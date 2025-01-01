IndicatorParameters

Basierend auf das angegebenen Handle gibt Anzahl von Eingabeparametern des Indikators, sowie die Werte und Type der Parameter zurück.

int IndicatorParameters(

int indicator_handle,

ENUM_INDICATOR& indicator_type,

MqlParam& parameters[]

);

Parameter

indicator_handle

[in] Handle auf den Indikator, für den Sie die Anzahl der Parameter, auf die er berechnet wurde, erhalten möchten.

indicator_type

[out] Variable vom Typ ENUM_INDICATOR, in die der Typ des Indikators geschrieben wird.

parameters[]

[out] Ein dynamisches Array für Werte vom Typ MqlParam, in das die Liste der Indikator-Parameter geschrieben wird. Die Funktion IndicatorParameters() gibt die Größe des Arrays zurück.

Rückgabewert

Anzahl der Eingabeparameter des Indikators mit dem angegebenen Handle, im Falle eines Fehlers gibt -1 zurück. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError() an.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{



//--- Die Anzahl der Fenster auf dem Chart (es gibt immer mindestens ein Hauptfenster)

int windows=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- Für alle Fenster des Charts machen

for(int w=0;w<windows;w++)

{

//--- Die Anzahl der Indikatoren in diesem Fenster/Unterfenster

int total=ChartIndicatorsTotal(0,w);

//--- Für alle Indikatoren im Fenster machen

for(int i=0;i<total;i++)

{

//--- Kurzname des Indikators erhalten

string name=ChartIndicatorName(0,w,i);

//--- Handle des Indikators erhalten

int handle=ChartIndicatorGet(0,w,name);

//--- In Log schreiben

PrintFormat("Window=%d, indicator #%d, handle=%d",w,i,handle);

//---

MqlParam parameters[];

ENUM_INDICATOR indicator_type;

int params=IndicatorParameters(handle,indicator_type,parameters);

//--- Nachrichtenkopf

string par_info="Short name "+name+", type "

+EnumToString(ENUM_INDICATOR(indicator_type))+"\r

";

//---

for(int p=0;p<params;p++)

{

par_info+=StringFormat("parameter %d: type=%s, long_value=%d, double_value=%G,string_value=%s\r

",

p,

EnumToString((ENUM_DATATYPE)parameters[p].type),

parameters[p].integer_value,

parameters[p].double_value,

parameters[p].string_value

);

}

Print(par_info);

}

//--- Getan für alle Indikatoren im Fenster

}

//---

}

Sehen Sie auch

ChartIndicatorGet()