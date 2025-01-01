- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartXYToTimePrice
Konvertiert die X- und Y-Koordinate des Charts in Zeit und Preis.
|
bool ChartXYToTimePrice(
Parameter
chart_id
[in] ID des Charts. 0 bedeutet den aktuellen Chart.
x
[in] X-Koordinate.
y
[in] Y-Koordinate.
sub_window
[out] Die Variable, in die die Nummer des Chartunterfenster geschrieben wird. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.
time
[out] Der Wert der Zeit auf dem Chart, für den ein Wert in Pixels auf der X-Achse erhalten wird. Der Ursprung ist in der oberen linken Ecke das Hauptfenster des Charts.
price
[out] Der Wert des Preises auf dem Chart, für den ein Wert in Pixels auf der Y-Achse erhalten wird. Der Ursprung ist in der oberen linken Ecke das Hauptfenster des Charts.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Sehen Sie auch