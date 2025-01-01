DokumentationKategorien
Ändert die Frame-Größe eines mit DXContextCreate() erstellten Grafikkontextes.

bool  DXContextSetSize(
   int    context,      // Handle des grafischen Kontextes  
   uint&  width,        // Breite in Pixel   
   uint&  height        // Höhe in Pixel   
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

width

[in]  Frame-Breite in Pixel.

height

[in]  Frame-Höhe in Pixel.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Frame-Größe eines grafischen Kontextes sollte nur zwischen dem Rendern der Frames geändert werden.