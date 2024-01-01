- ChartApplyTemplate
ChartIndicatorDelete
Löscht Indikator mit angegebenem Namen aus dem angegebenen Chartfenster.
|
bool ChartIndicatorDelete(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet das laufende Chart.
sub_window
[in] Nummer des Unterfensters des Charts. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts.
const indicator_shortname
[in] Kurzname des Indikators, der in INDICATOR_SHORTNAME Eigenschaft bei der Funktion IndicatorSetString() angegeben wird. Sie könne den Kurzname bei der Funktion ChartIndicatorName() ermitteln.
Rückgabewert
Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false. Um die Information über den Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Wenn es mehrere Indikatoren mit der gleichen Kurznamen in das angegebene Unterfenster des Charts gibt, wird das erste entfernt werden.
Wenn an den Werte des gelöschten Indikator andere Indikatoren auf dem gleichen Chart konstruiert sind, werden sie auch gelöscht werden.
Mann sollte nicht Indikators Kurzname mit dem Dateinamen der beim Erstellen des Indikators mit den Funktionen iCustom() und IndicatorCreate() gezeigt wird verwechseln. Wenn der Kurzname des Indikators nicht explizit festgelegt wird, dann bei der Kompilation wird den Namen der Quelldatei des Indikators angegeben.
Entfernung eines Indikators aus dem Chart bedeutet nicht, dass der Berechnungsteil des Indikators auch aus dem Terminalspeicher gelöscht wird. Um Handle des Indikators freizumachen, benutzen Sie die Funktion IndicatorRelease().
Sie sollen richtig einen kurzen Namen des Indikators formen, der in der Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME mit Hilfe der FunktionIndicatorSetString() geschrieben wird. Wir empfehlen, dass der Kurzname die Werte der Eingabeparameter des Indikators enthält, da der Indikator, der aus dem Chart gelöscht wird, in der Funktion ChartIndicatorDelete() beim Kurzname identifiziert wird.
Beispiel für das Löschen eines Indikators, wenn Initialisierung falsch war
|
//+------------------------------------------------------------------+
Sehen Sie auch
ChartIndicatorAdd(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate(), IndicatorSetString()