- ObjectCreate
- ObjectName
- ObjectDelete
- ObjectsDeleteAll
- ObjectFind
- ObjectGetTimeByValue
- ObjectGetValueByTime
- ObjectMove
- ObjectsTotal
- ObjectSetDouble
- ObjectSetInteger
- ObjectSetString
- ObjectGetDouble
- ObjectGetInteger
- ObjectGetString
- TextSetFont
- TextOut
- TextGetSize
Gibt den Namen des entsprechenden Objekts im angegebenen Chart, angegebenen Subfenster des angegebenen Chart des angegebenen Typs zurück.
string ObjectName(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.
pos
[in] Ordnungsnummer des Objekts laut dem angegebenen Filter nach Nummer des Subfensters und Typ.
sub_window=-1
[in] Nummer des Subfensters des Charts, -1 bedeutet alle Subfenster des Charts einschliesslich Hauptfenster.
type=-1
[in] Typ des Objekts. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_OBJECT sein. -1 bedeutet alle Typen.
Rückgabewert
Name des Objekts im Erfolgsfall.
Hinweis
Die Funktion verwendet einen synchronen Aufruf, d.h. dass die Funktion auf die Ausführung aller Befehle wartet, die vor deren Aufruf zur Warteschlange des Charts hinzugefügt wurden, deswegen kann die Funktion viel Zeit in Anspruch nehmen. Dies muss man beachten, wenn man mit vielen Objekten im Chart arbeitet.
Bei Umbenennung des graphischen Objekts werden gleichzeitig zwei Ereignisse gebildet, die im Expert oder im Anzeiger durch die Funktion OnChartEvent() verarbeitet werden können:
- Ereigniss der Entfernung des Objekts mit dem alten Namen;
- Ereignis der Erzeugung des graphischen Objekts mit dem neuen Namen.
Beispiel:
