SignalBaseGetDouble

Gibt den Wert der Eigenschaft vom Typ double für das ausgewählte Signal zurück.

double  SignalBaseGetDouble(
   ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE     property_id,     // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft des Signals. Kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE sein.

Rückgabewert

Der Wert von double der angegebenen Eigenschaft des Signals.