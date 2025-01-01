FileReadArray

Liest Felder aller Typen ausser Zeilentypen (kann Feld der Strukturen ohne Zeilen und dynamische Felder), aus Binärdatei von der laufenden Position des Dateianzeigers.

uint FileReadArray(

int file_handle,

void& array[],

int start=0,

int count=WHOLE_ARRAY

);

Parameter

file_handle

[in] Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.

array[]

[out] Feld, wohin Daten geladen werden.

start=0

[in] Anfangsposition für Schreiben in das Feld.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Anzahl der Elemente für Lesen.

Rückgabewert

Anzahl der gelesenen Elemente. Als Default liest das ganze Feld (count=WHOLE_ARRAY).

Hinweis

Zeilenfeld kann nur aus Datei des Typs TXT gelesen werden. Wenn notwendig versucht die Funktion die Größe des Feldes zu vergrössern.

Beispiel (die Datei wird verwendet, die infolge der Arbeit des Beispiels für die Funktion FileWriteArray bekommen ist)

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameters

input string InpFileName="data.bin";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Struktur zum Speichern von Daten auf die Preise |

//+------------------------------------------------------------------+

struct prices

{

datetime date; // Datum

double bid; // der Bid Preis

double ask; // der Ask Preis

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- ein Array von Struktur

prices arr[];

//--- Pfad zur Datei

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

//--- öffnen Sie die Datei

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- lesen Sie alle Dateteidaten in ein Array

FileReadArray(file_handle,arr);

//--- erhalten Sie die Größe des Arrays

int size=ArraySize(arr);

//--- drucken Sie die Daten aus dem Array

for(int i=0;i<size;i++)

Print("Daten = ",arr[i].date," Bid = ",arr[i].bid," Ask = ",arr[i].ask);

Print("Gesamtdaten = ",size);

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

}

else

Print("Fehler beim Öffnen der Datei, Fehler ",GetLastError());

}

Sehen Sie auch

Variablen, FileWriteArray