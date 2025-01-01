- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringConcatenate
Formiert die Zeichenkette aus den übertragenen Elementen und gibt die Größe der formierten Zeichenkette zurück. Die Parameter können verschiedener Typen sein. Die Anzahl der Parameter darf nicht kleiner als 2 und nicht mehr als 64 sein.
|
int StringConcatenate(
Parameter
string_var
[out] die zusammengesetzte Zeichenkette
argumentN
[in] Alle Elemente, die durch Kommas getrennt sein müssen. Möglich sind 2 bis 63 Paramter einfachen Typs.
Rückgabewert
Gibt die Stringlänge zurück, die durch Konkatenanz von Parameter formiert wurde, die in den Typ string umgewandelt wurden. Parameter werden in die Strings nach denselben Regeln umgewandelt, wie in den Funktionen Print() und Comment().
Beispiel:
|
void OnStart()
Siehe auch