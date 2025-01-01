DokumentationKategorien
Schliesst den angegebenen Chart.

bool  ChartClose(
   long  chart_id=0      // Identifikator des Charts
   );

Parameter

chart_id=0

[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet denen Chart.

Rückgabewert

Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ein neues Chart mit demselben Symbol und derselben Zeitrahmen wie das aktuelle Diagramm öffnen
   long chart_id=ChartOpen(_Symbol_Period);
   if(chart_id==0)
     {
      Print("ChartOpen() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- Parameter des geöffneten Charts im Journal ausdrucken
   PrintFormat("A new chart of the %s symbol has been opened with a period of %s and ChartID %I64u",
               _SymbolStringSubstr(EnumToString(_Period), 7), chart_id);
 
//--- zwei Sekunden warten und das neu geöffnete Chart schließen
   PrintFormat("Waiting 3 seconds before closing a newly opened chart with ID %I64d ..."chart_id);
   Sleep(3000);
   ResetLastError();
   if(!ChartClose(chart_id))
     {
      Print("ChartClose() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- Meldung über das erfolgreiche Schließen des Charts im Journal ausdrucken
   PrintFormat("The chart with ID %I64d was successfully closed"chart_id);
   /*
   Ergebnis:
   A new chart of the GBPUSD symbol has been opened with a period of M1 and ChartID 133346697706632016
   Waiting 3 seconds before closing a newly opened chart with ID 133346697706632016 ...
   The chart with ID 133346697706632016 was successfully closed
   */
  }