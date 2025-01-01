- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadArray
Liest Felder aller Typen ausser Zeilentypen (kann Feld der Strukturen ohne Zeilen und dynamische Felder), aus Binärdatei von der laufenden Position des Dateianzeigers.
uint FileReadArray(
Parameter
file_handle
[in] Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.
array[]
[out] Feld, wohin Daten geladen werden.
start=0
[in] Anfangsposition für Schreiben in das Feld.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Anzahl der Elemente für Lesen.
Rückgabewert
Anzahl der gelesenen Elemente. Als Default liest das ganze Feld (count=WHOLE_ARRAY).
Hinweis
Zeilenfeld kann nur aus Datei des Typs TXT gelesen werden. Wenn notwendig versucht die Funktion die Größe des Feldes zu vergrössern.
Beispiel (die Datei wird verwendet, die infolge der Arbeit des Beispiels für die Funktion FileWriteArray bekommen ist)
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
Sehen Sie auch