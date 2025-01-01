CLExecute

Führt das OpenCL-Programm aus. Es gibt drei Varianten der Funktion:

1. Lauf der Funktion kernel auf einem einzigen Kern

bool CLExecute(

int kernel

);

2. Lauf mehrerer Instanzen von kernel (OpenCL-Funktion) mit einer Beschreibung des Problemraums

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[]

);

3. Lauf mehrerer Instanzen von kernel (OpenCL-Funktion) mit einer Beschreibung des Problemraums und der Angabe der Größe des lokalen Teilmenge der Aufgaben in der Gruppe

bool CLExecute(

int kernel,

uint work_dim,

const uint& global_work_offset[],

const uint& global_work_size[],

const uint& local_work_size[]

);

Parameter

kernel

[in] Handle auf den OpenCL-Kernel.

work_dim

[in] Dimension des Raumes von Aufgaben.

global_work_offset[]

[in] Anfangsoffset im Raum von Aufgaben.

global_work_size[]

[in] Die Größe einer Teilmenge von Aufgaben.

local_work_size[]

[in] Die Größe des lokalen Teilmenge der Aufgaben in der Gruppe.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Betrachten wir das Beispiel der Bedeutung der Parameter: