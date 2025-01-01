Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXContextSetSize
DXContextSetSize
Ändert die Frame-Größe eines mit DXContextCreate() erstellten Grafikkontextes.
|
bool DXContextSetSize(
Parameter
context
[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.
width
[in] Frame-Breite in Pixel.
height
[in] Frame-Höhe in Pixel.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Die Frame-Größe eines grafischen Kontextes sollte nur zwischen dem Rendern der Frames geändert werden.