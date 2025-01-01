DokumentationKategorien
Struktur der Eingabeparameter des Anzeigers 

Struktur der Eingabeparameter des Indikators (MqlParam)

Struktur MqlParam ist speziell für übertragung der Eingabeparameter ausgearbeitet bei der Erzeugung von handle des technischen Indikators durch die Funktion IndicatorCreate().

struct MqlParam
  {
   ENUM_DATATYPE     type;                    // Typ des Eingabeparmeters, Wert der Enumeration ENUM_DATATYPE
   long              integer_value;           // Feld für Speicherung des ganzzahligen Wertes 
   double            double_value;            // Feld für Speicherung des Wertes double oder float
   string            string_value;            // Feld für Speicherun des Wertes des Zeilentyps
  };

Alle Eingabeparameter des Indikators werden als Feld des Typs MqlParam übertragen, Feld type jedes Elementes dieses Feldes deutet auf den Datentyp, die von diesem Element übertragen werden. Die Werte der Indikatorparameter muessen vorlaeufug in entsprechende Felder jedes Elementes stellen in integer_value, in double_value oder in string_value) abhängig davon welcher Wert der Enumeration ENUM_DATATYPE im Feld type gibt.

Wenn der Wert IndicatorCreate() als Indikatortyp vom dritten Parameter durch die Funktion IND_CUSTOM übertragen wird , muss das erste Element des Feldes der Eingabeparameter Feld type mit dem Wert  TYPE_STRING aus der Enumeration ENUM_DATATYPE haben und Feld string_value muss den Namen des Benutzerindikators enthalten.