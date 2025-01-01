- Richtung des Indizierens in Feldern, Puffern und Zeitreihen
- Datenzugriff organisieren
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
IndicatorParameters
Basierend auf das angegebenen Handle gibt Anzahl von Eingabeparametern des Indikators, sowie die Werte und Type der Parameter zurück.
int IndicatorParameters(
Parameter
indicator_handle
[in] Handle auf den Indikator, für den Sie die Anzahl der Parameter, auf die er berechnet wurde, erhalten möchten.
indicator_type
[out] Variable vom Typ ENUM_INDICATOR, in die der Typ des Indikators geschrieben wird.
parameters[]
[out] Ein dynamisches Array für Werte vom Typ MqlParam, in das die Liste der Indikator-Parameter geschrieben wird. Die Funktion IndicatorParameters() gibt die Größe des Arrays zurück.
Rückgabewert
Anzahl der Eingabeparameter des Indikators mit dem angegebenen Handle, im Falle eines Fehlers gibt -1 zurück. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() an.
Beispiel:
