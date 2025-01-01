GlobalVariablesDeleteAll

Entfernt globale Variablen des Client-Terminals.

int GlobalVariablesDeleteAll(

string prefix_name=NULL

datetime limit_data=0

);

Parameter

prefix_name=NULL

[in] Praefixname der entfernten globalen Variablen. Wenn das Praefix NULL oder Leerzeile angegeben wird, werden alle globalen Variablen, die dem Datumkriterium entsprechen, entfernt.

limit_data=0

[in] Datum für Auswahl der globalen Variablen nach der Zeit der letzten Modifikation. Alle Variablen, die vor dem angegebenen Datum verändert wurden, werden entfernt. Wenn der Parameter gleich Null ist, werden alle Variablen, die dem ersten Kriterium entsprechen (Praefix), entfernt.

Rückgabewert

Anzahl der entfernten Variablen.

Hinweis

Wenn die beiden Parameter gleich Null sind (prefix_name=NULL und limit_data=0), werden alle globale Variablen des Client-Terminals entfernt. Wenn beide Parameter angegeben werden, werden globale Variablen, die beiden Parametern entsprechen, entfernt.

Globale Variablen existieren im Client-Terminal innerhalb von 4 Wochen seit dem letzten Zugriffs, danach werden sie automatisch entfernt.

Beispiel: