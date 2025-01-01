- OrderCalcMargin
PositionGetString
Funktion gibt die angeforderte Eigenschaft der offenen Position zurück, die vorher mit der Funktion PositionGetSymbol oder PositionSelect ausgewählt wurde. Eigenschaft der Position muss vom Typ string sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1. Gibt den Wert der Eigenschaft selbst zurück.
string PositionGetString(
2.Gibt true oder false zurück, abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wurde. Im Erfolgsfall wird der Wert der Eigenschaft der Empfangsvariable zugewiesen, die per Referenz als letzter Parameter übergeben wird.
bool PositionGetString(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Positionseigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING sein.
string_var
[out] Variable vom Typ string, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.
Rückgabewert
Wert vom Typ string.
Hinweis
Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.
Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.
Um die neuesten Daten einer Position zu erhalten, ist es empfehlenswert, die Funktion PositionSelect() aufzurufen, bevor man diese Daten verwendet.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Eigenschaften der Positionen