SignalInfoGetInteger

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ integer von den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals zurück.

long  SignalInfoGetInteger(
   ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER     property_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Der Identifikator der Eigenschaft in den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER sein.

Rückgabewert

Der Wert von integer der angegebenen Eigenschaft von den Einstellungen des Kopierens des Handelssignals.