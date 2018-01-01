SocketTlsRead

Liest die Daten von einer sicheren TLS-Verbindung.

int SocketTlsRead(

int socket,

uchar& buffer[],

uint buffer_maxlen

);

Parameter

socket

[in] Handle des Sockets, das von der Funktion SocketCreate erzeugt worden war. Wurde ein ungültiger Handle übergeben wird, wird der Fehler 5270 (ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE) der Variablen _LastError zugewiesen.

buffer

[out] Referenz eines Arrays vom Typ uchar, dem die Daten zugewiesen werden sollen. Die Größe des dynamischen Arrays wird auf die Anzahl der zu lesenden Bytes gesetzt. Die Arraygröße kann INT_MAX (2147483647) nicht überschreiten.

buffer_maxlen

[in] Anzahl der Bytes, die dem Array buffer[] zugewiesen werden sollen. Daten, die nicht in das Array passen, verbleiben im Socket. Diese können beim nächsten Aufruf von SocketTLSRead abgerufen werden. buffer_maxlen kann nicht größer sein als INT_MAX (2147483647).

Rückgabewert

Bei einem Erfolg wird die Anzahl der gelesenen Bytes zurückgegeben. Im Fehlerfall wird -1 zurückgegeben.

Hinweis

Im Fehlerfall eines System-Sockets wird, beim Aufruf der Funktion, die Verbindung, die mit SocketConnect erstellt wurde, beendet.

Die Funktion wird ausgeführt bis der angegebenen Umfang von Daten oder der Timeout erreicht wurde (SocketTimeouts).

Im Falle eines Fehlers beim Lesen wird der Fehler 5273 (ERR_NETSOCKET_IO_ERROR) der Variablen _LastError zugewiesen.

Die Funktion kann nur von Expert Advisors und Skripten aufgerufen werden, da sie in ihrem eigenen Ausführungsthread laufen. Wenn sie ein Indikator aufruft, wird von GetLastError() der Fehler 4014 – "Funktionsaufruf ist nicht erlaubt" ausgeworfen.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| SocketExample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Fügen Sie die Adresse der Liste mit den erlaubten in der Einstellungen des Terminals hinzu, damit dieses Beispiel funktioniert"

#property script_show_inputs



input string Address="www.mql5.com";

input int Port =80;

bool ExtTLS =false;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Einen Befehl zum Server schicken |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPSend(int socket,string request)

{

char req[];

int len=StringToCharArray(request,req)-1;

if(len<0)

return(false);

//--- Wenn eine sichere TLS-Verbindung über den Port 443 verwendet wird

if(ExtTLS)

return(SocketTlsSend(socket,req,len)==len);

//--- Wenn eine standardmäßige TCP-Verbindung verwendet wird

return(SocketSend(socket,req,len)==len);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lesen der Antwort vom Server |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HTTPRecv(int socket,uint timeout)

{

char rsp[];

string result;

uint timeout_check=GetTickCount()+timeout;

//--- Lesen der Daten vom Socket solange es welche gibt, aber nicht länger als der Timeout dauert

do

{

uint len=SocketIsReadable(socket);

if(len)

{

int rsp_len;

//--- Verschiedene Lesebefehle, je nach dem, ob die Verbindung eine sichere ist oder nicht

if(ExtTLS)

rsp_len=SocketTlsRead(socket,rsp,len);

else

rsp_len=SocketRead(socket,rsp,len,timeout);

//--- Analysieren der Antwort

if(rsp_len>0)

{

result+=CharArrayToString(rsp,0,rsp_len);

//--- Ausdruck nur des Headers der Antwort

int header_end=StringFind(result,"\r

\r

");

if(header_end>0)

{

Print("Header der HTTP-Antwort erhalten:");

Print(StringSubstr(result,0,header_end));

return(true);

}

}

}

}

while(GetTickCount()<timeout_check && !IsStopped());

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int socket=SocketCreate();

//--- Prüfen des Handles

if(socket!=INVALID_HANDLE)

{

//--- Verbinden, wenn alles ok ist

if(SocketConnect(socket,Address,Port,1000))

{

Print("Verbindung hergestellt mit ",Address,":",Port);



string subject,issuer,serial,thumbprint;

datetime expiration;

//--- Wenn die Verbindung mit einem Zertifikat gesichert ist, zeige dessen Daten

if(SocketTlsCertificate(socket,subject,issuer,serial,thumbprint,expiration))

{

Print("TLS Zertifikat:");

Print(" Besitzer: ",subject);

Print(" Aussteller: ",issuer);

Print(" Seriennummer: ",serial);

Print(" Ausdruck: ",thumbprint);

Print(" Ablaufdatum: ",expiration);

ExtTLS=true;

}

//--- Senden einer GET-Anforderung an den Server

if(HTTPSend(socket,"GET / HTTP/1.1\r

Host: www.mql5.com\r

User-Agent: MT5\r

\r

"))

{

Print("GET-Anforderung gesendet");

//--- Lesen der Antwort

if(!HTTPRecv(socket,1000))

Print("Fehlerhafte Antwort, Fehler ",GetLastError());

}

else

Print("Fehler bei der GET-Anforderung, Fehler ",GetLastError());

}

else

{

Print("Verbindung mit ",Address,":",Port," schlug fehl, Fehler ",GetLastError());

}

//--- Schließen des Sockets nach dem Ende der Verwendung

SocketClose(socket);

}

else

Print("Fehler beim Erstellen des Sockets, Fehler ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

Siehe auch

SocketTimeouts, MathSwap