FrameFilter

Setzt den Filter der Lesung des Frames und verschiebt den Zeiger auf den Anfang.

bool FrameFilter(

const string name,

long id

);

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Wenn ein leerer String als ersten Parameter übergeben wird, der Filter funktioniert nur mit einem numerischen Parameter, dh nur Frames mit der angegebenen id angezeigt werden. Wenn der Wert des zweiten Parameters ist ULONG_MAX, nur Text Filter arbeitet.

Aufruf von FrameFilter("", ULONG_MAX) ist mit dem Aufruf von FrameFirst() gleichbedeutend, das entspricht der Nutzung keiner Filter.