#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define COORD_X 200

#define COORD_Y 100

#define OBJ_NAME "TestTextGetSizeBitmapLabel"

#define RES_NAME "TestTextGetSizeResource"

#define COLOR_NULL 0x00FFFFFF

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- aktuelle Chart-ID

long chart_id= ChartID();



string font_names[] ={"Arial", "Tahoma", "Calibri"};

uint flags_array[]={0, FONT_ITALIC, FONT_UNDERLINE, FONT_STRIKEOUT};

uint fw_array[]={FW_DONTCARE, FW_THIN, FW_EXTRALIGHT, FW_ULTRALIGHT, FW_LIGHT,

FW_NORMAL, FW_REGULAR, FW_MEDIUM, FW_SEMIBOLD, FW_DEMIBOLD,

FW_BOLD, FW_EXTRABOLD, FW_ULTRABOLD, FW_HEAVY, FW_BLACK};



//--- Zeichnen aller Attribute des Preis-Chart deaktivieren

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, false);



//--- Deklaration der Parameter der grafischen Ressource

uint rc_width =(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);

uint rc_height=(int)ChartGetInteger(chart_id, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



//--- Erstellen einer grafischen Ressource für die Textausgabe

if(!CreateResource(chart_id, rc_data, rc_width, rc_height))

return;



//--- Schleife durch die Namen der Schrifttypen

for(int i=0; i<(int)font_names.Size(); i++)

{

//--- Schleife durch die Flags der Schrifttypen

for(int j=0; j<(int)flags_array.Size(); j++)

{

//--- Zeichnen des Texts mit dem Schrifttyp und dem Stil, die Sie aus dem Array erhalten haben.

DrawText(font_names[i], flags_array[j], rc_data, rc_width, rc_height);

Sleep(800);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}

Sleep(800);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}



//--- nachdem alle Texte mit unterschiedlichen Schriftgrößen und -stilen ausgegeben wurden,

//--- zeige den Text mit unterschiedlichen Flags der Schriftbreiten anzeigen

for(int i=0; i<(int)fw_array.Size(); i++)

{

//--- Festlegen der Schriftgröße und des Namens für die Anzeige von Text mit den Breiten-Flags

string font_name="Tahoma";

int size=-140;

TextSetFont(font_name, size, fw_array[i]);



//--- Erstellen eines zu zeichnenden Textes, Ausgabe in das Ressourcen-Pixel-Array aus und Aktualisieren der Ressource

string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagWidthDescription(fw_array[i]), size, size/-10);

TextOut(text, COORD_X, COORD_Y, ANCHOR_LEFT_UPPER, rc_data, rc_width, rc_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

Update(RES_NAME, rc_data, rc_width, rc_height, true);

//--- eine Sekunde warten

Sleep(1000);

ArrayInitialize(rc_data, COLOR_NULL);

}



//--- fünf Sekunden warten, dann die Ressource freigeben und das grafische Objekt löschen

Sleep(5000);

ResourceFree(RES_NAME);

ObjectDelete(chart_id, OBJ_NAME);



//--- Erlaube das Zeichnen beliebiger Attribute des Preis-Charts

ChartSetInteger(chart_id, CHART_SHOW, true);

ChartRedraw(chart_id);

/*

Als Ergebnis der Skriptausführung werden Textnachrichten auf dem Chart angezeigt.

Die Texte haben unterschiedliche Schriftarten sowie Stil- und Breiten-Flags

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zeige fünf Textzeichenfolgen unterschiedlicher |

//| Größe mit der angegebenen Schriftart und den angegebenen Flags |

//+------------------------------------------------------------------+

void DrawText(const string font_name, uint flags, uint &pixels_array[], uint res_width, uint res_height)

{

//--- Ausgabe von fünf Textzeichenfolgen mit unterschiedlichen Schriftgrößen

for(int i=0; i<5; i++)

{

//--- Berechnung der Schriftgröße und Festlegung der Schriftart für die Textausgabe mithilfe von Zeichenmethoden

int size=-140+10*i;

TextSetFont(font_name, size, flags);



//--- Erstellen eines zu zeichnenden Textes, Ausgabe in das Ressourcen-Pixel-Array aus und Aktualisieren der Ressource

string text=StringFormat("Text%d: Font name: \"%s%s\", size: %d (%d)", i+1, font_name, FlagDescription(flags), size, size/-10);

TextOut(text, COORD_X, COORD_Y+22*i, ANCHOR_LEFT_UPPER, pixels_array, res_width, res_height, ColorToARGB(clrDodgerBlue), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE);

Update(RES_NAME, pixels_array, res_width, res_height, true);

//--- wart ein Weilchen

Sleep(800);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eine Beschreibung der Schriftart-Flags zurückgeben |

//+------------------------------------------------------------------+

string FlagDescription(const uint flag)

{

switch(flag)

{

case FONT_ITALIC : return(" Italic");

case FONT_UNDERLINE : return(" Underline");

case FONT_STRIKEOUT : return(" Strikeout");

}

return("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt die Beschreibung der Flags für die Schriftbreite zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

string FlagWidthDescription(const uint flag)

{

switch(flag)

{

case FW_DONTCARE : return(" Egal");

case FW_THIN : return(" Dünn");

case FW_EXTRALIGHT: return(" Extraleicht");

case FW_ULTRALIGHT: return(" Ultraleicht");

case FW_LIGHT : return(" Leicht");

case FW_NORMAL : return(" Normal");

case FW_REGULAR : return(" Regulär");

case FW_MEDIUM : return(" Medium");

case FW_SEMIBOLD : return(" Halb fett");

case FW_DEMIBOLD : return(" Demi fett");

case FW_BOLD : return(" Fett");

case FW_EXTRABOLD : return(" Extra fett");

case FW_ULTRABOLD : return(" Ultra fett");

case FW_HEAVY : return(" Schwer");

case FW_BLACK : return(" Schwarz");

}

return("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Grafische Ressource für das gesamte Chart erstellen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateResource(const long chart_id, uint &pixel_data[], const uint width, const uint height)

{

//--- Festlegen der Größe des Pixelarrays

ResetLastError();

uint size=width*height;

if(ArrayResize(pixel_data, size)!=size)

{

PrintFormat("%s: ArrayResize() fehlgeschlagen. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- Füllen des Pixelarrays mit einer transparenten Farbe und Erstellen einer grafischen Ressource auf der Grundlage dieser Farbe

ArrayInitialize(pixel_data, COLOR_NULL);

if(!ResourceCreate(RES_NAME, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

PrintFormat("%s: ResourceCreate() fehlgeschlagen. Error code ",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- Erstellen des Grafiklabel-Objekt an den Koordinaten der oberen linken Ecke des Charts.

if(!ObjectCreate(0, OBJ_NAME, OBJ_BITMAP_LABEL, 0, 0, 0))

{

PrintFormat("%s: ObjectCreate() fehlgeschlagen. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- die Breite und Höhe des erstellten Bitmap-Objekts auf die Breite und Höhe der grafischen Ressource einstellen.

//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.

if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_XSIZE, width))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() fehlgeschlagen. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_YSIZE, height))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetInteger() fehlgeschlagen. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}

//--- Angabe der zuvor erstellten grafischen Ressource für das Bitmap-Objekt als Bilddatei

//--- in diesem Fall müssen wir, um den Namen der verwendeten grafischen Ressource anzugeben, "::" vor ihrem Namen hinzufügen

if(!ObjectSetString(chart_id, OBJ_NAME, OBJPROP_BMPFILE, "::"+RES_NAME))

{

PrintFormat("%s: ObjectSetString() fehlgeschlagen. Error code %d",__FUNCTION__, GetLastError());

return(false);

}



//--- alles in Ordnung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Grafische Ressourcendaten aktualisieren |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name, const uint &pixel_data[], const uint width, const uint height, const bool redraw)

{

//--- Verlassen, wenn Dimensionen von 0 übergeben wurden

if(width==0 || height==0)

return;

//--- Ressourcendaten aktualisieren und den Chart neu zeichnen

if(ResourceCreate(res_name, pixel_data, width, height, 0, 0, 0, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}