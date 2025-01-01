StringConcatenate

Formiert die Zeichenkette aus den übertragenen Elementen und gibt die Größe der formierten Zeichenkette zurück. Die Parameter können verschiedener Typen sein. Die Anzahl der Parameter darf nicht kleiner als 2 und nicht mehr als 64 sein.

int StringConcatenate(

string& string_var,

void argument1

void argument2

...

);

Parameter

string_var

[out] die zusammengesetzte Zeichenkette

argumentN

[in] Alle Elemente, die durch Kommas getrennt sein müssen. Möglich sind 2 bis 63 Paramter einfachen Typs.

Rückgabewert

Gibt die Stringlänge zurück, die durch Konkatenanz von Parameter formiert wurde, die in den Typ string umgewandelt wurden. Parameter werden in die Strings nach denselben Regeln umgewandelt, wie in den Funktionen Print() und Comment().

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- Deklaration und Definition der an der Verkettung beteiligten Variablen

string text="";

string text1="This script shows how the StringConcatenate() function works.

";

string text2="This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

";

string text3="This is line number ";

int num3=3;

string text31=", the number of which is entered into the function as a separate parameter.";

string textN="

";

string text4="This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.";

int length=StringConcatenate(text, text1, text2, text3, num3, text31, textN, text4, "

Line 5 includes a real number: ", 0.12345);

Print(text, "

Length of the resulting string = ", length);



/*

Ergebnis

This script shows how the StringConcatenate() function works.

This is the second line, at the end of which there is a line break control code.

This is line number 3, the number of which is entered into the function as a separate parameter.

This is line number 4, preceded by a separate parameter with a line break code.

Line 5 includes a real number: 0.12345

Length of the resulting string = 358

*/

}

Siehe auch

StringAdd, StringSplit, StringSubstr