ChartXYToTimePrice

Konvertiert die X- und Y-Koordinate des Charts in Zeit und Preis.

bool ChartXYToTimePrice(

long chart_id,

int x,

int y,

int& sub_window,

datetime& time,

double& price

);

Parameter

chart_id

[in] ID des Charts. 0 bedeutet den aktuellen Chart.

x

[in] X-Koordinate.

y

[in] Y-Koordinate.

sub_window

[out] Die Variable, in die die Nummer des Chartunterfenster geschrieben wird. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.

time

[out] Der Wert der Zeit auf dem Chart, für den ein Wert in Pixels auf der X-Achse erhalten wird. Der Ursprung ist in der oberen linken Ecke das Hauptfenster des Charts.

price

[out] Der Wert des Preises auf dem Chart, für den ein Wert in Pixels auf der Y-Achse erhalten wird. Der Ursprung ist in der oberen linken Ecke das Hauptfenster des Charts.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- Zeigen die Parameter des Ereignisses auf dem Chart

Comment(__FUNCTION__,": id=",id," lparam=",lparam," dparam=",dparam," sparam=",sparam);

//--- wenn es ein Ereignis von Mausklick auf dem Chart ist

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

//--- Vorbereitung der Variablen

int x =(int)lparam;

int y =(int)dparam;

datetime dt =0;

double price =0;

int window=0;

//--- Konvertieren wir X und Y in Zeit/Preis

if(ChartXYToTimePrice(0,x,y,window,dt,price))

{

PrintFormat("Window=%d X=%d Y=%d => Time=%s Price=%G",window,x,y,TimeToString(dt),price);

//--- inverse Umwandlung: (X,Y) => (Time,Price)

if(ChartTimePriceToXY(0,window,dt,price,x,y))

PrintFormat("Time=%s Price=%G => X=%d Y=%d",TimeToString(dt),price,x,y);

else

Print("ChartTimePriceToXY return error code: ",GetLastError());

//--- delete lines

ObjectDelete(0,"V Line");

ObjectDelete(0,"H Line");

//--- create horizontal and vertical lines of the crosshair

ObjectCreate(0,"H Line",OBJ_HLINE,window,dt,price);

ObjectCreate(0,"V Line",OBJ_VLINE,window,dt,price);

ChartRedraw(0);

}

else

Print("ChartXYToTimePrice return error code: ",GetLastError());

Print("+--------------------------------------------------------------+");

}

}

Sehen Sie auch

ChartTimePriceToXY()