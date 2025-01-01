DatabaseColumnInteger

Abrufen des Integer-Werts aus dem aktuellen Datensatz.

bool DatabaseColumnInteger(

int request,

int column,

int& value

);

Parameter

request

[in] Handle der Anfrage, das von DatabasePrepare() erhalten wurde.

column

[in] Feldindex der Anfrage. Die Feldnummerierung beginnt bei Null und darf DatenbankColumnsCount() - 1. nicht überschreiten.

value

[out] Referenz der Variablen, der der Feldwert zugewiesen wird.

Rückgabewert

Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — ungültiges Handle der Anfrage;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — Der 'Spaltenindex' überschreitet DatabaseColumnsCount()-1.

Hinweis

Der Wert kann nur erhalten werden, wenn vorher mindestens ein Aufruf von DatabaseRead() für die 'Anfrage' erfolgte.

Um den Wert aus dem nächsten Datensatz zu lesen, rufen Sie vorher DatabaseRead() auf.

