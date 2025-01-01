ObjectName

Gibt den Namen des entsprechenden Objekts im angegebenen Chart, angegebenen Subfenster des angegebenen Chart des angegebenen Typs zurück.

string ObjectName(

long chart_id,

int pos,

int sub_window=-1,

int type=-1

);

Parameter

chart_id

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.

pos

[in] Ordnungsnummer des Objekts laut dem angegebenen Filter nach Nummer des Subfensters und Typ.

sub_window=-1

[in] Nummer des Subfensters des Charts, -1 bedeutet alle Subfenster des Charts einschliesslich Hauptfenster.

type=-1

[in] Typ des Objekts. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT sein. -1 bedeutet alle Typen.

Rückgabewert

Name des Objekts im Erfolgsfall.

Hinweis

Die Funktion verwendet einen synchronen Aufruf, d.h. dass die Funktion auf die Ausführung aller Befehle wartet, die vor deren Aufruf zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurden, deswegen kann die Funktion viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.

Bei Umbenennung des graphischen Objekts werden gleichzeitig zwei Ereignisse gebildet, die im Expert oder im Anzeiger durch die Funktion OnChartEvent() verarbeitet werden können:

Ereigniss der Entfernung des Objekts mit dem alten Namen;

Ereignis der Erzeugung des graphischen Objekts mit dem neuen Namen.

Beispiel: