------------------------+
void CMemoryControl::OnChangeComboBoxType(void)
{
//--- prüfen Sie, ob sich der Typ von Array geändert hat
if(m_combo_box_type.Value()!=m_combo_box_type_value)
{
//--- befreien Sie den Speicher des aktuellen Arrays
OnClickButtonFree();
//--- arbeiten sie mit dem anderen Typ von Array
m_combo_box_type_value=(int)m_combo_box_type.Value();
//--- führen wir den neuen Typ des Arrays an dem Chart heraus
if(m_combo_box_type_value==0)
m_lbl_array_type.Text("Array type = char");
if(m_combo_box_type_value==1)
m_lbl_array_type.Text("Array type = int");
if(m_combo_box_type_value==2)
m_lbl_array_type.Text("Array type = float");
if(m_combo_box_type_value==3)
m_lbl_array_type.Text("Array type = double");
if(m_combo_box_type_value==4)
m_lbl_array_type.Text("Array type = long");
}
}
//--- das Objekt der Klasse von CMemoryControl
CMemoryControl ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- erstellen Sie das Dialog
if(!ExtDialog.Create(0,"MemoryControl",0,X_START,Y_START,X_SIZE,Y_SIZE))
return(INIT_FAILED);
//--- der Start
ExtDialog.Run();
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
ExtDialog.Destroy(reason);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert chart event function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
}