- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileFlush
Speichert in der Platte alle Daten, die im Dateipuffer Eingabe-Ausgabe noch bleiben.
|
void FileFlush(
Parameter
file_handle
[in] Dateiattribut, das durch die FileOpen() Funktion zurückgegeben wird.
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Wenn Sie in eine Datei schreiben, können die Daten physisch nur nach einiger Zeit sein. Damit die Daten sofort in die Datei erhalten, müssen Sie die FileFlush() Funktion verwenden. Wenn Sie nicht der Daten-Funktion verwenden, die auf den Datenträger nicht noch aufgeholt hat gibt es nur, wenn Sie die FileClose() Funktion schließen.
Die Funktion sollte verwendet werden, wenn die Aufnahmedaten einige Wert darstellt. Es sollte berücksichtigt werden, dass ein häufige Funktionsaufruf die Geschwindigkeit des Programms beeinflussen kann.
Die FileFlush() Funktion muss zwischen der Operationen des Lesens aus der Datei und Schreibens in die Datei aufgerufen werden.
Beispiel:
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
Sehen Sie auch